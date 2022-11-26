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صالح الشهري يوجه صفعة قوية لصحفي سأله عن هدية رولز رويس لأعضاء المنتخب(شاهد)

مصدر الإشاعة موقع "مالي ميل" الماليزي

كتب سالم حنفي
تقديم سيارات رولز رويس للمنتخب السعودي watanserb.com
فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني
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وطن– ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بإشاعة تزعم تقديم ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” سيارات رولز رويس لأعضاء المنتخب السعودي مكافأة لفوزهم على منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

انتشار الإشاعة كان مصدرها موقع “مالي ميل” الماليزية، التي قالت، إنه سيتم منح جميع أعضاء الفريق السعودي البالغ عددهم 26 عضوًا سيارة Rolls-Royce Phantom.

وأضافت، أنه من غير المعروف الطراز الذي سيحصلون عليه، لكن النماذج الأساسية لرولز رويس فانتوم تكلف 363.600 جنيه إسترليني.

هدية سعيد العوران عام 1994

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وأشارت إلى أنه في عام 1994، حصل سعيد العويران على سيارة رولز رويس بعد تسجيله في مرمى بلجيكا في المونديال.

وأوضحت أن “العويران” أشعل المنافسة، حيث حصل هدفه في الولايات المتحدة على المركز السادس في ترتيب الفيفا لأهداف القرن.

لتبدأ مواقع التواصل في تداول الإشاعة، دون التحقق من صحتها.

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صالح الشهري ينفي صحة التقارير

من جانبه، نفى مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري صحةَ هذه التقارير، وقال خلال مؤتمر صحفي، ردّاً على سؤال وجهه أحد الصحفيين عما إذا كان قد تلقّى سيارة رولز رويس وعن اللون الذي اختاره، فأجاب اللاعب السعودي ضاحكاً: “هذه التقارير غير صحيحة!”

وحاول الصحافي استفزاز الشهري بالقول: “أمر مؤسف، أليس كذلك؟”

إلا أنّ سرعة بديهة “الشهري” كانت حاضرة، حين وجّه صفعة قوية للصحفي قائلاً: “نحن هنا في خدمة بلادنا لتقديم الأفضل!”

وتابع الشهري خلال المؤتمر الصحفي بالقول: “نؤمن بقدراتنا ولا نقلل من أي منتخب آخر، فوزنا على الأرجنتين منحنا ثقة أقوى وأفضل للمباراتين القادمتين”.

وأضاف: “طموحاتنا باتت أكبر بعد الفوز على الأرجنتين، استعداداتنا لمواجهة بولندا تسير جيدًا والمدرب يقوم بعمل كبير، التأهل إلى دور الـ16 بات هدف اللاعبين جميعًا”.

وأكد مهاجم الصقور الخضر ثقته بتحقيق نتيجة جيدة أمام بولندا، في ثاني مباريات المنتخب ضمن مونديال 2022.

طموحات المنتخب السعودي في مونديال قطر

ويأمل المنتخب السعودي بتحقيق الإنجاز الذي حقّقه في مونديال أمريكا 1994، حينما تأهّل إلى الدور التالي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الستة عشر أمام السويد بنتيجة 3-1.

من جانبه، قال “هيرفي رينار” عن المباراة: “مواجهة بولندا أصعب من الأرجنتين لاعتبارات أسرية بالنسبة لي، فزوجتي تنتمي إلى بولندا لكنها سترتدي قميص السعودية معنا غدا”.

ليعودَ متحدّثاً بجدية قائلاً: “درسنا الخصم جيدا مثلما فعلنا مع الأرجنتين، خضنا فقط مباراة واحدة من 3 لقاءات في المجموعة، التأهل هو هدفنا وبالتالي لم نصل إلى ما نريد حتى الآن”.

المصدرمالي ميل + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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