شيرين عبدالوهاب ترقص على “الغزالة رايقة” وتتجاهل صديقتها منة شلبي! (فيديو)

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وطن– تجاهلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أزمةَ صديقتها المقربة منة شلبي، وظهرت بمقطعٍ راقص مع ابنتها.

الغزالة رايقة

ونشرت هنا ابنة شيرين، فيديواً يجمعها بوالدتها في أحدث ظهور لها بعد عودتها إلى الفنان حسام حبيب.

وظهر الثنائي في المقطع الذي شاركته هنا عبر حسابها على “تيك توك”، وهما تغنيان “الغزالة رايقة” للطفل محمد أسامة.

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وبينما حرصت شيرين على دعم الفنانة أنغام، في أزمتها الصحية التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة، تجاهلت دعم منة شلبي.

ونشرت شيرين صورة للفنانة أنغام عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الستوري. وعلقت عليها قائلة: “ألف سلامة عليكي يا أختي يا غالية وإن شاء الله تقومي بألف سلامة لجمهورك اللي بيحبك .وكلنا جنبك لحد ما ترجعيلنا بالسلامة وربنا معاكي إن شاء الله”.

مشتقات الحشيش

هذا وقد كشف الدكتور “نبيل عبد المقصود” أستاذ السموم وعلاج الإدمان بكلية الطب في جامعة القاهرة والطبيب المعالج للفنانة شيرين، عن تأثير المخدرات المضبوطة مع منة شلبي.

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وقال في تصريحات صحفية، إن ما ضبط بحوزة الفنانة يُعدّ من مشتقات الحشيش.

وبحسب خبرته، فإن مثل هذه الأنواع تباع بحرية ودون قيود أو تجريم في بعض الولايات الأميركية، في حين تجرّمها ولايات أخرى.

مجرمة في مصر

لكن عبدالمقصود أكّد أنها مجرّمة قانوناً في مصر، ووجودها مع الفنانة يعدّ جريمةَ حيازة موادّ غير مشروعة ومخالفة، لأنها مدرجة في جدول المخدرات.

وحول تأثيرها، لفت عبدالمقصود إلى أنها تؤثر على الجهاز العصبي والذاكرة، وتعطي نوعاً من النشوة المؤقتة، كما أنها تشوش الرؤية، وتغير من الألوان.

وأوضح الطبيب المختص، أنّ تعاطي هذه الأنواع يؤدي لتعديل المزاج والشعور بالسعادة والفرحة والبهجة، تماماً كأنواع الشوكولاتة المحشوة بالحشيش.

وأشار إلى أن أكياس الماريجوانا التي ضبطت أيضاً مع منة شلبي، تُعدّ من مشتقات الحشيش.

القبض على منة شلبي

وكانت السلطات المصرية أعلنت عن ضبط منة شلبي، داخل صالة الوصول بالمطار والتحفّظ عليها بعد تفتيش حقائبها، والعثور على 12 كيساً من مخدر “الماريغونا” بداخلها.

وأمرت النيابة المصرية بإخلاء سبيل شلبي، بعد استجوابها بضمان مالي.