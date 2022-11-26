السبت, نوفمبر 26, 2022
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شاهد حريق في قطر وألسنة دخان تتصاعد قرب أحد الملاعب

تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات

كتب خالد الأحمد
حريق في قطر watanserb.com
حريق في قطر
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وطن- شبّ حريق هائل قرب أحد ملاعب المونديال في قطر، وأعلنت السلطات القطرية أن الحريق اندلع، السبت، في مبنًى قيد الإنشاء بمدينة حديثة البناء، كان من المقرر أن تقام فيها إحدى مباريات كأس العالم في وقت لاحق من اليوم، لكنّه لم يتسبّب في وقوع إصابات.

حريق في مبنى تحت الإنشاء

وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أنّ قوات الدفاع المدني سيطرت على حريق نشب في مستودعات بمنطقة “أم العمد”، دون وقوع إصابات.

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واندلع الحريق على بُعد 3.5 كيلومترات من “قرية المشجعين” المتواجدة في جزيرة قطيفان بمدينة لوسيل، بعد الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي.

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وتمّت رؤيته في وسط الدوحة، بينما كان مشجعّو كأس العالم يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم، الأمر الذي أثار هلعهم.

ووثّق مقطع فيديو لقطات من الحريق الذي نشب، إذ ظهر تصاعد ألسنة الدخان إلى السماء بالقرب من أبراج إسطوانية.

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وتشهد العاصمة القطرية الدوحة حضور بشري كبير جداً، للجماهير التي جاءت إلى قطر للاستمتاع بأجواء المونديال الذي تستضيفه دولة عربية لأول مرة، ولأجل مؤازرة منتخباتهم هناك.

وكانت قطر تعرّضت طيلة الفترة الماضية، وما زالت تتعرّض لحملة شيطنة وتشويه ممنهجة من قبل جهات غربية.

وردّت الدوحة على كلّ تلك الحملات بشكل عملي عبر التنظيم الضخم وغير المسبوق، لتصنّف هذه النسخة المونديالية “الأفضل” في تاريخ البطولة.

وبدأت فاعليات كأس العالم 2022 في قطر يوم، الأحد 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وخرج المنتخب القطري مبكراً من الدول الأولى للمونديال، بعد هزيمتين متتاليتين علي يد الإكوادور، ثم السنغال.

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مباراة السعودية وبولندا

وكان أبرز أحداث اليوم في المنديال هو تعرّض منتخب السعودية للخسارة أمام بولندا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث أحرز بيوتر زيلينسكي، الهدف الأول لبولندا، فيما أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني، في الدقيقة 82، بعدما استغلّ خطأ عبد الإله المالكي، ليسدّد كرة أرضية لتسكن الشباك.

وأهدر سالم الدوسري، ضربةَ جزاء لمنتخب السعودية في الدقيقة 44 من الشوط الأول، بعدما نجح تشيزني، في التصدي لها.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بولندا إلى 3 نقاط، بينما تجمّد رصيد السعودية عند 3 نقاط، ويتواجد منتخب المكسيك في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، والأرجنتين في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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