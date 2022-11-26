شاهد حريق في قطر وألسنة دخان تتصاعد قرب أحد الملاعب

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وطن- شبّ حريق هائل قرب أحد ملاعب المونديال في قطر، وأعلنت السلطات القطرية أن الحريق اندلع، السبت، في مبنًى قيد الإنشاء بمدينة حديثة البناء، كان من المقرر أن تقام فيها إحدى مباريات كأس العالم في وقت لاحق من اليوم، لكنّه لم يتسبّب في وقوع إصابات.

حريق في مبنى تحت الإنشاء

وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أنّ قوات الدفاع المدني سيطرت على حريق نشب في مستودعات بمنطقة “أم العمد”، دون وقوع إصابات.

#الدفاع_المدني يسيطر على حريق في عدد ثلاثة مستودعات بمنطقة ام العمد بدون مصابين #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 26, 2022

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واندلع الحريق على بُعد 3.5 كيلومترات من “قرية المشجعين” المتواجدة في جزيرة قطيفان بمدينة لوسيل، بعد الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي.

وتمّت رؤيته في وسط الدوحة، بينما كان مشجعّو كأس العالم يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم، الأمر الذي أثار هلعهم.

ووثّق مقطع فيديو لقطات من الحريق الذي نشب، إذ ظهر تصاعد ألسنة الدخان إلى السماء بالقرب من أبراج إسطوانية.

فيديو متداول حريق⁩ في مبنى قيد الإنشاء في قطر قرب أحد ⁧ ملاعب المونديال pic.twitter.com/5BxXdjRr1V — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) November 26, 2022

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وتشهد العاصمة القطرية الدوحة حضور بشري كبير جداً، للجماهير التي جاءت إلى قطر للاستمتاع بأجواء المونديال الذي تستضيفه دولة عربية لأول مرة، ولأجل مؤازرة منتخباتهم هناك.

وكانت قطر تعرّضت طيلة الفترة الماضية، وما زالت تتعرّض لحملة شيطنة وتشويه ممنهجة من قبل جهات غربية.

وردّت الدوحة على كلّ تلك الحملات بشكل عملي عبر التنظيم الضخم وغير المسبوق، لتصنّف هذه النسخة المونديالية “الأفضل” في تاريخ البطولة.

وبدأت فاعليات كأس العالم 2022 في قطر يوم، الأحد 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وخرج المنتخب القطري مبكراً من الدول الأولى للمونديال، بعد هزيمتين متتاليتين علي يد الإكوادور، ثم السنغال.

مباراة السعودية وبولندا

وكان أبرز أحداث اليوم في المنديال هو تعرّض منتخب السعودية للخسارة أمام بولندا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث أحرز بيوتر زيلينسكي، الهدف الأول لبولندا، فيما أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني، في الدقيقة 82، بعدما استغلّ خطأ عبد الإله المالكي، ليسدّد كرة أرضية لتسكن الشباك.

وأهدر سالم الدوسري، ضربةَ جزاء لمنتخب السعودية في الدقيقة 44 من الشوط الأول، بعدما نجح تشيزني، في التصدي لها.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بولندا إلى 3 نقاط، بينما تجمّد رصيد السعودية عند 3 نقاط، ويتواجد منتخب المكسيك في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، والأرجنتين في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.