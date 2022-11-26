زوجة هيرفي رينارد تخطف الأنظار.. معلومات ستسمعها لأول مرة عن الحسناء السنغالية!

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وطن– منذ انطلاق المونديال في قطر، تساءل الكثير من الناس من هي “فيفيان دياي”، زوجة مدرب المنتخب السعودي “هيرفي رينارد”، وأرملة برونو ميتسو مدرب السنغال سابقاً.

لفت “هيرفي رينارد” البالغ من العمر 54 عامًا، الأنظار العالمية إليه، منذ فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، في المباراة الأولى للمنتخب في كأس العالم 2022.

مَن هي زوجة هيرفي رينارد؟

وهو الأمر الذي جعل الأنظار تتجه أيضاً إلى زوجته التي ترافقه في الملعب، الحسناء سنغالية الأصل “فيفيان دياي”، التي توفي زوجها السابق برونو ميتسو، بسبب السرطان منذ تسع سنوات.

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كان لدى رينارد ودياي ثلاثة أطفال عندما التقيا، ووقعا في الحب بعد وفاة ميتسو.

التقت فيفيان، القادمة من السنغال، بزوجها الأول في إيطاليا، ومن المثير للاهتمام أنه مع تطور علاقتهما، اعتنق الإسلام.

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نشاط تجاري

بدأت السيدة دياي نشاطها التجاري في المغرب، حيث عاشت عندما كانت رينارد تدير المنتخب الوطني. تمتلك وتدير متجرًا رياضيًا في مركز تسوق بالدار البيضاء

لديها ثلاثة أطفال من زوجها الأول، هم: إنزو ونوح ومايفا، وهي أيضًا زوجة الأب للطفل الرابع من علاقة برونو السابقة.

بعد وفاة ميتسو، صرّحت فيفان بكل فخر أنها أمضت عقدًا رائعًا إلى جانبه.

لدى رينارد أيضًا ثلاثة أطفال: كانديد، وكيفن، وأودري، وأكثرهم إثارة للاهتمام لوسائل الإعلام هو كانديد، الذي ظهر في العديد من برامج الواقع في فرنسا.

رينارد يبكي بسبب ابنته

بالمناسبة، تعرّضت كانديد لهجمات عديدة عندما كان والدها مدربا للمنتخب المغربي. بعد مباراة واحدة، هاجموها من المدرجات، وألقوا عليها أشياء مختلفة، مما جعل والدها يبكي.

لم يعتبر والد كانديد “هيرفي رينارد”، نفسه لاعبًا موهوبًا، وانتهت مسيرته الكروية في عام 1998، بسبب إصابة في الركبة. بعد ذلك، تولى وظيفة تدريبية وأصبح مديرًا ناجحًا.

مثل معظم الرياضيين، لدى رينارد أيضًا طقوسه الخاصة، أي إنه يعتقد أن ارتداء قميص أبيض بينما يلعب فريقه لعبة؛ يجلب له الحظ.

وقاد زامبيا وساحل العاج للفوز بكأس الأمم الأفريقية، عامي 2012 و2015.

قبل ثلاث سنوات، وقّع صفقة لتدريب المنتخب السعودي، بعد أن أقيل من منصبه كمدرب للمنتخب المغربي، على الرغم من نقله إلى مونديال روسيا 2018.

فريق هادئ

على عكس قصة حياة رينارد، يتمتع فريق كرة القدم السعودي البطل بمظهر هادئ للغاية، وبعيدًا عن أسلوب الحياة البراق الذي يتمتع به العديد من نجوم كأس العالم الآخرين.

بينما يستمتعون برواتب وفيرة وهم يلعبون في الدوري السعودي للمحترفين، فهم لا يتباهون بثروتهم بصور على إنستغرام لسياراتهم باهظة الثمن، أو بزياراتهم إلى منتجعات الخمس نجوم.

اثنان فقط من “الصقور الخضراء” اللذان كانا جزءًا من الانتصار المثير على الأرجنتين المرشحة للبطولة، لديهما بالفعل حسابات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

حسابات إنستغرام الخاصة بصالح الشهري -الذي سجّل هدف التعادل ضد فريق ليونيل ميسي الرائع- ونواف العابد تظهر ببساطة اللاعبين المشاركين في المباريات أو على أرض التدريب.

أصول بولندية

هذا وتعود أصول أجداد رينارد من والدته إلى بولندا.

وهو الأمر الذي جعله يصرّح في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة السعودية أمام بولندا: “سترتدي والدتي، يوم السبت، قميص السعودية بالرغم من أن أهلها من بولندا”.

وقالت والدته في تصريحات بعد فوز السعودية على الأرجنتين: “جئنا من فرنسا لمساندة ابننا، ولا يمكنني وصف فرحتي وسعادتي اليوم، افتخر برينارد كثيرا”.