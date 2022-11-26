رانيا التومي مصدومة مما فعله خطيبها حين علم أنها ستعمل مع خالد يوسف!

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وطن– كشفت الإعلامية التونسية رانيا التومي، أسراراً جديدة حول حياتها، وسبب قبولها العمل مع المخرج المصري خالد يوسف، وردّ فعل خطيبها حين علم بالأمر.

خطيبي سوري

وقالت رانيا التومي في تصريحات لصحيفة القاهرة 24: “أنا مخطوبة وهتجوز قريب. وخطيبي سوري الجنسية ودعمني جدا في خطوة التمثيل في مصر ودخول الوسط الفني المصري. واستغربت جدا من ده لأني من زمان بقوله أنا نفسي أروح مصر وأمثل هناك وبيقولي لأ”.

وتابعت رانيا: “توقعت إني لما هقول خطيبي إني هروح أمثل في مصر مع المخرج خالد يوسف هيتخانق معايا. ولكن اتفاجئت إنه بيقولي روحي وأنا هروح معاكي وخليهم يبعتولك سيناريو وهنذاكره مع بعض. وقالي بخصوص جوازنا أنا محضر كل حاجة ما تقلقيش يا روحي”.

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وأكدت رانيا أنّ خطيبها يرفض أن يكشف هويته، للحفاظ على خصوصيتهما.

نشرة ببدلة الرقص

وحول تقديمها النشرة الإخبارية في برنامج “ديما لاباس” على شاشة قناة التاسعة التونسية ببدلة الرقص والطبلة، قالت رانيا: “أنا عمري ما تعمدت أركب التريند. فيه ناس كده ربنا بيديها قبول وربنا بيديها حاجة لما تكون موجودة في أي مكان كل الناس بتجري وتتكلم عليها”.

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وتابعت: “أول ما عملت النشرة الجوية كنت بكتب وبعمل الأفكار بنفسي وكل حاجة كانت لايف وأول تجربة إعلامية ليا”.

وأضافت: “قلت مش عايزة أعمل زي المذيعين التانيين ومش عايزة أبقى كلاسيك وعايزة أكون مميزة لنفسي. لأني بحب الشغلانة جدًا وبعملها بشغف ومهمنيش. بس هو ده اللي بحبه وقولت لازم أكون مختلفة. وعايزة الناس لما تتفرج تشوف حاجة حلوة، أنا قولت ألمس فئات معينة”.

لونا

أما عن مشاركتها في مسلسل “سره الباتع”، قالت رانيا: “خالد يوسف هو اللي رشحني. كلموني المساعدين ومصدقتش في الأول، بعدين طلع بجد ومكنتش مصدقة”.

وتابعت: “قلت يا رانيا لازم تفكري، مبحبش استبق الاحداث فلو جيت مصر لازم أكون مسئولة على نفسي وعلى شغلي. لو انا مش قد ده مروحش، ده التحدي الكبير بالنسبة لي”.

واستطردت: “اتواصلت مع خالد يوسف، كنت مخضوضة وخايفة مكونش قد المسئولية دي. وقالي فيه ورش لازم أخدها عشان اللي كنتي فيه حاجة وده حاجة تانية ودوري صعب ومركب جدًا”.

وكشفت رانيا التومي تفاصيل دورها قائلة: “هي شخصية أسمها لونا. ستكون فرنسية وعايشة في مصر، الدور هاتكلم فيه باللهجتين المصرية والفرنسية. وأنا خرجت من رانيا الفرفوشة الحلوة لدور بنت تانية، في حاجات كتير اتصلحت والفضل يرجع للأستاذ خالد يوسف ومش عارفة أشكره إزاي”.

الجدير بالذكر، أنّ المسلسل يضمّ العديد من الفنانين منهم: شمس الكويتية، أحمد السعدني، عمرو عبد الجليل، أحمد فهمي، هالة صدقي، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، منة فضالي، وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل سيناريو وحوار خالد يوسف، ويشاركه خالد كساب، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني.