خبر سار لجماهير منتخب المغرب قبيل مواجهة بلجيكا

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وطن- زفّ مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، الخبرَ السارّ إلى الجماهير المغربية في أرجاء المعمورة، قبيل المواجهة النارية المرتقبة أمام بلجيكا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

وقال المدرب المغربي الركراكي، إن المدافع نصير مزراوي ليس خارج حسابات المباراة أمام بلجيكا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بعد تعرّضه للإصابة في المواجهة الماضية ضد كرواتيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

طبيب منتخب المغرب

ووفق ما تحدّث به طبيب منتخب المغرب (أسود الأطلس) “عبد الرزاق هيفتي”، قائلاً: “علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان علينا مشاركة نصير مزراوي في المباريات المقبلة أم لا؟!”.

⛔️ أشرف حكيمي جاهز لمباراة المغرب بلجيكا pic.twitter.com/26NPEUguj7 — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) November 25, 2022

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كما وأضاف المدرب الركراكي، “مزراوي ليس خارج الحسابات. قبل 24 ساعة من مواجهة بلجيكا، وأعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة. لكننا بحاجة إلى لاعبين جاهزين بنسبة 100%”.

الآن ، #أشرف_حكيمي في الحصة التدريبية للمنتخب الوطني المغربي pic.twitter.com/8F5gukMrzL — Arryadia TV (@arryadiatv) November 26, 2022

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وتابع، “الظهير الآخر أشرف حكيمي سيكون متاحاً للمشاركة في المباراة أمام بلجيكا، مزراوي وحكيمي كانا يعانيان من الإصابة. ولكنهما متاحان في المباراة أمام بلجيكا”.

📷 صور الندوة الصحفية قبل لقاء الغد أمام منتخب بلجيكا 🇧🇪 Some shots from the press conference #DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/cGrurT71KT — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 26, 2022

مباراة المغرب ضد بلجيكا

كما وسيلتقي منتخب المغرب (أسود الأطلس) أمام نظيره بلجيكا، الأحد، في ثاني مواجهات منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، على ملعب (استاد الثمامة).

وكان أسود الأطلس المغربي قد استهلّ مشواره بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، أمام وصيف النسخة الماضية كراوتيا في مونديال روسيا 2018.

الحصة التدريبية الأخيرة لأسود الأطلس قبل لقاء الغد أمام منتخب بلجيكا 🇧🇪 📸 Getting ready to face Belgium tomorrow!#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/5Av26jG9Tr — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 26, 2022

يذكر أنّ منتخب المغرب يحتل المركز الثالث من ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022، بنقطة واحدة، وبفارق نقطيتن عن منافسِه بلجيكا، المتصدّر برصيد 3 نقاط حتى الآن.