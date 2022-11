خبر سار لجماهير منتخب المغرب قبيل مواجهة بلجيكا

- Advertisement -

وطن- زفّ مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، الخبرَ السارّ إلى الجماهير المغربية في أرجاء المعمورة، قبيل المواجهة النارية المرتقبة أمام بلجيكا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

وقال المدرب المغربي الركراكي، إن المدافع نصير مزراوي ليس خارج حسابات المباراة أمام بلجيكا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بعد تعرّضه للإصابة في المواجهة الماضية ضد كرواتيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ووفق ما تحدّث به طبيب منتخب المغرب (أسود الأطلس) “عبد الرزاق هيفتي”، قائلاً: “علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان علينا مشاركة نصير مزراوي في المباريات المقبلة أم لا؟!”.

كما وأضاف المدرب الركراكي، “مزراوي ليس خارج الحسابات. قبل 24 ساعة من مواجهة بلجيكا، وأعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة. لكننا بحاجة إلى لاعبين جاهزين بنسبة 100%”.

وتابع، “الظهير الآخر أشرف حكيمي سيكون متاحاً للمشاركة في المباراة أمام بلجيكا، مزراوي وحكيمي كانا يعانيان من الإصابة. ولكنهما متاحان في المباراة أمام بلجيكا”.

📷 صور الندوة الصحفية قبل لقاء الغد أمام منتخب بلجيكا 🇧🇪

Some shots from the press conference #DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/cGrurT71KT

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 26, 2022