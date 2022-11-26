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مونديال قطر 2022

خبر سار لجماهير منتخب المغرب قبيل مواجهة بلجيكا

وليد الركراكي: حكيمي ومزراوي متاحان في المواجهة القادمة أمام بلجيكا

كتب فارس أبو شيحة
أخبار منتخب المغرب لكرة القدم watanserb.com
أخبار منتخب المغرب لكرة القدم
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وطن- زفّ مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، الخبرَ السارّ إلى الجماهير المغربية في أرجاء المعمورة، قبيل المواجهة النارية المرتقبة أمام بلجيكا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

وقال المدرب المغربي الركراكي، إن المدافع نصير مزراوي ليس خارج حسابات المباراة أمام بلجيكا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بعد تعرّضه للإصابة في المواجهة الماضية ضد كرواتيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

طبيب منتخب المغرب

ووفق ما تحدّث به طبيب منتخب المغرب (أسود الأطلس) “عبد الرزاق هيفتي”، قائلاً: “علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان علينا مشاركة نصير مزراوي في المباريات المقبلة أم لا؟!”.

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كما وأضاف المدرب الركراكي، “مزراوي ليس خارج الحسابات. قبل 24 ساعة من مواجهة بلجيكا، وأعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة. لكننا بحاجة إلى لاعبين جاهزين بنسبة 100%”.

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وتابع، “الظهير الآخر أشرف حكيمي سيكون متاحاً للمشاركة في المباراة أمام بلجيكا، مزراوي وحكيمي كانا يعانيان من الإصابة. ولكنهما متاحان في المباراة أمام بلجيكا”.

مباراة المغرب ضد بلجيكا

كما وسيلتقي منتخب المغرب (أسود الأطلس) أمام نظيره بلجيكا، الأحد، في ثاني مواجهات منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، على ملعب (استاد الثمامة).

وكان أسود الأطلس المغربي قد استهلّ مشواره بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، أمام وصيف النسخة الماضية كراوتيا في مونديال روسيا 2018.

يذكر أنّ منتخب المغرب يحتل المركز الثالث من ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022، بنقطة واحدة، وبفارق نقطيتن عن منافسِه بلجيكا، المتصدّر برصيد 3 نقاط حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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