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مونديال قطر 2022

تونس تخسر أمام أستراليا .. ملخص المباراة (شاهد)

نشور قرطاج التونسي يتلقى الخسارة الأولى له أمام أستراليا في مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تونس تتلقى الخسارة أمام أستراليا في كأس العالم 2022 watanserb.com
تونس تتلقى الخسارة أمام أستراليا في كأس العالم 2022
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وطن- تلقّى منتخب تونس الخسارةَ أمام نظيره أستراليا، السبت، بهدف نظيف دون مقابل، في الجولة الثانية من من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد الجنوب” في دولة قطر.

ملخص مباراة تونس وأستراليا

كما وأحرز منتخب أستراليا الهدفَ الفوز الوحيد في المباراة أمام نسور قرطاج التونسي، عند الدقيقة ال23 عن طريق اللاعب ميتشيل ديوك.

ورغم الخسارة، كان منتخب تونس متفوق في الشوط الثاني على غرار الشوط الأول الذي كان سيئاً فيه، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 59%.

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كما ووصل عدد تسديدات الفريق الفائز أستراليا، باتجاه شباك مرمى المنتخب التونسي إلى 9 تسديدات، بينما استحوذ على الكرة بنسبة 41%.

ويستعدّ منتخب تونس (نسور قرطاج)، للمواجهة الصعبة القادمة أمام حامل اللقب فرنسا، في ختام دور منافسات مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة.

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تشكيلة منتخب تونس ضد أستراليا

ولعب المدرب التونسي جلال القادري، المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره أستراليا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

دفاع تونس: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون.

خط الوسط: عيسى العبدوني، إلياس سخيري، عيسى ليدوني، محمد دراغر.

كما وفي مركز الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني، عصام الجبالي.

وتعادَل منتخب تونس (نسور قرطاج) في المباراة الماضية أمام الدنمارك، سلبياً بدون أهداف، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

ترتيب مجموعة منتخب تونس وأستراليا في كأس العالم 2022

ورفع منتخب أستراليا رصيدَه إلى 3 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما وأتى خلف حامل اللقب فرنسا المتصدر بنفس النقاط.

كما ويحلّ منتخب تونس في أدنى ترتيب المجموعة بعد الخسارة أمام أستراليا، بنقطة واحدة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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