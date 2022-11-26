تونس تخسر أمام أستراليا .. ملخص المباراة (شاهد)

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وطن- تلقّى منتخب تونس الخسارةَ أمام نظيره أستراليا، السبت، بهدف نظيف دون مقابل، في الجولة الثانية من من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد الجنوب” في دولة قطر.

ملخص مباراة تونس وأستراليا

كما وأحرز منتخب أستراليا الهدفَ الفوز الوحيد في المباراة أمام نسور قرطاج التونسي، عند الدقيقة ال23 عن طريق اللاعب ميتشيل ديوك.

ورغم الخسارة، كان منتخب تونس متفوق في الشوط الثاني على غرار الشوط الأول الذي كان سيئاً فيه، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 59%.

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كما ووصل عدد تسديدات الفريق الفائز أستراليا، باتجاه شباك مرمى المنتخب التونسي إلى 9 تسديدات، بينما استحوذ على الكرة بنسبة 41%.

ويستعدّ منتخب تونس (نسور قرطاج)، للمواجهة الصعبة القادمة أمام حامل اللقب فرنسا، في ختام دور منافسات مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة.

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تشكيلة منتخب تونس ضد أستراليا

ولعب المدرب التونسي جلال القادري، المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره أستراليا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

دفاع تونس: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون.

خط الوسط: عيسى العبدوني، إلياس سخيري، عيسى ليدوني، محمد دراغر.

كما وفي مركز الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني، عصام الجبالي.

وتعادَل منتخب تونس (نسور قرطاج) في المباراة الماضية أمام الدنمارك، سلبياً بدون أهداف، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

ترتيب مجموعة منتخب تونس وأستراليا في كأس العالم 2022

ورفع منتخب أستراليا رصيدَه إلى 3 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما وأتى خلف حامل اللقب فرنسا المتصدر بنفس النقاط.

كما ويحلّ منتخب تونس في أدنى ترتيب المجموعة بعد الخسارة أمام أستراليا، بنقطة واحدة.