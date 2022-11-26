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تصرف قذر ومشين من لاعب المنتخب الأمريكي ويستون ماكيني مع مصور عجوز(شاهد)

المصور اكتفى بابتسامة

كتب سالم حنفي
مباراة المنتخب الأمريكي مع الإنجليزي watanserb.com
تصرف فظ من لاعب المنتخب الأمريكي ويستون ماكيني خلال مباراة بلاده مع منتخب إنجلترا
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وطن– تسبب لاعب المنتخب الأمريكي ويستون ماكيني بموجة غضب عارمة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، عقب أن رصدته الكاميرات وهو يقوم بتصرّف مشين وفظّ، خلال مباراة بلاده مع المنتخب الإنجليزي ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل في الولايات المتحدة مقطعَ فيديو لـ”ماكيني” خلال المباراة، وهو يقوم باستخدام زي أحد المصورين الكبير في السن كمنشفة، لتنشيف يده المبللة من أرضية الملعب، بطريقة فظة ودون أن يستأذن منه حتى.

وأظهر الفيديو استقبال المصور تصرف “ماكيني” بروح رياضية، لينظر إليه بابتسامة لطيفة.

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هجوم عنيف على “ماكيني”

وتسبّب التصرف الذي وصفه المغردون بالقذر والمقزز، بهجوم عنيف عليه، حي قال أحدهم: “واو – هل هناك شيء لا أفهمه حول الثقافة الرياضية الأمريكية مما يجعل هذا الأمر جيدًا؟”.

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وقالت مغردة أخرى موجّهةً حديثها لـ”ماكيني” عبر المنشن: “لن يتم تذكرك فقط كلاعب فوتبول ، ولكن كقمامة منافقة وأسوأ شخصية”.

وقالت مغردة أخرى مستنكرة تصرّفَه: “التعليم الصفري ، أجواء التفوق اللامتناهي. لم يعطي الإذن أو الشكر”.

ما المغرد “ريتشارد”، فقال مستنكراً: “لفتة مروعة أن اللاعب ويستون ماكيني من فريق كرة القدم الأمريكي مع المصور ، قام بمسح يديه في سترته ولا يشكره حتى، مغرور”.

يذكر أنّ اللقطة جاءت في الشوط الأول من المباراة المثيرة التي جمعت الولايات المتحدة وإنجلترا مساءَ الجمعة، على أرض استاد البيت، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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