تصرف قذر ومشين من لاعب المنتخب الأمريكي ويستون ماكيني مع مصور عجوز(شاهد)

وطن– تسبب لاعب المنتخب الأمريكي ويستون ماكيني بموجة غضب عارمة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، عقب أن رصدته الكاميرات وهو يقوم بتصرّف مشين وفظّ، خلال مباراة بلاده مع المنتخب الإنجليزي ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل في الولايات المتحدة مقطعَ فيديو لـ”ماكيني” خلال المباراة، وهو يقوم باستخدام زي أحد المصورين الكبير في السن كمنشفة، لتنشيف يده المبللة من أرضية الملعب، بطريقة فظة ودون أن يستأذن منه حتى.

وأظهر الفيديو استقبال المصور تصرف “ماكيني” بروح رياضية، لينظر إليه بابتسامة لطيفة.

وتسبّب التصرف الذي وصفه المغردون بالقذر والمقزز، بهجوم عنيف عليه، حي قال أحدهم: “واو – هل هناك شيء لا أفهمه حول الثقافة الرياضية الأمريكية مما يجعل هذا الأمر جيدًا؟”.

Wow – is there something I don't understand about US sports culture which makes this ok? https://t.co/FkKMfpnfF2

وقالت مغردة أخرى موجّهةً حديثها لـ”ماكيني” عبر المنشن: “لن يتم تذكرك فقط كلاعب فوتبول ، ولكن كقمامة منافقة وأسوأ شخصية”.

@WMckennie You will not be remembered only as futbol player, but as the hypocritical trash and worst person that you are.https://t.co/bkKqtHWsvi

— BaRReTT703 (@BaRReTT2033) November 26, 2022