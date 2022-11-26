تصرف قذر ومشين من لاعب المنتخب الأمريكي ويستون ماكيني مع مصور عجوز(شاهد)

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وطن– تسبب لاعب المنتخب الأمريكي ويستون ماكيني بموجة غضب عارمة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، عقب أن رصدته الكاميرات وهو يقوم بتصرّف مشين وفظّ، خلال مباراة بلاده مع المنتخب الإنجليزي ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل في الولايات المتحدة مقطعَ فيديو لـ”ماكيني” خلال المباراة، وهو يقوم باستخدام زي أحد المصورين الكبير في السن كمنشفة، لتنشيف يده المبللة من أرضية الملعب، بطريقة فظة ودون أن يستأذن منه حتى.

وأظهر الفيديو استقبال المصور تصرف “ماكيني” بروح رياضية، لينظر إليه بابتسامة لطيفة.

Horrible gesto el del jugador Weston McKennie del equipo de futbol de USA con el fotógrafo, se limpia las manos de su chaleco y ni le da las gracias, que engreído #CopaDelMundo pic.twitter.com/3k5p79R1bt — Richard Eremenko (@RichardEremenko) November 25, 2022

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هجوم عنيف على “ماكيني”

وتسبّب التصرف الذي وصفه المغردون بالقذر والمقزز، بهجوم عنيف عليه، حي قال أحدهم: “واو – هل هناك شيء لا أفهمه حول الثقافة الرياضية الأمريكية مما يجعل هذا الأمر جيدًا؟”.

Wow – is there something I don't understand about US sports culture which makes this ok? https://t.co/FkKMfpnfF2 — Stacey Soutar (@StaceySoutar) November 26, 2022

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وقالت مغردة أخرى موجّهةً حديثها لـ”ماكيني” عبر المنشن: “لن يتم تذكرك فقط كلاعب فوتبول ، ولكن كقمامة منافقة وأسوأ شخصية”.

@WMckennie You will not be remembered only as futbol player, but as the hypocritical trash and worst person that you are.https://t.co/bkKqtHWsvi — BaRReTT703 (@BaRReTT2033) November 26, 2022

وقالت مغردة أخرى مستنكرة تصرّفَه: “التعليم الصفري ، أجواء التفوق اللامتناهي. لم يعطي الإذن أو الشكر”.

Cero educación, infinitos aires de superioridad. Ni permiso, ni gracias dio. — Michi ardilla. (Sapphire) (@meilideyu) November 25, 2022

ما المغرد “ريتشارد”، فقال مستنكراً: “لفتة مروعة أن اللاعب ويستون ماكيني من فريق كرة القدم الأمريكي مع المصور ، قام بمسح يديه في سترته ولا يشكره حتى، مغرور”.

Horrible gesto el del jugador Weston McKennie del equipo de futbol de USA con el fotógrafo, se limpia las manos de su chaleco y ni le da las gracias, que engreído #CopaDelMundo pic.twitter.com/3k5p79R1bt — Richard Eremenko (@RichardEremenko) November 25, 2022

يذكر أنّ اللقطة جاءت في الشوط الأول من المباراة المثيرة التي جمعت الولايات المتحدة وإنجلترا مساءَ الجمعة، على أرض استاد البيت، والتي انتهت بالتعادل السلبي.