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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

الأرجنتين في مواجهة مباراة القمة أمام المكسيك في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الأرجنتين اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب الأرجنتين اليوم
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وطن- يلتقي منتخب الأرجنتين، أمام نظيره المكسيك، السبت، في مباراة القمة المثيرة والقوية، من منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وستقام مباراة الأرجنين ضد المكسيك، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي، بتوقيت قطر والسعودية في تمام الساعة العاشرة مساءً.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر العروبة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لنقل مباراة القمة المرتقبة بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

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بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك

وسيلعب المدرب الأرجنتيي ليونيل سكالوني، المباراة القوية أمام نظيره المكسيك، في منافسات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، كما يلي:

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حراسة المرمى: خيرونيمو رولي، إيميليانو مارتينيز.

دفاع راقصو التانغو: ماركوس أكونيا، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو (غونسالو مونتييل)، ليساندرو مارتينيز.

تشكيلة خط الوسط: أليكسيس ماك ليستر، رودريغو دي بول، جايدو رودريغيز.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، آنخل دي ماريا (نيكولاس غونزاليس).

معلق مباراة الأرجنتين ضد المكسيك

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأرجنتين والمكسيك، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، على قناة (beIN sport Max 1)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو سوار الذهب.

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد تلقى الخسارة التاريخية أمام منتخب السعودية (الصقور الخضر)، في مستهل مشواره في بطولة أس العالم 2022 قطر، بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب منتخب الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم 2022

ويعتلي الأخضر السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

كما وأتى منتخبي بولندا والمكسيك في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، بينما جاء منتخب الأجنتين في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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