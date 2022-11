تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب الأرجنتين، أمام نظيره المكسيك، السبت، في مباراة القمة المثيرة والقوية، من منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وستقام مباراة الأرجنين ضد المكسيك، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي، بتوقيت قطر والسعودية في تمام الساعة العاشرة مساءً.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر العروبة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لنقل مباراة القمة المرتقبة بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

وسيلعب المدرب الأرجنتيي ليونيل سكالوني، المباراة القوية أمام نظيره المكسيك، في منافسات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، كما يلي:

حراسة المرمى: خيرونيمو رولي، إيميليانو مارتينيز.

دفاع راقصو التانغو: ماركوس أكونيا، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو (غونسالو مونتييل)، ليساندرو مارتينيز.

تشكيلة خط الوسط: أليكسيس ماك ليستر، رودريغو دي بول، جايدو رودريغيز.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، آنخل دي ماريا (نيكولاس غونزاليس).

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأرجنتين والمكسيك، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، على قناة (beIN sport Max 1)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو سوار الذهب.

The calm before the storm. ⏳

Only hours aparts from this showdown. 🔜#Qatar2022 | #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/680sSq4Siw

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) November 26, 2022