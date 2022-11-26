بعد شعوره بقرب نهايته.. سعودي يصلي وسط السيول التي اجتاحت جدة(شاهد)

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وطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو مثير لرجل سعودي ظهر وهو يصلي وسط السيل بعد أن غرقت سيارته وسط الطريق، بسبب الفيضانات التي غمرت جدة، خلال اليومين الماضيين.

ووفقاً للفيديو المتداوَل الذي رصدته “وطن“، ظهر الرجل السعودي وهو يصلي شكرًا لله بعد أن نجا بأعجوبة، بعدما خرج من سيارته قبل أن تغرق به وتسحبه المياه الجارفة.

كما أشار بعض المعلقين إلى أنّ الرجل قام يصلي بعدما عجز عن إنقاذ نفسه بعد أن حاصرته السيول، حتى تمكنت القوات من إنقاذه.

لقد عرف أين هو حبل النجاة..

اللهم احفظه

pic.twitter.com/k2C3M2Qk8t — فايز الكندري (@fayezalkandary) November 25, 2022

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سيول جارفة تغمر جدة

وكانت مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة، الخميس، قد غمرت عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلّفةً عدداً هائلاً من الأضرار بالمركبات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداوَلة، حجمَ الدمار الذي طال عدداً كبيراً من السيارات التي غطّتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عدداً آخر في الأحياء السكنية.

أصدق فيديو وأدق تعبير عن الوضع في جدة 👇#سيول_جدة pic.twitter.com/THTck4gQnq — نحو الحرية (@hureyaksa) November 25, 2022

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وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، قد رفع درجة الإنذار بمحافظة جدة والشعيبة بمحافظة بحرة إلى “تحذير”، بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها حالياً.

تعويض المتضررين

ومع تزايد حالة الصخب على “تويتر” نظراً لتضرّر ممتلكات المواطنين، ‏أكّد متحدث أمانة جدة محمد عبيد البقمي، تعويض المتضررين من الأمطار والسيول ستكون بنفس آلية التعامل مع ما حدث عام 2009، وذلك من خلال التقدّم لمركز الأزمات والكوارث الممثلة في جميع الجهات الحكومية لحصر الأضرار والتلفيات واتخاذ الإجراءات النظامية.

الجدير بذكره، أنه يحقّ للمتضرر من الأمطار الحصول على التعويض عبر “التأمين” إذا كان شاملاً التعويض عن الكوارث الطبيعية، أو ضرر الأمطار والسيول، وذلك بعد تسجيل الحادثة من جهات الاختصاص.

فيما تعتمد لجان تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية من الدولة، وذلك بموجب نص المادة الـ27 من النظام الأساسي للحكم، التي نصّت على أن (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ…)، ويتم تشكيل لجان ترأسها إمارة المنطقة؛ لحصر الأضرار، واستقبال طلبات المتضررين، والرفع بها لوزارة المالية بعد إثباتها عن طريق الجهات المعنية.

يُذكر أنّه أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنّ الحالة المطرية تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009.