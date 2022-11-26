السبت, نوفمبر 26, 2022
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انفعال أمير قطر لحظة إهدار السعودية ركلة الجزاء أمام بولندا (فيديو)

ظهر الشيخ تميم بن حمد منفعلا ويتحسر

كتب باسل النجار
انفعال أمير قطر watanserb.com
انفعال أمير قطر
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وطن- ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غاضباً ومتحسّراً على ضياع فرصة هدف للمنتخب السعودي أمام نظيره البولندي في مباراة اليوم، بعد إهدار سالم الدوسري ركلةَ جزاء احتسبت للأخضر.

أمير قطر يتحسر على ضياع ركلة الجزاء للسعودية

وتلقّت السعودية اليوم أول هزيمة لها في المونديال أمام بولندا، بهدفين مقابل لا شيء، بعد انتصارها الكبير على الأرجنتين في المباراة الأولى.

الفيديو الذي رصدته (وطن)، وراج بين النشطاء على تويتر، ظهر فيه الشيخ تميم غاضباً بشدة بعد إهدار “الدوسري” لركلة الجزاء، التي كانت ستغير مجرى المباراة.

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وكانت علامات الحسرة واضحةً على وجه أمير قطر، الذي تحرّك من مكانه للخلف، ووضع يده على وجهه.

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ولاقى هذا المشهد تفاعلاً كبيراً بين النشطاء الذين أثنَوا على دعم الشيخ تميم للسعودية، ومؤازرته للعنابي في روح رياضية ومشاعر عربية مشتركة كبيرة.

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وحرص الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على حضور مباراة السعودية وبولندا، التي أظهر فيها “الأخضر” أداءً قوياً رغم الخسارة، وأهدر العديد من الفرص.

مباراة السعودية وبولندا

وتلقّى منتخب السعودية الخسارة الأولى له، أمام بولندا بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

وسجّل منتخب بولندا أول أهداف المباراة داخل شباك السعودية (الصقور الخضر)، في الدقيقة ال39 من توقيع اللاعب بيوتر زيلينسكي.

كما وأحرز اللاعب روبرت ليفاندوفسكي لصالح بولندا عند الدقيقة ال82، من خطأ دفاعي للأخضر السعودي، استغلها البولندي المخضرم، ووضعها داخل شباك المرمى.

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ورغم الخسارة، تفوّق منتخب السعودية (الصقور الخضر) على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد التسديدات إلى 16، والاستحواذ بنسبة 64%.

كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس بولندا إلى 9 تسديدات باتجاه شباك المرمى، بينما استحوذ على الكرة بنسبة 36%.

وسيخوض المنتخب السعودي المواجهة الختامية الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، أمام المكسيك، الأربعاء، الأسبوعَ الجاري.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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