المشي لفقدان الوزن.. ما يجب القيام به للحصول على نتائج جيدة

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وطن– لا يساعد المشي في التخلص من الوزن الزائد فحسب؛ بل له أيضًا تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، لذلك فإن المشي في الطبيعة مفيد للجسم والروح، ولكنه يتطلب القليل من المثابرة لتحقيق النتائج المرجوة.

وبحسب تقرير لمجلة “برسسانتي” الفرنسية، إذا كنت لا تحب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، يمكنك فعل ذلك في موسم البرد، من خلال تجربة بعض تمارين اليوغا البسيطة لتنشيط نفسك.

هل يمكنك حقاً إنقاص الوزن عن طريق المشي؟

أولاً، ينبغي على الإنسان دائمًا المحافطة على صحة جسمه والبحث عن سبل رفاهيته، وهذا لا يعني أن يمارس تمرينات رياضية صعبة وقاسية. لذلك، يجب أن نعرف أن الجمع بين المشي السريع وقبل كل شيء اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يعطي نتائج غير عادية لم نتوقعها أبدًا.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنّ المشي عبارة عن رياضة بسيطة، ويمكن أن نقول إنها رياضة طبيعية جدًا، فليس من الضروري أن تكون رياضيًا محترفًا لتمشي لمسافات طويلة تُنقص من خلالها الوزن وتحسّن من حالتك المزاجيّة.

في الحقيقة، نحن نسير كل يوم للذهاب إلى العمل وأداء بعض المهمات، بالإضافة إلى الذهاب للتسوق مع الأصدقاء، فمن خلال هذه الأنشطة اليومية البسيطة، نمنح أجسامنا الفرصة للحركة، وبالتالي نساهم بشكل كبير في رفاهيتها، دون أن ندرك ذلك.

أما إذا كانت لدينا أهداف محددة لفقدان الوزن، فيمكننا تحويل المشي إلى تمرين رياضي حقيقي، بحيث إذا مارست الرياضة بانتظام بمرور الوقت، فسوف تتفاجأ بالنتائج ولن ترغب في التخلي عن رياضة المشي.

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لكن، ماذا لو كانت السماء تمطر أو برد؟ عندها، كل ما تحتاجه هو جهاز مشي في المنزل لتتمكن من اتخاذ خطواتك اليومية، حتى في الأيام التي لا تريد فيها الخروج.

نصائح تحفيزية لبَدء المشي كل يوم

فيما يلي، بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تشجّع حتى الأشخاص الأكثر كسلاً:

اختر حذاءً يناسب احتياجاتك: هذا مهم بشكل خاص حتى لا تشعر بألم في القدمين بعد بضعة أمتار، وتتخلى فورًا عن فكرة الاستمرار. كما أنّ اختيار الحذاء المناسب سيساعدك على منع وصول الماء إلى قدميك في المطر وعدم الانزلاق إذا كانت الأرض مبللة.

شراء ملابس رياضية جديدة يزيد الحافز. اختر ملابس رياضية قابلة للتنفس ومقاومة للماء.

تتبع تقدّمك مع عداد الخطى أو بعض التطبيقات التي يمكنك تنزيلها على هاتفك الذكي. ستمنحك مراقبة نتائجك يومًا بعد يوم حافزًا أكبر.

ضَعْ سماعات الرأس في أذنيك وقم بتنقية ذهنك. يمكن للموسيقى أن تملأك بالطاقة الإيجابية.

إذا كان ذلك ممكنًا، فقم بتغيير طريقك من يوم لآخر حتى تكون دائمًا فضوليًا لاكتشاف أماكن جديدة.

ستكون حقيبة الظهر الصغيرة محفّزًا لتخزين العناصر الشخصية القليلة التي تحتاج إلى أخذها معك، سيكون هاتفك الخلوي ومفاتيحك وزجاجة ماء صغيرة أكثر من كافية.

إذا كان الفصل صيفًا، لا تنسى وضع كريم الوقاية من الشمس لتجنّب حروق الشمس. وفي الواقع، عليك القيام بذلك على مدار السنة، مع تعديل عامل الحماية الخاص بالكريم وفقًا للموسم. من ناحية أخرى، في الشتاء، احمِ نفسك جيدًا بقبعة وقفازات وقطعة تدفئة للرقبة لتجنب الأمراض الموسمية.

المشي لإنقاص الوزن: قواعد تجنّب الوقوع في الأخطاء

إذا قررتَ أن تجعل المشي حليفك لفقدان الوزن، فإليك القواعد التي يجب اتباعها لتجنب ارتكاب الأخطاء.

المشي بخطًى سريعة ومستمرة.

حافظ على وتيرة ثابتة طوال مسيرتك.

استهدف الوصول إلى “منطقة التحمل”، والتي تتراوح بين 60 و75 بالمائة من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب (الحد الأقصى لعدد ضربات القلب في دقيقة واحدة). هذا يسمح لك بحرق الدهون. إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس، فهذا يعني أنك تجاوزت منطقة التحمل ومن الأفضل أن تبطئ. من ناحية أخرى، إذا بدأت في التعرق شيئًا فشيئًا وشعرتَ أن عضلاتك ترتفع درجة حرارتها وتنشطها، فسيكون الإيقاع مثاليًا ويجب أن تستمر.

بالنسبة لأولئك الذين لم يمارسوا الرياضة مطلقًا أو ليسوا في حالة جيدة، فمن الأفضل دائمًا عدم “البدء في السرعة الرابعة”، ولكن بالإمكان المضي قدمًا تدريجيًا: بدل دقيقتين من المشي السريع، يمكن المشي ببطئ لمدة 30 ثانية، من خلال هذه الطريقة إذا كنت إذا كنت شخصًا مستقرًا، فستتمكن من الوصول إلى الإيقاع الذي يناسبك بسهولة أكبر.

تأكّدْ من غرس قدمك بقوة على الأرض، من الكعب إلى أخمص القدمين: هذا مهم جدًا لتجنّب أي مشاكل في العضلات والأربطة والمفاصل.

ركّزْ على تمرين عضلات فخذيك دون إجهاد ركبتك. يجب ألا تكون ساقاك متيبستين.