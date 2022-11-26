السبت, نوفمبر 26, 2022
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تقارير

الكشف عن تمويل قطري لتركيا بقيمة 10 مليارات دولار

التمويل سيتخذ شكل مقايضة أو سندات دولية

كتب سالم حنفي
تمويل قطري لتركيا watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وطن – كشفت مصادر تركية مطلعة إن تركيا وقطر تمران بالمراحل النهائية لتقديم تمويل يصل إلى 10 مليارات دولار لأنقرة، بما في ذلك ما يصل إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال أحد المسؤولين الأتراك الذي رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث عن ذلك لوكالة “رويترز” إن إجمالي التمويل قد يتخذ شكل مقايضة أو سندات دولية أو أي طريقة أخرى، وأن الزعيمين التركي والقطري ناقشا هذه المسألة.

وأكد المسؤول الأول أن “المحادثات مع قطر لتقديم موارد جديدة لتركيا وصلت إلى مرحلتها النهائية. ومن المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى 8 مليارات دولار، لكن يمكن أن يصل مجموعها إلى 10 مليارات دولار”.

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ولفت إلى أنه “سيتم الحصول على الموارد، مع 2-3 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام (و) سيأتي الباقي العام المقبل. قد يكون هذا مقايضة أو سندات دولية لكنهم يناقشون عدة طرق. هناك اتفاق متبادل “.

من جانبه، قال المسؤول التركي الثاني إن محادثات تمويل 2-3 مليار دولار لهذا العام تركزت على السندات الدولية.

التمويل الأجنبي يساعد أردوغان في تطبيق سياساته الاقتصادية

ويمكن أن يساعد التمويل الأجنبي في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدعم سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية المتمثلة في متابعة خفض أسعار الفائدة وإجراءات التحفيز الأخرى على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع عملة الليرة.

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ومع امتناع الدول الغربية عن الاستثمار في تركيا، تحولت أنقرة إلى دول “صديقة” للموارد الأجنبية لدعم سياستها في دعم عملة الليرة من خلال موازنة عرض الاقتصاد والطلب على الفوركس.

وفي هذا السياق، أبرم البنك المركزي التركي بالفعل صفقة مقايضة مع البنك المركزي القطري كانت قيمتها في الأصل 5 مليارات دولار، لكنها تضاعفت ثلاث مرات في عام 2020 إلى 15 مليار دولار.

وتربط قطر علاقات قوية مع تركيا التي دعمت الدوحة عندما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر في 2017 تم حله مطلع العام الماضي.

وكان أردوغان في قطر للمشاركة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم الأحد، فيما التقى وزير المالية التركي نور الدين النبطي بنظيره القطري علي بن أحمد الكواري الشهر الماضي.

تمويل قطري لتركيا watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

واقترضت وزارة المالية التركية 9 مليارات دولار في عام 2022، من 11 مليار دولار من الاقتراض الخارجي المتوقع لهذا العام.

وتتوقع وزارة المالية التركية اقتراضًا خارجيًا بقيمة 10 مليارات دولار لعام 2023، لكن يمكنها تقديم إصدارات ديونها عند الحاجة للتمويل المبكر.

صفقات مقايضة بقيمة 28 مليار دولار

ولدى أنقرة بالفعل صفقات مقايضة عملات بقيمة 28 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة والصين وقطر وكوريا الجنوبية ويقدر المصرفيون أن حوالي 23-24 مليار دولار موجودة بالفعل في احتياطيات البنك المركزي التركي.

وديعة سعودية في البنك المركزي التركي بقيمة 5 مليارات دولار

وكان متحدث باسم وزارة المالية السعودية قد كشف، الثلاثاء، إن تركيا تمر أيضًا بالمرحلة الأخيرة من المحادثات مع السعودية بشأن إيداع الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وبحسب “رويترز” فإنه بدلاً من صفقات المقايضة، فضل البنك المركزي التركي مؤخرًا حسابات الإيداع، والتي تتضمن دخول الدولار أو اليورو إلى النظام بدلاً من العملات المحلية.

الرياض ستودع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي
المصدررويترز
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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