الحظ لم يُحالف السعودية في الفوز على بولندا (فيديو)

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وطن- تلقّى منتخب السعودية الخسارةَ الأولى له، أمام بولندا بهدفين نظيف دون رد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

ملخص مباراة السعودية وبولندا

وسجّل منتخب بولندا أول أهداف المباراة داخل شباك السعودية (الصقور الخضر)، في الدقيقة ال39 من توقيع اللاعب بيوتر زيلينسكي.

كما وأحرز اللاعب روبرت ليفاندوفسكي لصالح بولندا عند الدقيقة ال82، من خطأ دفاعي للأخضر السعودي، استغلها البولندي المخضرم ووضعها داخل شباك المرمى.

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ورغم الخسارة، تفوّق منتخب السعودية (الصقور الخضر) على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد التسديدات إلى 16، والاستحواذ بنسبة 64%.

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كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس بولندا إلى 9 تسديدات باتجاه شباك المرمى، بينما استحوذ على الكرة بنسبة 36%.

وسيخوض المنتخب السعودي المواجهة الختامية الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، أمام المكسيك، الأربعاء، الأسبوعَ الجاري.

تشكيلة منتخب السعودية أمام بولندا

ودخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه بولندا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس

دفاع التشكيلة: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سامي النجعي، محمد كانو، عبد الإله المالكي.

كما وفي مركز الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

ترتيب السعودية وبولندا في كأس العالم 2022 المجموعات

وبهذا الفوز، رفع منتخب بولندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

احتفالات الجماهير البولندية بالفوز على المنتخب السعودي #قطر2022 pic.twitter.com/vqb0k19AFh — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2022

كما وتجمّد رصيد منتخب السعودية عند 3 نقاط، في وصافة ترتيب المجموعة، في انتظار نتيجة الأرجنتين والمكسيك.