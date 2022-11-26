السبت, نوفمبر 26, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022الحظ لم يُحالف السعودية في الفوز على بولندا (فيديو)
مونديال قطر 2022

الحظ لم يُحالف السعودية في الفوز على بولندا (فيديو)

الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباراة السعودية و بولندا watanserb.com
ملخص مباراة السعودية وبولندا
- Advertisement -

وطن- تلقّى منتخب السعودية الخسارةَ الأولى له، أمام بولندا بهدفين نظيف دون رد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

ملخص مباراة السعودية وبولندا

وسجّل منتخب بولندا أول أهداف المباراة داخل شباك السعودية (الصقور الخضر)، في الدقيقة ال39 من توقيع اللاعب بيوتر زيلينسكي.

كما وأحرز اللاعب روبرت ليفاندوفسكي لصالح بولندا عند الدقيقة ال82، من خطأ دفاعي للأخضر السعودي، استغلها البولندي المخضرم ووضعها داخل شباك المرمى.

- Advertisement -

ورغم الخسارة، تفوّق منتخب السعودية (الصقور الخضر) على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد التسديدات إلى 16، والاستحواذ بنسبة 64%.

- Advertisement -

كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس بولندا إلى 9 تسديدات باتجاه شباك المرمى، بينما استحوذ على الكرة بنسبة 36%.

وسيخوض المنتخب السعودي المواجهة الختامية الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، أمام المكسيك، الأربعاء، الأسبوعَ الجاري.

تشكيلة منتخب السعودية أمام بولندا

ودخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه بولندا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس

دفاع التشكيلة: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سامي النجعي، محمد كانو، عبد الإله المالكي.

كما وفي مركز الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

ترتيب السعودية وبولندا في كأس العالم 2022 المجموعات

وبهذا الفوز، رفع منتخب بولندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

كما وتجمّد رصيد منتخب السعودية عند 3 نقاط، في وصافة ترتيب المجموعة، في انتظار نتيجة الأرجنتين والمكسيك.

المصدروطن + قنوات الكأس + صفحة كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

حامل اللقب فرنسا إلى دور ال16 بعد فوزه على الدنمارك (شاهد)

مونديال قطر 2022

مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر يلا شوت بجودة عالية

مونديال قطر 2022

تونس تخسر أمام أستراليا .. ملخص المباراة (شاهد)

مونديال قطر 2022

مفاجآت في تشكيلة منتخب المغرب أمام بلجيكا بالمونديال

مونديال قطر 2022

بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

منتخب المغرب في ورطة قبيل مواجهة بلجيكا!

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر على بين سبورت

مونديال قطر 2022

جنون الانتصار.. تصرف غريب من لاعب منتخب إيران مع كيروش (فيديو)

مونديال قطر 2022

نجوم منتخب تونس يكشفون عن وصفوتهم السحرية للتأهل في مونديال 2022

مونديال قطر 2022

طواحين هولندا تتعثر بالتعادل أمام الإكوادور (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو خالد كامل وهناء أحمد.. الأكثر بحثا في مصر وفضيحة اتحاد الكرة

حامل اللقب فرنسا إلى دور ال16 بعد فوزه على الدنمارك (شاهد)

انفعال أمير قطر لحظة إهدار السعودية ركلة الجزاء أمام بولندا (فيديو)

من قلب الدوحة.. مشجع سعودي يلقن مذيع قناة إسرائيلية درسا قاسيا

مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مغربية تطلب هذا الأمر من والدة أمير قطر.. شاهد رد فعلها

مجلة: تطبيع ابن سلمان سيكون أشبه بقرار السادات الذي قتله في النهاية

شاهد حريق في قطر وألسنة دخان تتصاعد قرب أحد الملاعب

مفتي عمان بعد ما شاهده في قطر: “الأمة لا تزال بخير”

تعري جماعي لـ2500 شخص على البحر للتوعية بمرض خطير.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC