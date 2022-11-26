أمير قطر السابق حمد بن خليفة يلفت أنظار التونسيين بما فعله (شاهد)

وطن- ردد أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، النشيد الوطني التونسي قبل لقاء تونس و‫أستراليا، الذي انتهى لصالح الثاني بهدف دون رد ضمن بطولة كأس العالم 2022.

ردد عبارات النشيد الوطني التونسي

وظهر الشيخ حمد وهو واقف ويتوكأ على عصاه أثناء مباراة الفريق التونسي والفريق الأسترالي، ويردد عبارات النشيد الوطني التونسي.

فيما ظهر عدد من الأطفال أمامه يحملون العلم التونسي وظهرت عيه آثار التعب والمرض قبل أن يجلس بصعوبة.

وفاز المنتخب الاوسترالي على نظيره التونسي بنتيجة 1 – 0 في المباراة التي جرت بينهما ظهر اليوم على استاد الجنوب، في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من نهائيات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

عشق الكرة شاباً

وعرف عن الأمير حمد بن خيفة اهتمامه بلعب كرة القدم وتشجيعها منذ كان يافعاً.

وبثت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” منذ أيام مقطع فيديو تاريخي، يظهر فيه أمير قطر السابق، في عزِّ شبابه وهو يمارس كرة القدم، رفقة مجموعة من أصدقائه.

#حمد_بن_خليفة_ال_ثاني

هنا كانت بداية الرحلة🤍

وتحقق حلم العـّود سمو الامير الوالد

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وتحقق حلم كل قطري🇶🇦 كل الشكر لصاحب السمو أمير البلاد المفدى

كل الشكر لكل الاوفياء من كانوا خلف هذا الانجاز

بعد جهدٍ متواصل وعمل دؤوب دام 12 عامًا اشوفكم على خير🤍🇶🇦 pic.twitter.com/R8g1xOS1tX — ( صانع محتوى )قطري وكلي فخر🇶🇦 (@alt__heeb) November 20, 2022

وصُوِّر مقطع الفيديو قبل نصف قرن من الزمن، ويظهر فيه الشيخ حمد برفقة عدد من أقرانه، يلعبون كرة القدم على أرضية ترابية وهم في قمة السعادة.

وفي لقطة أخرى، أدى الأمير الوالد وظيفة حارس المرمى، حيث وقف بين قائمين معدنيين وعارضة.

ثم تمدد على الأرض في محاولة لمنع تسديدة من العبور بين “القائمين والعارضة”، وهي مهمة نجح فيها الأمير الوالد.

وبعد أكثر من خمسين عاما من مقطع فيديو الأمير الوالد وهو يداعب كرة القدم، حضر الشيخ حمد بن خليفة، يوم 20 نوفمبر الجاري، حفل افتتاح نهائيات مونديال قطر 2022 بملعب البيت، وكان شاهدا على تحقيق حلم شعب كامل.

قميص الذكريات

وكان نجله الشيخ تميم، أمير قطر، جالسا إلى جانبه، ثم أهداه نسخة مشابهة لذلك القميص الذي ارتداه في الفيديو النادر، ليقوم الأمير الوالد بالتوقيع عليه.

وأهدت اللجنة المنظمة للمباراة الافتتاحية لكأس العالم، نسخة مشابهة من القميص للمشجعين الذين تواجدوا بمدرجات ملعب البيت.

وكان الأمير حمد بن خليفة آل ثاني قد رفع علم المغرب خلال مباراة المغرب كرواتيا بحضور قرينته الشيخة موزا بنت مسند.