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أمير قطر السابق حمد بن خليفة يلفت أنظار التونسيين بما فعله (شاهد)

ظهر في استاد الجنوب يؤازر المنتخب التونسي

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حمد بن خليفة watanserb.com
حمد بن خليفة

وطن- ردد أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، النشيد الوطني التونسي قبل لقاء تونس و‫أستراليا، الذي انتهى لصالح الثاني بهدف دون رد ضمن بطولة كأس العالم 2022.

ردد عبارات النشيد الوطني التونسي

وظهر الشيخ حمد وهو واقف ويتوكأ على عصاه أثناء مباراة الفريق التونسي والفريق الأسترالي، ويردد عبارات النشيد الوطني التونسي.

فيما ظهر عدد من الأطفال أمامه يحملون العلم التونسي وظهرت عيه آثار التعب والمرض قبل أن يجلس بصعوبة.

وفاز المنتخب الاوسترالي على نظيره التونسي بنتيجة 1 – 0 في المباراة التي جرت بينهما ظهر اليوم على استاد الجنوب، في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من نهائيات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

شاهد ما فعله حمد بن خليفة بعلم المغرب في حضور زوجته الشيخة موزا

عشق الكرة شاباً

وعرف عن الأمير حمد بن خيفة اهتمامه بلعب كرة القدم وتشجيعها منذ كان يافعاً.

وبثت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” منذ أيام مقطع فيديو تاريخي، يظهر فيه أمير قطر السابق، في عزِّ شبابه وهو يمارس كرة القدم، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وصُوِّر مقطع الفيديو قبل نصف قرن من الزمن، ويظهر فيه الشيخ حمد برفقة عدد من أقرانه، يلعبون كرة القدم على أرضية ترابية وهم في قمة السعادة.

وفي لقطة أخرى، أدى الأمير الوالد وظيفة حارس المرمى، حيث وقف بين قائمين معدنيين وعارضة.

ثم تمدد على الأرض في محاولة لمنع تسديدة من العبور بين “القائمين والعارضة”، وهي مهمة نجح فيها الأمير الوالد.

وبعد أكثر من خمسين عاما من مقطع فيديو الأمير الوالد وهو يداعب كرة القدم، حضر الشيخ حمد بن خليفة، يوم 20 نوفمبر الجاري، حفل افتتاح نهائيات مونديال قطر 2022 بملعب البيت، وكان شاهدا على تحقيق حلم شعب كامل.

صورة الشيخ حمد بن خليفة تحت المطر تثير تفاعلاً واسعاً (شاهد)

قميص الذكريات

وكان نجله الشيخ تميم، أمير قطر، جالسا إلى جانبه، ثم أهداه نسخة مشابهة لذلك القميص الذي ارتداه في الفيديو النادر، ليقوم الأمير الوالد بالتوقيع عليه.

وأهدت اللجنة المنظمة للمباراة الافتتاحية لكأس العالم، نسخة مشابهة من القميص للمشجعين الذين تواجدوا بمدرجات ملعب البيت.

وكان الأمير حمد بن خليفة آل ثاني قد رفع علم المغرب خلال مباراة المغرب كرواتيا بحضور قرينته الشيخة موزا بنت مسند.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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