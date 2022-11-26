أصالة بملامح صادمة في موسم الرياض.. هل ثبت صدق هيفاء وهبي؟ (شاهد)

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وطن– وقعت الفنانة السورية أصالة نصري، في نفس الأزمة التي وقعت فيها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أثناء حفلها بموسم الرياض.

نفس الظروف

حيث تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً لأصالة في المؤتمر الصحفي، والذي أقيم قبل ساعات من حفلها بمسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض أيضاً.

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وظهرت الفنانة السورية بملامح صادمة لجمهورها، تماماً كما حدث لهيفاء وهبي، بنفس الظروف، ونفس المكان.

ارتدت أصالة فستاناً أسود طويلاً بأكمام طويلة باللون الأسود، دون أي نقوشات أو تطريزات.

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وتزيّنت أصالة بمجوهرات بسيطة ناعمة، لكنّ ملامحها صدمت الجمهور.

الإضاءة أم سالم الهندي؟

وتباينت الآراء حول هذا الوضع، فمنهم من رأى أنّ ما حدث دليل على صدق هيفاء وهبي، وأنّ الإضاءة هي السبب.

بينما رأى آخرون، أن هذا المكان يكشف حقيقة الفنانات، مطالبينَ الفنانة السورية بعدم حقن وجهها بالمزيد من البوتكس.

وسخر آخرون من سالم الهندي، مؤكدينَ أن المشكلة بوجوده فقط، خاصة أنه ظهر في نفس اللقطة مع كلٍّ من أصالة وهيفاْ وهبي.

ووصلت أصالة إلى الرياض، برفقة زوجها الشاعر العراقي “فائق حسن”.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مقطعَ فيديو، يُظهر لحظة وصول الفنانة السورية وزوجها.

وكان أول الحاضرين في “ليلة أصالة” أولادها وزوجها “فائق حسن” وأخوها، والذين ارتدوا الزي السعودي.

سر جمال أصالة

وكانت شام الذهبي ابنة أصالة، قد كشفت سرّ تغيير شكل والدتها، التي أذهلت الجميع مؤخراً بظهورها أصغر سناً.

وقالت شام الذهبي، خلال استضافتها ببرنامج “هي وبس” مع رضوى الشربيني: “خضعت والدتي لبرنامج يؤخر ظهور علامات الشيخوخة لمدة عامين. وذلك من خلال ممارسة بعض العادات الصحية و تناول كميات كبيرة من المياه التي تساعد على تجديد خلايا البشرة”.

وتابعت شام: “خضعت أيضاً لعملية تجميل وحقن لتحفيز الكولاجين وتتخين الجلد. كما خضعت لجلسات الفيتامينات التي تساعد على مد الجسم بما يحتاجه”.

وأكدت شام، أن والدتها الفنانة تهتم دائماً بجمالها وبشرتها منذ كان عمرها 20 عاماً. وقالت، إنها ملتزمة دائماً بروتين العناية بالبشرة، وتعتمد على المنتجات التي تدعم الخلايا وتجددها وتحرص دائماً على الاهتمام ببشرته.

وأشارت ابنة إصالة، إلى أنّها افتتحت عيادتها التجميلية في الأساس من أجل والدتها، التي تربطها بها علاقة قوية.

وقالت شام، إن تحضيراتها استمرت مدة عامين، لضمان نجاح عملية والدتها.