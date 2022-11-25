هند عاكف تبكي وتكشف ما فعله حسين فهمي بها! (فيديو)

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وطن– كشفت الفنانة المصرية هند عاكف، كواليسَ محاولة منعها من دخول حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44.

الدعوة من زميل

وقالت هند عاكف أثناء استضافتها ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: “ينفع الكلام ده مع فنانة بتشتغل وهي عندها 4 سنين؟ أنا كنت بدخل المهرجان ده والدعوة بتبقى في العربية”.

وتابعت هند باكية: “الدعوة كانت من زميل مش هذكر اسمه، قالي يا هند أنا شفت الفيديو بتاعك وانتي عايزة تروحي المهرجان. قولتله أيوه أنا عايزة أروح، قالي أنا مش هروح عندي ظروف ومسافر، أنا هبعتلك دعوتي. معرفش بقى فيه أسامي أو مفيش أسامي، قولتله أوكيه، قالي بس متبلغيش حد إني اديتك دعوة عشان هم ممكن يبعتولك دعوة. لو بعتولك دعوة هاتيلي الدعوة، عشان ممكن أديها لحد تاني”.

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وأضافت: “يومها أنا نزلت كنت ماسكة الفستان، وكنت نازلة بالدعوة من البيت. أنا دمعتي نزلت دلوقتي عشان صعبان عليا تاريخي وتاريخ عيلة عاكف، اللي أنا شايلاه طول عمري ومحافظة عليه. يقوم المنظمين يعملوا كده”.

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واستطردت هند عاكف: “أنا معرفش راحت فين الدعوة، ولقيت نفسي وصلت، قولت استحالة يعملوا معايا موقف زي ده. لازم يدخلوني، أو يتصلوا بالإدارة جوه وهيدخلوني من غير مشاكل”.

لي تاريخ ولست أمزح

واستكملت الفنانة المصرية: “أنا ليا تاريخ بجد أنا مش بهزر، أيا كان كبير أو صغير. أنا ليا تاريخ وليا وضعي وأعمالي الفنية المحترمة، بغض النظر إني بعدت شوية وليا تاريخ أيضا في الفترة اللي بعدها. أنا مبعدتش عشان اتفسح أنا كنت بعمل حاجة لصالح بلدي وللمواطن المصري”.

ووجهت هند رسالة لرئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي. وقالت: “أنا هعتب على الأستاذ حسين فهمي. المفروض يا أستاذ حسين كنت بلغت إدارة التنظيم إن لو حصل مشكلة نحلها إزاي؟ لو حصل مشكلة على الريد كاربت، وفيه فنان أو فنان جاي هيدخل بيته أو بيتها، ده بيتي المفروض. يقولولها اتفضلي، محدش يمنعها، أولا لتجنب المشاكل، ثانيا، لإن إحنا فنانين، والمهرجان ده مهرجان بلدنا ومهرجانا إحنا”.

وأضافت: “بيقولوا القاعة بتتسع لـ 1050 كرسي فقط، ومش هنقدر نستوعب كل الفنانين أو مش هنقدر ندعي كل الفنانين. لو الدعوات راحت للفنانين بس، الناس كانت هتدخل وترتاح، البلوجر مع احترامي ليهم، الفنان الأول وبعدين البلوجر. السنة اللي فاتت كان قاعد جنبي 3 فيهم 2 دكاترة، وميطلعش البلوجر على الريد كاربت وهند عاكف ميتبعتلهاش دعوة. وعادي آخد دعوة من زميل”.

واستطردت: “أنا جهزت نفسي وعايزة أروح مهرجاني، وعايز أتابع المهرجان، والناس تعرف إني رجعت. وكانوا بيمنعوني، قولتلهم استحالة الدعوة نسيتها فعلا، وأنا أول مرة أقول كده، وده عادي ممكن زميل يقولي معاكي دعوة زيادة. وساعات في المهرجانات اللي فاتت كانت الدعوة بتكون في العربية وأدخل عادي”.

الدريس كود

وحول الدريس كود، قالت: “حسين فهمي عمل تقريبا مداخلة، قال هند تقريبا جات القمر، وأنا طبعا مقولتش إني عاملة فستان ودريس. أنا طبعا مقولتش الكلام ده، يمكن هم بلغوا رسالة غلط، مرحتش أوريهم الفستان هدخل بيه أو مش هدخل بيه؟. لكن هو طالما عرف إني جيت المقر، يعني أنا عايزة أحضر المهرجان، وكلمتك يا أستاذ، كان ممكن يقول هاتي دريس يصلح للمهرجان. والمفروض كان يكون في تعليمات، والمشكلة اتحلت في ثواني على فكرة، وفي أكتر من شخص تدخل بصراحة”.

وكان منظمو حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، قد منعوا هند عاكف من التواجد على السجادة الحمراء للمهرجان.