السبت, نوفمبر 26, 2022
الرئيسيةحياتناهند عاكف تبكي وتكشف ما فعله حسين فهمي بها! (فيديو)
حياتنا

هند عاكف تبكي وتكشف ما فعله حسين فهمي بها! (فيديو)

اعترضت هند على وجود البلوجرز

كتب رفيف عبدالله
هند عاكف تبكي وتكشف ما فعله حسين فهمي بها! (فيديو) watanserb.com
هند عاكف
- Advertisement -

وطن– كشفت الفنانة المصرية هند عاكف، كواليسَ محاولة منعها من دخول حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44.

الدعوة من زميل

وقالت هند عاكف أثناء استضافتها ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: “ينفع الكلام ده مع فنانة بتشتغل وهي عندها 4 سنين؟ أنا كنت بدخل المهرجان ده والدعوة بتبقى في العربية”.

وتابعت هند باكية: “الدعوة كانت من زميل مش هذكر اسمه، قالي يا هند أنا شفت الفيديو بتاعك وانتي عايزة تروحي المهرجان. قولتله أيوه أنا عايزة أروح، قالي أنا مش هروح عندي ظروف ومسافر، أنا هبعتلك دعوتي. معرفش بقى فيه أسامي أو مفيش أسامي، قولتله أوكيه، قالي بس متبلغيش حد إني اديتك دعوة عشان هم ممكن يبعتولك دعوة. لو بعتولك دعوة هاتيلي الدعوة، عشان ممكن أديها لحد تاني”.

- Advertisement -

وأضافت: “يومها أنا نزلت كنت ماسكة الفستان، وكنت نازلة بالدعوة من البيت. أنا دمعتي نزلت دلوقتي عشان صعبان عليا تاريخي وتاريخ عيلة عاكف، اللي أنا شايلاه طول عمري ومحافظة عليه. يقوم المنظمين يعملوا كده”.

هند عاكف

- Advertisement -

واستطردت هند عاكف: “أنا معرفش راحت فين الدعوة، ولقيت نفسي وصلت، قولت استحالة يعملوا معايا موقف زي ده. لازم يدخلوني، أو يتصلوا بالإدارة جوه وهيدخلوني من غير مشاكل”.

لي تاريخ ولست أمزح

واستكملت الفنانة المصرية: “أنا ليا تاريخ بجد أنا مش بهزر، أيا كان كبير أو صغير. أنا ليا تاريخ وليا وضعي وأعمالي الفنية المحترمة، بغض النظر إني بعدت شوية وليا تاريخ أيضا في الفترة اللي بعدها. أنا مبعدتش عشان اتفسح أنا كنت بعمل حاجة لصالح بلدي وللمواطن المصري”.

ووجهت هند رسالة لرئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي. وقالت: “أنا هعتب على الأستاذ حسين فهمي. المفروض يا أستاذ حسين كنت بلغت إدارة التنظيم إن لو حصل مشكلة نحلها إزاي؟ لو حصل مشكلة على الريد كاربت، وفيه فنان أو فنان جاي هيدخل بيته أو بيتها، ده بيتي المفروض. يقولولها اتفضلي، محدش يمنعها، أولا لتجنب المشاكل، ثانيا، لإن إحنا فنانين، والمهرجان ده مهرجان بلدنا ومهرجانا إحنا”.

هند عاكف

وأضافت: “بيقولوا القاعة بتتسع لـ 1050 كرسي فقط، ومش هنقدر نستوعب كل الفنانين أو مش هنقدر ندعي كل الفنانين. لو الدعوات راحت للفنانين بس، الناس كانت هتدخل وترتاح، البلوجر مع احترامي ليهم، الفنان الأول وبعدين البلوجر. السنة اللي فاتت كان قاعد جنبي 3 فيهم 2 دكاترة، وميطلعش البلوجر على الريد كاربت وهند عاكف ميتبعتلهاش دعوة. وعادي آخد دعوة من زميل”.

هند عاكف

واستطردت: “أنا جهزت نفسي وعايزة أروح مهرجاني، وعايز أتابع المهرجان، والناس تعرف إني رجعت. وكانوا بيمنعوني، قولتلهم استحالة الدعوة نسيتها فعلا، وأنا أول مرة أقول كده، وده عادي ممكن زميل يقولي معاكي دعوة زيادة. وساعات في المهرجانات اللي فاتت كانت الدعوة بتكون في العربية وأدخل عادي”.

الدريس كود

وحول الدريس كود، قالت: “حسين فهمي عمل تقريبا مداخلة، قال هند تقريبا جات القمر، وأنا طبعا مقولتش إني عاملة فستان ودريس. أنا طبعا مقولتش الكلام ده، يمكن هم بلغوا رسالة غلط، مرحتش أوريهم الفستان هدخل بيه أو مش هدخل بيه؟. لكن هو طالما عرف إني جيت المقر، يعني أنا عايزة أحضر المهرجان، وكلمتك يا أستاذ، كان ممكن يقول هاتي دريس يصلح للمهرجان. والمفروض كان يكون في تعليمات، والمشكلة اتحلت في ثواني على فكرة، وفي أكتر من شخص تدخل بصراحة”.

وكان منظمو حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، قد منعوا هند عاكف من التواجد على السجادة الحمراء للمهرجان.

هبة السيسي.. تبرير صادم بعد إطلالتها الفاضحة في مهرجان القاهرة!

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

طريقة خطيرة أنجبت عبرها الملكة إليزابيث أول 3 أطفال!

احذر! الملابس المقاومة للماء يمكن أن تكون ضارة بالصحة

الكشف عن تمويل قطري لتركيا بقيمة 10 مليارات دولار

منتخب المغرب في ورطة قبيل مواجهة بلجيكا!

الوالدة حميدة تتصدر التريند في سلطنة عُمان عقب تغريدات مثيرة لصحفي أمني كويتي

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

ألمانيا: اعتقال يوتيوبر سوري شهير موالي لـ”الأسد” بسبب عملية احتيال ضخمة!

الشيخ أحمد فهد الصباح يعد أمير قطر بتحقيق الحلم الأكبر من المونديال: “هذي بوجهي”(شاهد)

الكوليرا تلقي بظلالها على الكويت.. رعب من الموت الأسود بعد رصد أول حالة قادمة من هذه الدولة!

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر على بين سبورت

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC