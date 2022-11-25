“منع الأجانب من شرب الخمور حرام شرعا”.. إعلام السيسي يواصل هذيانه ضد مونديال قطر

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وطن – يواصل الإعلامي المصري إبراهيم عيسى المحسوب على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصريحاته التي تُظهر حجم الحقد من استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، والتنظيم المبهر لهذا الحدث الكبير، وصمود الدوحة أمام محاولات تشويهها واستهدافها.

إبراهيم عيسى قال في حديث وُصف بأنه عبارة عن هذيان، إن منع الأجانب من شرب الخمور في قطر بالنسبة للعرب والديانة الإسلامية حرام لكن الأجانب بالنسبة لهم الكحول ليس حرامًا.

وأضاف: “قطر وعدت باحترام قيم من يحضروا كأس العالم وعندما جاءوا لقطر قالوا لهم احترموا قيمنا العربية”، كما نقل عنه موقع القاهرة 24.

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وتابع عيسى خلال برنامجه التلفزيوني على قناة القاهرة والناس: “أي طالب في تانية أزهر يعرف إن منع الأجانب من شرب الخمور مخالفة للشريعة الإسلامية.. افتحوا أي كتاب وادخلوا على مواقع السلفيين نفسهم واكتبوا عن موقف الشريعة الإسلامية من شرب الخمرة في المجتمعات والدول المسلمة”.

وأشار إلى أن فتاوى المذاهب تقول إنه من حق أهل الكتاب صناعة الخمر والبيع والشراء وشرب الخمور في الدول الإسلامية، ومن حقهم تربية الخنازير وأكلها وذبحها وشراءها وبيعها في الدول الإسلامية، متابعا: “سيدنا عمر ابن الخطاب كان يأخذ ضرائب على الخمور”، على حد قوله.

وختم عيسى تصريحاته بالقول: “الشريعة الإسلامية تضمن لكل أجنبي على أرض الدوحة الآن أن يشرب خمرا، وما يحدث في قطر نصباية ملهاش علاقة بالشريعة وهم يخالفون الشريعة ويدعون أنهم متمسكين بالإسلام والقيم”.

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وإبراهيم عيسى ليس المذيع المصري الوحيد الذي يهاجم قطر لمحافظاتها على القيم الإسلامية أثناء تنظيم المونديال.

محمد الباز غاضب من تلاوة القرآن

فقبل انطلاق البطولة، عبر الإعلامي المحسوب على النظام محمد الباز عن غضبه من تلاوة آيات قرآنية في حفل الافتتاح.

وقال الباز: “ما تفعله قطر خطأ كبير جدًا، لأننا نفسد الأشياء، لو وقف رجل دين مسيحي يقول عظة قبل الافتتاح لن يعجب الناس، ولن يتم التسامح فقطر تغذي حالة طائفية ودينية”.

كما انتقد محمد الباز حرص الدوحة على استغلال زخم المونديال في الدعوة للإسلام، وقال: “قطر عاملة لوحات بأحاديث آيات قرآنية في الشوارع قالت إنها لتعريف شعوب العالم بالإسلام وفي ناس معترضة مينفعش ندخل الدين في الرياضة ولا السياسة”.

وأضاف: “ممكن مقصد قطر تصحيح صورة الإسلام لكن الزائر مش جاي علشان الدين .. مشكلتنا في الشرق إن الأمور فيها خلل .. بندخل الأمور في بعضها”.

محمد الباز الإعلامي تعليقا على انتشار لافتات بتعاليم الإسلام في #قطر: «مينفعش ندخل الدين في الرياضة ولا السياسية، الزائر مش جاي عشان الدين» pic.twitter.com/iyV4cl071R — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 20, 2022

قطر تصمد أمام محاولات استهدافها

دولة قطر تنظم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم، واستطاعت الصمود أمام موجات من التحريض والتشويه، ونجحت في إظهار الصورة الصحيحة للإسلام.

وشكّلت قطر سدّاً منيعاً أمام محاولات بعض المنتخبات والمشجعين اتباع ممارسات منافية للإسلام، لا سيما الشذوذ الجنسي، الذي احتلّ صدارة اهتمامات الغرب بشكل كبير، في محاولةٍ لفرضه خلال المونديال.

مفتي عمان يشيد بقطر وإجراءاتها

وكان المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، قد وجه التحيةَ لدولة قطر على تنظيمها لبطولة كأس العالم بهذا الشكل المبهر.

وقال في بيان مقتضب نشره حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “نحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال لرفضها رفع شعارات فحش ورذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية”.

وأضاف، أن قطر استغلت هذا المشهد الكبير في أرضها، لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل، لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته.

إنا لنحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال؛ لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية، ولاستغلالها هذا المشهد الكبير في أرضها لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل؛ لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته. pic.twitter.com/FrkRCevO4N — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 24, 2022

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يندرج في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من أقوى أسباب النصر والتمكين.