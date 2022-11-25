الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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منة شلبي تفجر مفاجأة أثناء التحقيق معها وتبكي

تم ضبطها وبحوزتها مخدرات في مطار القاهرة

كتب باسل النجار
منة شلبي watanserb.com
الفنانة المصرية منة شلبي
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وطن– في متابعة لقضية الفنانة المصرية منة شلبي، التي شغلت الرأي العام في مصر منذ ساعات عقب ضبطها داخل مطار القاهرة الدولي وبحوزتها أكياس مخدرات، أفادت وسائل إعلام محلية ببدء التحقيق معها.

تفاصيل التحقيقات مع منة شلبي

وكانت السلطات المصرية أعلنت عن ضبط منة شلبي، داخل صالة الوصول بالمطار والتحفظ عليها بعد تفتيش حقائبها والعثور على 12 كيسا من مخدر “الماريغونا” بداخلها.

ووصلت منة مساء، الجمعة، بحسب تقارير صحفية إلى نيابة النزهة للعرض على جهات التحقيق.

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وبحسب مصادر مطلعة فقد أنكرت الفنانة صلتها بهذه المخدرات وزعمت عدم معرفتها بوجودها داخل حقائبها.

منة شلبي

وقالت وهي منهارة وتبكي:” معرفش حاجة عن المخدرات.. سألوني في الجمارك معاكي حاجة قولتلهم لأ.”

وتابعت:”بعد شوية دخلوني أوضة لتفتيش ملابسي وبعدها خرجت لقيت الحاجات دي مرصوصة!”.

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جدير بالذكر أنه تبين من خلال التحقيقات الأولية، العثور أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسئولة.

دفاع منة شلبي سليجأ لهذه الثغرة

وبحسب مصادر موقع “القاهرة24” المحلي، كشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيسا من نبات ماريجوانا المخدر كانت بحوزة “شلبي” خلال عودتها من نيويورك.

كما كشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع الفنانة للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة، وجارٍ التحقيق معها، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

المصادر المشار إليها كشفت للموقع المحلي أيضا، أن دفاع الفنانة منة شلبي يعد مذكرة دفاع عنها لتسليمها لجهات التحقيق، بعدم توافر أركان الحرز والحيازة.

وتابعت أن دفاع الفنانة التي بات اسمها حديث المواقع والتريند الأول في مصر، يعتمد على عدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحروزات.

حيث سيحتج دفاع منة شلبي بأن “ما تَم ضبطه بحوزتها جائز التداول في جهة القدوم، كونه ليس نباتًا مُخدِرًا صريحًا.”

نوع المخدرات وسعرها

جدير بالذكر أن المنتجات التي ضبطت مع منة شلبي، داخل في صناعتها مادة الماريجوانا المخدرة.

حيث كان بحوزتها مستحضر تجميل من شركة أمريكية تسمى SMOKE SESSIONS داخل في صناعتها مخدر الماريجوانا، وتبلغ قيمته 64 دولارًا.

كما عثرت الشرطة بحوزتها على أكياس علكة داخل في صناعتها أيًضا مخدر الماريجوانا.

وهي علكة من شركة تسمى thereallemonnade، وهذه المنتجات التي تحتوي على الماريغوانا غير مسموح بتداولها داخل مصر، وذلك بسبب احتوائها على مواد مخدرة.

واشتعلت مواقع التواصل في مصر بهذا الخبر، وعبر العديد من النشطاء عن صدمتهم بشأن الفنانة منة شلبي، بعد القبض عليها وبحوزتها مخدرات.

شاهد انهيار منة شلبي بعد ضبطها وبحوزتها 12 كيسا من المخدرات

ويشار إلى أن منة شلبي تنتمي إلى عائلة فنية، فوالدتها هي الفنانة زيزي مصطفى، ووالدها رجل الأعمال هشام شلبي، وعمتها الإعلامية بوسي شلبي.

واشتهرت منة في السينما المصرية بأدوارها الجريئة حيث تتعمد إثارة الغرائز، عبر التعري والمشاهد الساخنة وهو ما عرضها لانتقادات كثيرة منذ بداية مسيرتها، وخاصة عقب دورها بفيلم “الساحر” مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

المصدرالقاهرة24 ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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