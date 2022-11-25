مطرقة ملطخة بالدماء..”بوتين” يرسل هدية مروعة للبرلمان الأوروبي.. ماذا قصد بها؟ (شاهد)

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وطن – تم إرسال رسالة صادمة إلى البرلمان الأوروبي من أحد أمراء الحرب الأكثر شهرة في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأحد المقربين منه بشدة ردًا على قراره الأخير باعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد وصف الاتحاد الأوروبي روسيا رسميًا بأنها “راعية دولة” للإرهاب بسبب أفعالها في أوكرانيا يوم الأربعاء الماضي ، لكن هذه الخطوة ندد بها من قبل مالك شركة فاغنر “يفغيني بريغوزين” الذي أرسل لهم علبة كمان بها هدية تقشعر لها الأبدان في الداخل.

وأظهر مقطع فيديو الذي حصلت عليه الصحيفة وجود مطرقة ثقيلة عليها آثار دماء مزيفة داخل علبة الكمان.

فاغنر تعدم مواطن روسي انشق إلى أوكرانيا بالمطرقة

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وبحسب الصحيفة، يُعتقد أن هذه الحيلة كانت بمثابة تحذير للبرلمان الأوروبي على خطى الفظائع التي حدثت في وقت سابق من هذا الشهر عندما تم إعدام مواطن روسي بوحشية بمطرقة ثقيلة.

وكان الرجل الذي قُتل هو يفغيني نوزين ، 55 عامًا ، والذي يُعتقد أنه قد انشق إلى أوكرانيا ، لكن ورد أنه تم اختطافه وإعادته إلى مجموعة فاغنر التي لا ترحم في روسيا.

هناك قام بلطجية واغنر بتصوير رأس الرجل المربوط بجدار من الطوب ثم ضربه بمطرقة ثقيلة.

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وشاهدت عائلة نزين مقطع الفيديو وأصيبوا بصدمة وقاموا بالصراخ من الرعب.

رئيس فاغنر يدين قرار البرلمان الأوروبي

وأشارت “ذا صن” إلى تصريحات “بريغوزين” لصحيفة “بوليتيكو” حول حزنه العميق لأن روسيا وشركته تم تصنيفهما على أنهما منظمة إرهابية.

وقال: “اليوم عقدت اجتماعا لقادة” فاغنر “PMC وأخبرتهم بهذا الخبر المحزن”.

وأضاف: “لا أعرف أي قانون يحكم البرلمان الأوروبي ، لكن وفقًا لتشريعاتنا ، من اليوم نعلن حل البرلمان الأوروبي.”

وتابع بالقول: “ولكن قبل أن يصبح هذا الإجراء ساريًا قانونيًا، أنا مؤتمن على تقديم قضية معلومات إلى البرلمان الأوروبي. إذا كان لديك جهة اتصال، أقترح أن نقوم بذلك معًا – أعدها وأرسلها.”

وقالت الصحيفة إنه تم تصوير نقل حالة الكمان، وتم تسليمه لمدير قناة تابعة للكرملين على تطبيق تيليجرام الذي قام بعد ذلك بنشر اللقطات.

في حين أنه من غير الواضح ما هو التأثير الذي سيتخذه قرار المشرعين في الاتحاد الأوروبي، يُعتقد أنه يتماشى مع مناشدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن التصنيف هو إدانة رمزية إلى حد كبير لحرب بوتين في أوكرانيا وخارجها.

الولايات المتحدة ترفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

وقاومت الحكومة الأمريكية حتى الآن تسمية روسيا بالدولة الراعية للإرهاب، مستشهدة بالعواقب غير المقصودة المحتملة بموجب نظامها القانوني.

في بيان صحفي، أدان متحدث باسم البرلمان الأوروبي أفعال روسيا السابقة.، قائلا: “الهجمات والفظائع المتعمدة التي ارتكبتها القوات الروسية ووكلائها ضد المدنيين في أوكرانيا، وتدمير البنية التحتية المدنية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني ترقى إلى مستوى أعمال الإرهاب وتشكل جرائم حرب”.

مشاركة فاغنر في الحرب الروسية ضد أوكرانيا

يشار إلى أن مجموعة فاغنر شاركت بشكل كبير في الحرب في أوكرانيا، ويعتقد أن مجموعة المرتزقة تعمل منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

ويُعتقد أن مجموعة المؤيدين للكرملين لديها حوالي 5000 مرتزق يعملون في جميع أنحاء العالم.

وفي سبتمبر، ظهرت مقاطع فيديو لبريغوزين وهو يجند قتلة ومرتكبي جرائم جنسية من بعض معسكرات الاعتقال الأكثر شهرة في روسيا للقتال في الحرب.

وأظهرت الجماعة أنها لا حدود لها عندما يتعلق الأمر بقتل الناس، حيث أنها قامت الشهر الماضي بإعدام رجل العصابات سيئ السمعة زاور علييف بعد أن حاول الفرار في أوكرانيا.