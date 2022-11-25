مسجد السيدة زينب.. خرائط “جوجل” تضيف لفظاً مسيئاً لحفيدة الرسول! (شاهد)

وطن– تصدّر اسم مسجد السيدة زينب، محركات البحث بعدما اكتشف ناشطون ظهورَ لفظ مسيء عند البحث عنه.

وشنّ الناشطون حملةً واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل حذف هذا اللفظ الخارج في حقّ السيدة زينب -رضي الله عنها- حفيدة رسول الله.

خطوات الإزالة

ولم يتبين مَن قام بذلك، وكيف تمّ تغيير اسم المسجد بإضافة هذا اللفظ الخارج عند كتابة اسم المسجد على جوجل، وبخاصة خرائط جوجل.

وتوصّل البعض إلى خطوات إزالة اللفظ المسيء لمسجد السيدة زينب.

كله يدخل يعدل اسم مسجد السيدة زينب بسرعة

ربنا هيلعن المتسبب ويخسف بيه الأرض ان شاء الله pic.twitter.com/Z0FBPJ6FNw — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) November 25, 2022

وذكروا أن البداية تكون بفتح الصفحة الرئيسية لموقع بحث جوجل، ثم كتابة اسم مسجد السيدة زينب.

جماعه بسرعه ومحدش يكسل كله يدخل على جوجل يبحث على مسجد السيده زينب ويعدل الاسم اللي موجود من ال3 نقط اللي ع الشمال — 𝗠𝗔𝗛𝗠𝗢𝗨𝗗 🇦🇷 (@ma_aboaish) November 25, 2022

بجانب الصفحة على اليسار توجد معلومات عن المسجد، وفي منتصف هذه الصفحة يوجد خيارين.

أول الخيارات: “اقتراح تعديل – هل تملك هذا النشاط التجاري؟”.

يتم الضغط على اقتراح تعديل، وبعد ذلك سيظهر خياران: “تغيير الاسم – إغلاق أو إزالة”. ثم يتم الضغط على تغيير الاسم وكتابة اسم مسجد السيدة زينب، والضغط على إرسال.

حول مسجد السيدة زينب

يشار إلى أنّ المسجد في مصر في مدينة القاهرة بحي السيدة زينب. ولا يُعرف تحديداً متى تم إنشاء المسجد أعلى قبر السيدة زينب.

وذكرت المراجع التاريخية، أن والي مصر العثماني علي باشا، قام سنة 951 هـ/1547م بتجديد المسجد.

ثم أعاد تجديده مرة أخرى الأمير عبد الرحمن كتخدا، عام 1171 هـ/1768م.

ليس أثراً إسلامياً

وفي عام 1940م قامت وزارة الأوقاف بهدم المسجد القديم تماماً، وأقامت المسجد الموجود حالياً، وبالتالي فالمسجد ليس مسجّلاً كأثر إسلامي.

وكان المسجد وقتَها يتكون من سبعة أروقة موازية لجدار القبلة، يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة.

وفي الجهة المقابلة لجدار القبلة، يوجد ضريح السيدة زينب -رضي الله عنها- محاط بسياج من النحاس الأصفر، وتعلوه قبة شامخة.

وقامت وزارة الأوقاف بمضاعفة مساحة المسجد، في عام 1969.

يحتلّ المسجد مكانة كبيرة لدى المصريين، الذين يعتبرون أن زيارته شرف وبركة.

ويعتبر مسجد السيدة زينب مركزاً من مراكز الطرق الصوفية ومريديها.

وفي كلّ عامٍ في شهر رجب يقام مولد السيدة زينب، حيث يتوافد آلاف من البشر على ميدان السيدة زينب، وتقام احتفالات، ويتغير شكل المنطقة تماماً لبضعة أيام.