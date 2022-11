كان من الممكن أن “تقوم القيامة” لو حدث هذا في قطر (فيديو)

- Advertisement -

وطن– بالتزامن مع الحملة الغربية على قطر بسبب المثليين، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل مشاركة مقاطع فيديو تظهر كيف تعاملت السلطات الروسية خلال مونديال 2018 بكل عنف مع مجتمع المثليين جنسيا.

وربط النشطاء هذا المقطع بالحملة الشعواء ضد قطر من الغرب، متسائلين عن الحال وردود أصحاب هذه الحملات المغرضة إذا كان هذا الحدث بمونديال روسيا قد وقع في قطر.

وظهر الأمن الروسي، خلال مونديال كأس العالم روسيا فيفا 2018، في مقطع مصور شاركه ناشطون قطريون، وهو يعتدي بالعنف على مشجعين كانوا يرتدون علم قوس قزح الذي يرمز إلى المثليين.

When Russia treated you sorel did not speak, but when Qatar gently said, "Respect our culture" you have reduced your manners. pic.twitter.com/JTSAgWZfTC

— محمد البنعلي 💙 (@albinali_MD) November 25, 2022