كان من الممكن أن “تقوم القيامة” لو حدث هذا في قطر (فيديو)

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وطن– بالتزامن مع الحملة الغربية على قطر بسبب المثليين، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل مشاركة مقاطع فيديو تظهر كيف تعاملت السلطات الروسية خلال مونديال 2018 بكل عنف مع مجتمع المثليين جنسيا.

وربط النشطاء هذا المقطع بالحملة الشعواء ضد قطر من الغرب، متسائلين عن الحال وردود أصحاب هذه الحملات المغرضة إذا كان هذا الحدث بمونديال روسيا قد وقع في قطر.

حلال لروسيا وحرام على قطر

وظهر الأمن الروسي، خلال مونديال كأس العالم روسيا فيفا 2018، في مقطع مصور شاركه ناشطون قطريون، وهو يعتدي بالعنف على مشجعين كانوا يرتدون علم قوس قزح الذي يرمز إلى المثليين.

When Russia treated you sorel did not speak, but when Qatar gently said, "Respect our culture" you have reduced your manners. pic.twitter.com/JTSAgWZfTC — محمد البنعلي 💙 (@albinali_MD) November 25, 2022

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وتوالت عبر السوشيال ميديا تعليقات لقطريين عبروا عن كم النفاق والتناقض الذي يتعامل به الغرب مع قضية المثليين وحقوق الإنسان.

مشددين على أن في تلك القضايا بالذات، يتعامل الغرب بميزان أعوج لا مؤشر واضح فيه سوى مصالحهم السياسية والاقتصادية.

ماذا لو قمعت قطر المثليين على أراضيها؟

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يقول الناشط “أحمد بن علي” تعليقا على التناقض الغربي في التعامل مع حقوق المثليين، إنه عندما تعاملت روسيا بكل عنف ووحشية مع مجتمع الشواذ، لم تحرك الدول الأوروبية ساكنا في الدفاع عنهم.”

وتابع مستنكرا: “لكن عندما قررت قطر معاملة الجميع، دون استثناء، باحترام قوانينها الخاصة داخل أراضيها، قُوبلت بالرفض والتهجم من قبل المثليين والدول الأوروبية على السواء”.

When Russia treated you sorel did not speak, but when Qatar gently said, "Respect our culture" you have reduced your manners. pic.twitter.com/JTSAgWZfTC — محمد البنعلي 💙 (@albinali_MD) November 25, 2022

وبالمثل، علق الناشط “أبو الحسن الهاشمي” قائلا إن “ازدواجية المعايير عند الغرب لا تقف فقط في نصرة المستضعفين في أوكرانيا على العدوان الروسي.”

وأضاف:”الآن في قطر يتّضح لنا سياسة الكيل بمكيالين.”.

ازدواجية المعايير عند الغرب لا تقف فقط في نصرة المستضعفين في أوكرانيا على العدوان الروسي.

الآن في قطر يتّضح لنا سياسة الكيل بمكيالين. — أبو الحسن الهاشمي (@aahmdhaj) November 25, 2022

وتتعرض قطر منذ أشهر لحملة دعاية غربية متواصلة مفادها اضطهادها لحقوق الإنسان وحقوق المثليين.

ورغم النفي القطري لهذه الادعاءات وفي ظل عدم وجود أي أدلة على ما يُسوِق له الغرب، تتواصل هذه الحملة في رصد كل نقطة ضعف عبر كأس العالم 2022 الذي تحتضنه قطر ما بين 20 نوفمبر و18 ديمسبر القادم.

يذكر أن السلطات القطرية كانت قد حظرت على المثليين ارتداء أو رفع أعلام لها دلالات لما يمثل قضيهم.

وهو ما قُوبل برفض كبير في الأوساط الإعلامية والسياسية الغربية الأوروبية، لكنه في المقابل، حظي بدعم ومساندة عربية وإسلامية كبيرة جلعت من قطر محل احترام وتقدير الشعوب في العديد من الدول العربية.