الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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قطر والسنغال.. شماتة إماراتية بخسارة العنابي أبرزها مقرب من ابن زايد

مباراة أخرجت المنتخب القطري من كأس العالم

كتب باسل النجار
قطر والسنغال watanserb.com
المنتخب القطري
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وطن– كالعادة أبدى حمد المزروعي المغرد الإماراتي المعروف والمقرب من نظام الحكم في الدولة، شماتة كبيرة في هزيمة المنتخب القطري أمام السنغال، في ثاني مباراة لـ”العنابي” في بطولة كأس العالم 2022.

واليوم، الجمعة، تغلبت السنغال على قطر بنتيجة 3-1 في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022، في فوز بالغ الأهمية للمنتخب السنغالي حيث عزز من حظوظه في بلوغ ثمن نهائي كأس العالم.

حمد المزروعي وكالعادة كشف عن وجهه القبيح ضد كل ما هو قطري، واستفز القطريين والعرب بتغريداته قبل المباراة وبعدها.

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حيث غرد قبل بدء مباراة قطر والسنغال:”اليوم انا سنغالي” في إشارة إلى دعمه للمنتخب السنغالي ضد المنتخب القطري.

وبعد انتهاء المباراة أيضا عاد ليكتب على حسابه ويشمت بخسارة العنابي:”مبروك منتخب السنغال.”

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وتسببت هذه الشماتة الإماراتية الواضحة بهزيمة قطر في هجوم كبير على الرجل المقرب من رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وردت عليه مغردة:”نتائجهم مقارنة بالامارات في كأس العالم ٩٠ أفضل،بما أنكم تشوفوهم المنافس لكم.”

وكتب ناشط باسم “أبوفارس” ردا على حقد المغرد الإماراتي تجاه قطر:”الله يعوض قطر خير يكفيها شرفاً استضافة أغلى بطولة كأس العالم في قطر في أرض عربية في قلب الخليج.”

وتابع:”جمعة كل الأحبة من أمراء وشيوخ وشعوب خليجية عربية مسلمة ونسأل الله أن يحمي ملوكنا و شيوخنا وأمرنا وجميع الشعب الخليجي والله يرنا في كل من يبث الفرقة بين الإخوة والاحباب عجائب قدرتك.”

فيما سخر آخرون من حمد المزروعي، وطلبوا منه إغلاق حسابه على تويتر وذكروه بتغريدته قبل أيام والتي توعد فيها بغلق حسابه إذا سجلت قطر هدف واحد في كأس العالم.

وكان “المزروعي” لم يخفِ حقده ضد قطر، وخرج الأسبوع الماضي يهاجم الدوحة في أول أيام المونديال، ويقلّل من الإنجاز الضخم، ويشمت بخسارة العنابي أيضاً أمام الإكوادور.

وقال المغرد الذي يصفه ناشطون بالبذيء: “من الاخر اذا سجل منتخب قطر قول في المنديال مستعد احذف حسابي من تويتر”.

وتَرْكُ حمد المزروعي يهاجم قطر ليلَ نهار ويشوّهها، دون تحرّك من القيادة أو السلطات هناك ضده، يؤكد إقرار القيادة الإماراتية لهذه الأفعال والموافقة عليها، بحسب رأي البعض.

ملخص مباراة قطر والسنغال

وحقق منتخب السنغال فوزًا ثمينًا على مضيفه القطري بنتيجة 3-1 على ستاد “الثمامة”، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022 المقامة على الأراضي القطرية.

سجل ثلاثية السنغال (بولاي ديا وفامارا ديديو وبامبا ديانج) في الدقائق 41 و48 و84 على الترتيب.

فيما أحرز هدف قطر الوحيد البديل محمد مونتاري في الدقيقة 78.

وقرّب منتخب السنغال بهذه النتيجة نظيره القطري من إقصاء تاريخي، بينما انتعشت آمال أسود التيرانجا في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وحصد بطل أفريقيا أول 3 نقاط في المجموعة الأولى ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخبي هولندا والإكوادور، صاحبي نفس الرصيد من مباراة واحدة.

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في المقابل، بقي منتخب قطر بلا نقاط حتى الآن، ليتذيل المجموعة ويقترب من الخروج المبكر، علمًا بأن منتخب مستضيف واحد فقط خرج من دور المجموعات، هو منتخب جنوب أفريقيا عام 2010.

وبات منتخب قطر خامس منتخب مستضيف يخسر مباراتين متتاليتين في كأس العالم، بعد إسبانيا 1982، الولايات المتحدة 1994، كوريا الجنوبية 2002، البرازيل 2014.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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