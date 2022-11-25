طواحين هولندا تتعثر بالتعادل أمام الإكوادور (شاهد)

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وطن- تعثر منتخب هولندا أمام منافسه الإكوادور، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022، على أرض ملعب (استاد خليفة).

وبهذا التعادل، لم يحسم أمر كلا المنتخبين بالعبور إلى الدور ال16 من بطولة كأس العالم 2022، فيما يودع صاحب الأرض قطر، بشكل رسمي المونديال من دور المجموعات، بغض النظر عن النتيجة الأخيرة لها أمام هولندا.

مباراة هولندا ضد الإكوادور

وسجل منتخب هولندا (الطواحين)، الهدف الأول الصاروخي في شباك الإكوادور، عند الدقيقة ال6، من توقيع اللاعب كودي جاكبو.

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كما وأدرك منتخب الإكوادور (التري كولور)، هدف التعادل عن طريق الهداف الإكوادوري فالينسيا في الدقيقة ال49.

تشكيلة منتخب هولندا ضد الإكوادور

ودخل المدرب الهولندي لويس فان خال، المباراة القوية والمثيرة، أمام نظيره الإكوادور، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

دفاع طواحين هولندا: ناثان أكي، فان ديك، يوريان تيمبز.

خط الوسط: بليند، فرينكي دي يونج، تيون كووبميينيرز، دينزل دومفريس.

مركز الهجوم: دافي كلاسين، ستيفن بيرجوين، كودي جاكبو.

تشكيلة منتخب الإكوادور أمام هولندا

كما ولعب المدرب الأوروغواي غوستافو ألفارو، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه هولندا، كما يلي:

حراسة المرمى: هيرنان غاليندز.

دفاع الإكوادور: بوروزو، كايسيدو، بييرو هينكابي.

خط الوسط: بريسيادو، مينديز، مويسيس كايسيدو، بيرفس إستوبينان.

كما وفي مركز الهجوم: مايكل إسترادا، غونزالو بلاتا، فالينسيا.

ترتيب هولندا والإكوادور في دور مجموعات كأس العالم 2022

كما وتساوى منتخب هولندا والإكوادور برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، مع صدارة الطواحين بفارق الأهداف.

كما وجاء منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وآتى منتخب قطر (العنابي)، في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.