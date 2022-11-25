الجمعة, نوفمبر 25, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022طواحين هولندا تتعثر بالتعادل أمام الإكوادور (شاهد)
مونديال قطر 2022

طواحين هولندا تتعثر بالتعادل أمام الإكوادور (شاهد)

هولندا تتعادل مع الإكوادور وتفشل في التأهل لدور ال16 وقطر تُودع بطولة كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تعادل هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022 watanserb.com
هولندا ضد الإكوادور في كأس العالم 2022
- Advertisement -

وطن- تعثر منتخب هولندا أمام منافسه الإكوادور، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022، على أرض ملعب (استاد خليفة).

وبهذا التعادل، لم يحسم أمر كلا المنتخبين بالعبور إلى الدور ال16 من بطولة كأس العالم 2022، فيما يودع صاحب الأرض قطر، بشكل رسمي المونديال من دور المجموعات، بغض النظر عن النتيجة الأخيرة لها أمام هولندا.

مباراة هولندا ضد الإكوادور

وسجل منتخب هولندا (الطواحين)، الهدف الأول الصاروخي في شباك الإكوادور، عند الدقيقة ال6، من توقيع اللاعب كودي جاكبو.

- Advertisement -

كما وأدرك منتخب الإكوادور (التري كولور)، هدف التعادل عن طريق الهداف الإكوادوري فالينسيا في الدقيقة ال49.

تشكيلة منتخب هولندا ضد الإكوادور

ودخل المدرب الهولندي لويس فان خال، المباراة القوية والمثيرة، أمام نظيره الإكوادور، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

دفاع طواحين هولندا: ناثان أكي، فان ديك، يوريان تيمبز.

خط الوسط: بليند، فرينكي دي يونج، تيون كووبميينيرز، دينزل دومفريس.

مركز الهجوم: دافي كلاسين، ستيفن بيرجوين، كودي جاكبو.

تشكيلة منتخب الإكوادور أمام هولندا

كما ولعب المدرب الأوروغواي غوستافو ألفارو، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه هولندا، كما يلي:

حراسة المرمى: هيرنان غاليندز.

دفاع الإكوادور: بوروزو، كايسيدو، بييرو هينكابي.

خط الوسط: بريسيادو، مينديز، مويسيس كايسيدو، بيرفس إستوبينان.

كما وفي مركز الهجوم: مايكل إسترادا، غونزالو بلاتا، فالينسيا.

ترتيب هولندا والإكوادور في دور مجموعات كأس العالم 2022

كما وتساوى منتخب هولندا والإكوادور برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، مع صدارة الطواحين بفارق الأهداف.

كما وجاء منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وآتى منتخب قطر (العنابي)، في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.

المصدروطن + قنوات الكأس + صفحة كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

العنابي القطري يفقد حُظوظه بالتأهل بعد الخسارة أمام السنغال (فيديو)

مونديال قطر 2022

مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر يلا شوت

مونديال قطر 2022

فعل مُتهور.. أول حالة طرد في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو)

مونديال قطر 2022

سؤال صعب.. كم سيتقاضى حكام كأس العالم 2022 على كل مباراة؟!

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب السعودية أمام بولندا في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة قطر والسنغال اليوم بث مباشر على بين سبورت

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب تونس ضد أستراليا في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

الجولة الثانية .. جدول مباريات كأس العالم 2022 والمعلقين عليها

مونديال قطر 2022

البرازيل يستهل مشواره في كأس العالم 2022 بفوزٍ نظيف على صربيا (فيديو)

مونديال قطر 2022

مباراة الجنون .. البرتغال تفوز على غانا بشق الأنفس (شاهد)

مونديال قطر 2022

التعادل سيد الموقف بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كان من الممكن أن “تقوم القيامة” لو حدث هذا في قطر (فيديو)

منة شلبي تفجر مفاجأة أثناء التحقيق معها وتبكي

بعد نصف ساعة.. هذا ما حدث وتسبب بخسارة قطر أمام السنغال (فيديو)

شيخة قطرية غاضبة تنفعل على لاعبي المنتخب القطري ومدربه

مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر في كأس العالم 2022

الحجاب على رؤوس الأجنبيات في قطر أغضب كاتبة كويتية وأغاظها

قطر والسنغال.. شماتة إماراتية بخسارة العنابي أبرزها مقرب من ابن زايد

العنابي القطري يفقد حُظوظه بالتأهل بعد الخسارة أمام السنغال (فيديو)

إيفانكا ترامب وابنتها في قطر.. جمال ساحر وإطلالة لافتة (شاهد)

5 نصائح للتغلب على آلام المفاصل والتشنجات العضلية في الشتاء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC