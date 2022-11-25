السبت, نوفمبر 26, 2022
الرئيسيةالهدهدصحفي إسرائيلي حاول خداع المشجعين العرب في قطر بحيلة ماكرة فتم كشفه...
الهدهد

صحفي إسرائيلي حاول خداع المشجعين العرب في قطر بحيلة ماكرة فتم كشفه (شاهد)

ادعى انه من الإكوادور

كتب سالم حنفي
مراسلي القنوات الإسرائيلية في قطر watanserb.com
صحفي اسرائيلي متواجد في قطر يحاول استمالة الجمهور العربي للحديث للإعلام العبري
- Advertisement -

وطن– بعد الرفض الجماهيري العارم من قبل المشجعين العرب الحديثَ معهم أو المشاركةَ في لقاءاتهم الصحفية، لجأ مراسلو القنوات الإسرائيلية المتواجدون في قطر لتغطية فعاليات بطولة كأس العالم، لاتباع حيل مفضوحة من أجل استمالة هؤلاء المشجعين للحديث معهم.

وفي هذا السياق، تداول الناشطون مقطعَ فيديو لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية “راز شيكنيك”، يدّعي أنه من الإكوادور.

وأظهر الفيديو نباهةَ وذكاء أحد المشجعين الذي كشف هويته على الفور، وهتف أمامه فلسطين حرة.

- Advertisement -

ووفقاً للفيديو، ظهرت صوره على العديد من التقارير الصحفية المصورة، التي نشرتها الصحيفة على موقعها منذ أيام.

ويظهر حسابه الموثّق على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأنه يعمل في القناة 103 الإسرائيلية أيضاً.

- Advertisement -

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعشرات الفيديوهات، التي توثّق رفض الجماهير والمشجعين العرب الحديث مع الصحفيين الإسرائيليين، وهو أمر خلق حالة من التذمر بينهم، خلال تقاريرهم التي ينقلونها للمؤسسات اللاتي يعملون بها.

سائق تاكسي قطري يطرد صحفياً إسرائيلياً ويرفض أخذ الأجرة منه

وفي مقابلة مع قناة (كان 11) العبرية، ذكر المراسل الصحفي الإسرائيلي “دور هوفمان”، أن سائق تاكسي قطرياً طرده وقام بإنزاله من السيارة بعدما علم بجنسيته، كما رفض أخذ الأجرة منه قائلاً له: “انزل من السيارة أنتم تقتلون إخواني”، في إشارةٍ إلى الضحايا الفلسطينيين الذي سقطوا بنيران الشرطة الإسرائيلية مؤخراً.

وتابع المراسل، أنه بعد هذا الحادث توجّه عبر تاكسي آخر إلى مطعم على الشاطئ في الدوحة لأخذ آراء المشجعين، وعندما عرفوا أنه من إسرائيل طردوه مجدداً، وأمره صاحب المطعم بمسح كل الصور التي التقطها هناك، مضيفاً أن ذلك اليوم “يوم سيّئ في حياته”، وأن الجماهير العربية ترفض التعامل معه بعد معرفة جنسيته.

لا يوجد شيء اسمه إسرائيل

وفي مقطع ثانٍ اشتكى مراسل قناة 12 العبرية من تجاهل العرب له، وإظهارهم عدم الارتياح لوجود مراسلين إسرائيليين لتغطية المونديال، وعندما أراد من أحد المشجعين إجراء مقابلة معه، وعرّف عن نفسه بأنه من اسرائيل، ردّ المشجّع السعودي بأنه لا يوجد شيء اسمه إسرائيل؛ بل فلسطين، وتركه وغادر.

فيما أظهرت مقاطع فيديو عديدة قيامَ المشجّعين العرب بحمل الأعلام الفلسطينية أمام مراسل إسرائيلي، ويهتفون بطرده، في حين اعتبر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ما يجري هو موقف عربي مشرّف من المشجعين والمواطنين القطريين.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

فجر السعيد تحذر السعوديين من لعنة ستنزل عليهم في مباراة بولندا بسبب شخصية كويتية

الهدهد

تفاصيل وكواليس حوار مبهر بين طفل سعودي وصحفي أجنبي خلال المونديال

الهدهد

“منع الأجانب من شرب الخمور حرام شرعا”.. إعلام السيسي يواصل هذيانه ضد مونديال قطر

الهدهد

“السعودية دفعت المليارات كرشاوى للفوز على الأرجنتين”.. تغريدة يمنية تثير عاصفة جدل

الهدهد

محمد أبو تريكة يعلق على الحملات الغربية ضد قطر بسبب استضافتها كأس العالم (شاهد)

مونديال قطر 2022

بايرن ميونخ يهزم النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. شاهد أهداف المباراة

الهدهد

الشيخة مريم آل ثاني متضامنة مع الشعب المغربي: خذلوكم صهاينة العرب ونحن نقول لكم بطولة 2022 هي بطولتكم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

طريقة خطيرة أنجبت عبرها الملكة إليزابيث أول 3 أطفال!

احذر! الملابس المقاومة للماء يمكن أن تكون ضارة بالصحة

الكشف عن تمويل قطري لتركيا بقيمة 10 مليارات دولار

منتخب المغرب في ورطة قبيل مواجهة بلجيكا!

الوالدة حميدة تتصدر التريند في سلطنة عُمان عقب تغريدات مثيرة لصحفي أمني كويتي

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

ألمانيا: اعتقال يوتيوبر سوري شهير موالي لـ”الأسد” بسبب عملية احتيال ضخمة!

الشيخ أحمد فهد الصباح يعد أمير قطر بتحقيق الحلم الأكبر من المونديال: “هذي بوجهي”(شاهد)

الكوليرا تلقي بظلالها على الكويت.. رعب من الموت الأسود بعد رصد أول حالة قادمة من هذه الدولة!

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر على بين سبورت

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC