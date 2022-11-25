صحفي إسرائيلي حاول خداع المشجعين العرب في قطر بحيلة ماكرة فتم كشفه (شاهد)

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وطن– بعد الرفض الجماهيري العارم من قبل المشجعين العرب الحديثَ معهم أو المشاركةَ في لقاءاتهم الصحفية، لجأ مراسلو القنوات الإسرائيلية المتواجدون في قطر لتغطية فعاليات بطولة كأس العالم، لاتباع حيل مفضوحة من أجل استمالة هؤلاء المشجعين للحديث معهم.

وفي هذا السياق، تداول الناشطون مقطعَ فيديو لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية “راز شيكنيك”، يدّعي أنه من الإكوادور.

وأظهر الفيديو نباهةَ وذكاء أحد المشجعين الذي كشف هويته على الفور، وهتف أمامه فلسطين حرة.

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ووفقاً للفيديو، ظهرت صوره على العديد من التقارير الصحفية المصورة، التي نشرتها الصحيفة على موقعها منذ أيام.

ويظهر حسابه الموثّق على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأنه يعمل في القناة 103 الإسرائيلية أيضاً.

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وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعشرات الفيديوهات، التي توثّق رفض الجماهير والمشجعين العرب الحديث مع الصحفيين الإسرائيليين، وهو أمر خلق حالة من التذمر بينهم، خلال تقاريرهم التي ينقلونها للمؤسسات اللاتي يعملون بها.

سائق تاكسي قطري يطرد صحفياً إسرائيلياً ويرفض أخذ الأجرة منه

وفي مقابلة مع قناة (كان 11) العبرية، ذكر المراسل الصحفي الإسرائيلي “دور هوفمان”، أن سائق تاكسي قطرياً طرده وقام بإنزاله من السيارة بعدما علم بجنسيته، كما رفض أخذ الأجرة منه قائلاً له: “انزل من السيارة أنتم تقتلون إخواني”، في إشارةٍ إلى الضحايا الفلسطينيين الذي سقطوا بنيران الشرطة الإسرائيلية مؤخراً.

وتابع المراسل، أنه بعد هذا الحادث توجّه عبر تاكسي آخر إلى مطعم على الشاطئ في الدوحة لأخذ آراء المشجعين، وعندما عرفوا أنه من إسرائيل طردوه مجدداً، وأمره صاحب المطعم بمسح كل الصور التي التقطها هناك، مضيفاً أن ذلك اليوم “يوم سيّئ في حياته”، وأن الجماهير العربية ترفض التعامل معه بعد معرفة جنسيته.

مراسل إسرائيلي في #قطر عن رفض الجماهير العربية للإسرائيليين: "هذا كان يوماً سيئاً… سائق سيارة أجرة طردنا ورفض أخذ الأجرة لأننا نقتل إخوته… وصاحب مطعم فعل الشيء ذاته وطلب منا مسح التصوير".#فلسطين pic.twitter.com/IUyHo4VT7T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2022

لا يوجد شيء اسمه إسرائيل

وفي مقطع ثانٍ اشتكى مراسل قناة 12 العبرية من تجاهل العرب له، وإظهارهم عدم الارتياح لوجود مراسلين إسرائيليين لتغطية المونديال، وعندما أراد من أحد المشجعين إجراء مقابلة معه، وعرّف عن نفسه بأنه من اسرائيل، ردّ المشجّع السعودي بأنه لا يوجد شيء اسمه إسرائيل؛ بل فلسطين، وتركه وغادر.

🎥☝🏼 *مراسل إسرائيلي للقناة 12*

يقول :

( مع أننا وقعنا على 4 اتفاقيات تطبيع !!

إلا أن غالبية الشعوب العربية لا تحب وجودنا هنا ) ▪الجماهير في كأس العالم قطر 2022 اظهرت وعي و ولاء جماهيري لفلسطين،

ورفض للكيان الصهيوني رغم التطبيع الرسمي.

المراسل في غاية الإحباط ويكاد يبكي . pic.twitter.com/v71ElTE5NM — احمد الدار (@ahmed000aldar) November 25, 2022

فيما أظهرت مقاطع فيديو عديدة قيامَ المشجّعين العرب بحمل الأعلام الفلسطينية أمام مراسل إسرائيلي، ويهتفون بطرده، في حين اعتبر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ما يجري هو موقف عربي مشرّف من المشجعين والمواطنين القطريين.