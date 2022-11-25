جنون الانتصار.. تصرف غريب من لاعب منتخب إيران مع كيروش (فيديو)

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وطن- لعلّ تصرف نجم منتخب إيران سردار آزمون (27 عاماً)، لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني، هو الأغرب في مونديال قطر 2022، تجاه مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، بعد تسجيل أسود فارس الإيراني هدف الانتصار داخل شباك ويلز.

ورصدت عدسات الكاميرا داخل ملعب “استاد أحمد بن علي”، الاحتفالَ الغريب للاعب منتخب إيران آزمون مع مدربه البرتغالي كيروش، بعد نجاح منتخب بلاده في تسجيل هدف الفوز في الوقت الضائع، قبل أن يضيف بعدها بدقائق الهدف الثاني.

تصرّف لاعب منتخب إيران آزمون مع كيروش

وظهر في مقطع الفيديو المتداوَل بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام لاعب منتخب إيران آزمون بوضع يده على عنق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وشد خدوده، في احتفال غريب وتصرف مجنون في ذات الوقت.

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وحقّق منتخب إيران (أسود فارس)، الفوز النظيف على نظيره ويلز، بهدفين نظيفين دون مقابل، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

احتفالات لاعبي إيران بمدربهم كيروش عقب الفوز على ويلز pic.twitter.com/UwySIoQIem — Yallakora (@Yallakoranow) November 25, 2022

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وجاء أول أهداف منتخب إيران في الدقيقة ال98، عن طريق اللاعب روزبيه تشيشمي، كما وعزز أسود فارس الإيراني التقدم في النتيجة بهدف ثانٍ جاء في الدقيقة ال101 على نهاية أحداث المباراة.

أول حالة طرد المونديال في مباراة إيران وويلز

كما وشهدت المباراة أول حالة طرد بالبطاقة الحمراء، تحصّل عليها حارس منتخب ويلز واين هينيسي في ال86، بعد الفعل المتهور تجاه لاعب منتخب إيران مهدي طارمي.

ويستعد منتخب إيران لخوض المباراة الختامية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، أمام الولايات المتحدة الأمريكية، في مباراة قوية، الثلاثاء، في ال29 من شهر نوفمبر الجاري.

ترتيب منتخب إيران في دور مجموعات كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، صدارةَ ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط.

كما وجاء منتخب إيران في المركز الثاني من الترتيب برصيد 3 نقاط، وأتى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في ثالث الترتيب، برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب ويلز أدنى ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.