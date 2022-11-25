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تفاصيل وكواليس حوار مبهر بين طفل سعودي وصحفي أجنبي خلال المونديال

الطفل عبر عن سماحة الإسلام بكلمات رقيقة

كتب خالد السعدي
حوار بين طفل سعودي وصحفي watanserb.com
طفل سعودي يدعى عمر الأنصاري يتحدث الإنجليزية بطلاقة مع صحفي من بيرو على هامش بطولة كأس العالم
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وطن – انتشر مقطع فيديو لطفل سعودي يُدعى عمر الأنصاري، يتحدث الإنجليزية بطلاقة مع صحفي من بيرو على هامش بطولة كأس العالم.

وتحدث الطفل عن آماله بتأهل المنتخب السعودي عن مجموعته في بطولة كأس العالم، وتحطيم أفضل مرتبة وصل إليها منتخب عربي.

وخارج كرة القدم، قال الطفل :”نحن نحب هنا تقديم ثقافتنا العربية بأفضل شكل، ونريدهم أن يحظوا بأفضل أوقاتهم هنا”.

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رد عليه الصحفي بأن الضيافة تقدم بالفعل على أعلى مستوى، فأكد الطفل الرغبة في تقديم الأفضل في كل شيء.

وتابع: “ثقافتنا وديننا الإسلامي يعلمنا هذا الأمر ويلزمنا بأن نقوم بذلك”.

الطفل البالغ من العمر 14 سنة، قال إنه كان يعاني من نفس المرض الذي كان يعاني منه الأرجنتيني ليونيل ميسي في طفولته وهو نقص الهرمونات.

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فقال له الصحفي إنه لديه قلب كبير، وأكد أنه لامس قلوبهم بلطفاته.

الطفل يعرف بنفسه

وبعد انتشار هذا المقطع كالنار في الهشيم، ظهر الطفل في مقطع آخر متحدثا عن نفسه، وروى تفاصيل تصوير المقطع.

وقال إنه حاول دخول مباراة السعودية والأرجنتين ولم تكن معه تذكرة، فشاهد المباراة مع والده في محيط الاستاد، وعند تسجيل الأخضر الهدف الأول عرض البوليفيون عليهم بيتزا لمشاهدة المباراة معهم.

وأضاف أنهم تناولوا الطعام بالفعل، ثم التقط الصحفي البوليفي الحوار معه.

حاز هذا المقطع على العديد ردود الأفعال بين النشطاء على موقع تويتر، وتم نشره بكثافة.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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