تفاصيل وكواليس حوار مبهر بين طفل سعودي وصحفي أجنبي خلال المونديال

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وطن – انتشر مقطع فيديو لطفل سعودي يُدعى عمر الأنصاري، يتحدث الإنجليزية بطلاقة مع صحفي من بيرو على هامش بطولة كأس العالم.

وتحدث الطفل عن آماله بتأهل المنتخب السعودي عن مجموعته في بطولة كأس العالم، وتحطيم أفضل مرتبة وصل إليها منتخب عربي.

وخارج كرة القدم، قال الطفل :”نحن نحب هنا تقديم ثقافتنا العربية بأفضل شكل، ونريدهم أن يحظوا بأفضل أوقاتهم هنا”.

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رد عليه الصحفي بأن الضيافة تقدم بالفعل على أعلى مستوى، فأكد الطفل الرغبة في تقديم الأفضل في كل شيء.

وتابع: “ثقافتنا وديننا الإسلامي يعلمنا هذا الأمر ويلزمنا بأن نقوم بذلك”.

الطفل البالغ من العمر 14 سنة، قال إنه كان يعاني من نفس المرض الذي كان يعاني منه الأرجنتيني ليونيل ميسي في طفولته وهو نقص الهرمونات.

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فقال له الصحفي إنه لديه قلب كبير، وأكد أنه لامس قلوبهم بلطفاته.

هذا الطفل السعودي فاهم الثقافة العربية، والدين الإسلامي بشكلٍ رائع.. شاهدوا حواره العفوي مع صحفي من بوليفيا. pic.twitter.com/Guhr0W81ch — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 25, 2022

الطفل يعرف بنفسه

وبعد انتشار هذا المقطع كالنار في الهشيم، ظهر الطفل في مقطع آخر متحدثا عن نفسه، وروى تفاصيل تصوير المقطع.

وقال إنه حاول دخول مباراة السعودية والأرجنتين ولم تكن معه تذكرة، فشاهد المباراة مع والده في محيط الاستاد، وعند تسجيل الأخضر الهدف الأول عرض البوليفيون عليهم بيتزا لمشاهدة المباراة معهم.

وأضاف أنهم تناولوا الطعام بالفعل، ثم التقط الصحفي البوليفي الحوار معه.

الطفل صاحب المقطع يعرّفكم بنفسه.. لفت نظري قدرته الجيدة على السرد، وثقته بنفسه.. ما شاء الله. pic.twitter.com/WKOYpkHTa4 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 25, 2022

حاز هذا المقطع على العديد ردود الأفعال بين النشطاء على موقع تويتر، وتم نشره بكثافة.

لن تشاهد أفضل من هذا الفيديو اليوم❤️ مترجم : حوار عفوي لطيف جدًا بين اعلامي من بيرو و طفل سعودي يثلج الصدر بأسلوبه. 🎙| الطفل السعودي: "نحن نحب أن نستقبل القادمون من بيرو والارجنتين وامريكا الجنوبية. ونحسن ضيافتكم لأن ديننا علمنا ذلك". @Abokr10

pic.twitter.com/oRQ8ASycuJ — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 24, 2022

حوار جميل بين اعلامي من جمهورية بيرو و طفل سعودي يمثل السعودية و السعوديين💚

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– الطفل السعودي يقول:

نحن نحب ان نستقبل القادمون من بيرو و الارجنتين وامريكا الجنوبية. ونحسن ضيافتكم لأن "ديننا علمنا ذلك".

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ما شاء الله تبارك الرحمن .. نعم هكذا نحن السعوديون🇸🇦 pic.twitter.com/1kI48kakAk — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) November 25, 2022