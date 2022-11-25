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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب السعودية أمام بولندا في كأس العالم قطر 2022

السعودية تتلقي بولندا في ثاني مواجهات منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب السعودية اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب السعودية اليوم
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وطن- يلتقي منتخب السعودية في ثاني مواجهاته في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، أمام بولندا، السبت، على ملعب “استاد المدينة التعليمية”.

وتذاع مباراة السعودية وبولندا كالعادة، على مجموعة قنوات (الكأس) و(بين سبورت) القطريتين، الناقليتين لمباريات كأس العالم 2022 قطر.

توقيت مباراة السعودية أمام بولندا

وستبدأ وقائع أحداث مباراة السعودية وبولندا، في الأسبوع الثاني من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

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كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الخامسة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثانية مساءً.

ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر (القاهرة)، فستكون عند الساعة الثالثة عصرا.

تشكيلة منتخب السعودية أمام بولندا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي المخضرم هيرفي رونار، المباراة الصعبة أمام بولندا، بتشكيلة أساسية كما يلي:

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حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي.

دفاع التشكيلة: سلطان الغانم، عبد الإله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو (سعود عبد الحميد).

خط الوسط: محمد البريك، ناصر الدوسري، محمد كنو (عبد الإله المالك)، رياض شراحيلي (عبد الله عطيف).

مركز الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري (فراس بريكان).

كما وسيغيب عن مواجهة السعودية أمام بولندا، سلمان الفرج وياسر الشهراني بسبب الإصابة في المباراة الماضية والتاريخية أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 قطر.

معلق مباراة السعودية وبولندا

وسيعلق على مباراة السعودية وبولندا، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022، على قناة ( بين سبورت ماكس 2) المشفرة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما وسيعلق عل تلك المباراة عبر قنوات (الكأس) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق القطري يوسف سيف.

ترتيب مجموعة منتخب السعودية وبولندا

ويعتلي منتخب السعودية (الصقور الخضر)، في صدارة المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

وآتى منتخب بولندا والمكسيك في المركزين الثاني والثالث من جدول الترتيب بنقطة واحدة، كما وجاء منتخب الأرجنتين في أدنى الترتيب بدون نقاط حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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