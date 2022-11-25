بعد نصف ساعة.. هذا ما حدث وتسبب بخسارة قطر أمام السنغال (فيديو)

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وطن– أثار رفض الحكم الإسباني ماتيوس لاهوز، احتساب ركلة جزاء لمصلحة منتخب قطر ضد السنغال في المباراة التي انتهت مساء، اليوم، بفوز “أسود التيرانغا” ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، جدلا وانتقادات واسعة النطاق حول دقة قرار لاهوز.

ركلة جزاء قطر ضد السنيغال

ودفع اسمياعيلا سار، لاعب منتخب السنغال، أكرم عفيف، جناح قطر من الخلف في الدقيقة 34″ بعد دخوله منطقة الجزاء ولكن الحكم الإسباني ماتيوس لاهوز رفض منحه ركلة جزاء أو الرجوع إلى تقنية الفيديو.

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ومباشرة بعد عدم احتساب ركلة الجزاء هذه، تصدر جدل “ركلة جزاء قطر” مختلف منصات السوشيال ميديا في المنطقة العربية.

هل تستحق كرة أكرم عفيف ركلة جزاء أم لا؟

اعتبر الصحفي الرياضي الإماراتي، محمد عواد أن “لاهوز” قد أخطأ في قراره حول عدم احتساب ركلة الجزاء وأكد أنها صحيحة لاغبار عليها.

وقال عبر توتير “أراها ركلة جزاء صحيحة لأكرم عفيف.. ولو تباطأ ليحصل عليها”.

أراها ركلة جزاء صحيحة لأكرم عفيف.. ولو تباطأ ليحصل عليها. — محمد عواد (@mohammedawaad) November 25, 2022

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وأكد الصحفي بقناة الكاس “خالد جاسم” أنها ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم الإسباني لـ منتخبنا الوطني !!”

ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم الإسباني لـ #منتخبنا_الوطني !!pic.twitter.com/mUWzWHUpQ0 — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 25, 2022

وقال مغرد آخر أنها “ركلة جزاء صحيحة لكن تلكأ اكرم عفيف وعدم التسديد اوحى للحكم تعمد التمثيل.”

وتابع موضحا:”ولذلك لم يحتسبها مع انها تحسب في الدوريات الاوربية والامم الاوربية اللي الحكم جاي منها”.

ركلة جزاء صحيحة لكن تلكأ اكرم عفيف وعدم التسديد اوحى للحكم تعمد التمثيل ولذلك لم يحتسبها مع انها تحسب في الدوريات الاوربية والامم الاوربية اللي الحكم جاي منها — واحد من الناس (@wdmnlns17070043) November 25, 2022

فيما تساءل آخر “نعم ركلة جزاء مستحقة …وهناك طرد للاعب السنغال…بس الحكم مدري ليه ما احتسبهما”.

نعم ركلة جزاء مستحقة

وهناك طرد للاعب السنغال

بس الحكم مدري ليه ما احتسبهما — مراد العامري (@Abu_Rymass) November 25, 2022

وقال أحمد إنها ” ركلة جزاء واضحة لم تحتسب خاصةً اذا نظام الحكام في كأس العالم يطبقون القوانين بصرامة.”

وأكمل:”ايضاً مثل هذا التدخل صار في هذي الحالة وتم احتسابها ركلة جزاء… و في نفس المونديال ضربة جزاء مباراة امس البرتغال مع غانا !!”.

ركلة جزاء واضحة لم تحتسب خاصةً اذا نظام الحكام في كأس العالم يطبقون القوانين بصرامة.ايضاً مثل هذا التدخل صار في هذي الحالة وتم احتسابها ركلة جزاء https://t.co/ltURd9Twl0 و في نفس المونديال ضربة جزاء مباراة امس البرتغال مع غانا !! https://t.co/usm03Id1E2 — ahmed (@ahmadeex) November 25, 2022

وكان المنتخب القطري خسر في مواجهة نظيره الإكوادوري في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 بثنائية نظيفة.

ويتواجد المنتخب القطري في المجموعة الأولى في كأس العالم 2022 بجوار منتخبات السنغال وهولندا والإكوادور.

وتضرب هذه الخسارة حظوظ المنتخب القطري في المرور إلى دور الـ 16، وسط استياء جمهور العنابي.

شيخة قطرية غاضبة من أداء المنتخب القطري

وضمن موجة الاستنكار لأداء العنابي الضعيف والغير متوقع، هاجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الأداء الضعيف للمنتخب وهاجمت اللاعبين والمدرب.

وبالرغم من كون البطولة على أرض قطر وبين الجمهور القطري والعربي، إلا أن “العنابي” ظهر بمستوى ضعيف جدا غير متوقع بالمرة، فاجأ الجميع وصدمهم.

وقالت الشيخة مريم في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) منتقدة ضعف أداء منتخب بلادها:”- إعداد سيء.. مدرب مستواه ضعيف وفكره عقيم.. لاعبين ليسوا على قدر المسؤولية.”

– إعداد سيء.

– مدرب مستواه ضعيف وفكره عقيم.

– لاعبين ليسوا على قدر المسؤولية، ولا ننسى اللي قال "عبالكم حرب"!

خيبة أمل كبيرة وخروج مبكر من صاحب الأرض والجمهور 💔 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 25, 2022

وتابعت مشيرة إلى أن ما حدث كان بمثابة خيبة أمل كبيرة للشعب القطري:”ولا ننسى اللي قال “عبالكم حرب”! خيبة أمل كبيرة وخروج مبكر من صاحب الأرض والجمهور.”

وأكدت آل ثاني، في تغريدة أخرى أن الإعداد لكأس العالم من جانب المنتخب القطري لم يكن بالمستوى المأمول، مضيفة “حظ أوفر لجميع عشاق العنابي.. خيبتوا آمالنا.”