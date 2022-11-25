الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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بعد نصف ساعة.. هذا ما حدث وتسبب بخسارة قطر أمام السنغال (فيديو)

ثاني خسارة لمنتخب قطر في كأس العالم 2022

كتب خالد الأحمد
خسارة قطر watanserb.com
خسارة قطر امام السنغال
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وطن– أثار رفض الحكم الإسباني ماتيوس لاهوز، احتساب ركلة جزاء لمصلحة منتخب قطر ضد السنغال في المباراة التي انتهت مساء، اليوم، بفوز “أسود التيرانغا” ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، جدلا وانتقادات واسعة النطاق حول دقة قرار لاهوز.

ركلة جزاء قطر ضد السنيغال

ودفع اسمياعيلا سار، لاعب منتخب السنغال، أكرم عفيف، جناح قطر من الخلف في الدقيقة 34″ بعد دخوله منطقة الجزاء ولكن الحكم الإسباني ماتيوس لاهوز رفض منحه ركلة جزاء أو الرجوع إلى تقنية الفيديو.

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ومباشرة بعد عدم احتساب ركلة الجزاء هذه، تصدر جدل “ركلة جزاء قطر” مختلف منصات السوشيال ميديا في المنطقة العربية.

هل تستحق كرة أكرم عفيف ركلة جزاء أم لا؟

اعتبر الصحفي الرياضي الإماراتي، محمد عواد أن “لاهوز” قد أخطأ في قراره حول عدم احتساب ركلة الجزاء وأكد أنها صحيحة لاغبار عليها.

وقال عبر توتير “أراها ركلة جزاء صحيحة لأكرم عفيف.. ولو تباطأ ليحصل عليها”.

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وأكد الصحفي بقناة الكاس “خالد جاسم” أنها ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم الإسباني لـ منتخبنا الوطني !!”

وقال مغرد آخر أنها “ركلة جزاء صحيحة لكن تلكأ اكرم عفيف وعدم التسديد اوحى للحكم تعمد التمثيل.”

وتابع موضحا:”ولذلك لم يحتسبها مع انها تحسب في الدوريات الاوربية والامم الاوربية اللي الحكم جاي منها”.

فيما تساءل آخر “نعم ركلة جزاء مستحقة …وهناك طرد للاعب السنغال…بس الحكم مدري ليه ما احتسبهما”.

وقال أحمد إنها ” ركلة جزاء واضحة لم تحتسب خاصةً اذا نظام الحكام في كأس العالم يطبقون القوانين بصرامة.”

وأكمل:”ايضاً مثل هذا التدخل صار في هذي الحالة وتم احتسابها ركلة جزاء… و في نفس المونديال ضربة جزاء مباراة امس البرتغال مع غانا !!”.

وكان المنتخب القطري خسر في مواجهة نظيره الإكوادوري في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 بثنائية نظيفة.

ويتواجد المنتخب القطري في المجموعة الأولى في كأس العالم 2022 بجوار منتخبات السنغال وهولندا والإكوادور.

وتضرب هذه الخسارة حظوظ المنتخب القطري في المرور إلى دور الـ 16، وسط استياء جمهور العنابي.

شيخة قطرية غاضبة من أداء المنتخب القطري

وضمن موجة الاستنكار لأداء العنابي الضعيف والغير متوقع، هاجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الأداء الضعيف للمنتخب وهاجمت اللاعبين والمدرب.

وبالرغم من كون البطولة على أرض قطر وبين الجمهور القطري والعربي، إلا أن “العنابي” ظهر بمستوى ضعيف جدا غير متوقع بالمرة، فاجأ الجميع وصدمهم.

شيخة قطرية غاضبة تنفعل على لاعبي المنتخب القطري ومدربه

وقالت الشيخة مريم في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) منتقدة ضعف أداء منتخب بلادها:”- إعداد سيء.. مدرب مستواه ضعيف وفكره عقيم.. لاعبين ليسوا على قدر المسؤولية.”

وتابعت مشيرة إلى أن ما حدث كان بمثابة خيبة أمل كبيرة للشعب القطري:”ولا ننسى اللي قال “عبالكم حرب”! خيبة أمل كبيرة وخروج مبكر من صاحب الأرض والجمهور.”

وأكدت آل ثاني، في تغريدة أخرى أن الإعداد لكأس العالم من جانب المنتخب القطري لم يكن بالمستوى المأمول، مضيفة “حظ أوفر لجميع عشاق العنابي.. خيبتوا آمالنا.”

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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