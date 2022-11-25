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الكوليرا تلقي بظلالها على الكويت.. رعب من الموت الأسود بعد رصد أول حالة قادمة من هذه الدولة!

أصدرت الوزارة بياناً تكشف به كافة التفاصيل

كتب رفيف عبدالله
الكوليرا تلقي بظلالها على الكويت.. رعب من الموت الأسود بعد رصد أول حالة! watanserb.com
الكوليرا
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وطن- أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد إصابة مواطن بمرض “الكوليرا“، بعد عودته للبلاد من إحدى الدول المجاورة.

عاد من دولة مجاورة!

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن المواطن ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من إحدى الدول المجاورة، والتي تعاني من تفشي المرض.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

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وأكدت الوزارة، أنه تمّ عزل الحالة حتى استكمال الشفاء. كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتمّ حالياً متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

وطمأنت الوزارة الموطنين الكويتيين، بأنّ فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة.

أخذ الحيطة والحذر

ونوّه البيان على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنّب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة.

تطعيم ضد الكوليرا في الكويت عام ١٩٦٥
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كما نوهت الوزارة للذين تظهر عليهم أعراض مشتبهة، مثل: الحرارة، والإسهال خلال 7 أيام من وصولهم من إحدى الدول التي يتفشى فيها المرض، بأن يتوجهوا إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم.

وكشفت مصادر صحية، أن حالة الإصابة بمرض الكوليرا التي تمّ رصدُها تعود لمواطن قادم من العراق. بحسب ما نقلت صحيفة “الراي” الحكومية.

الكوليرا في لبنان

هذا وقد أعلنت الحكومة اللبنانية الشهرَ الماضي، عن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد، وهي الحالة الأولى التي تسجّل في البلاد منذ نحو 30 عاماً، حيث سجّلت الحالة الأخيرة في العام ١٩٩٣.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، “إن حالة الكوليرا الأولى التي تم تسجيلها أمس، هي الأولى منذ العام ثلاثة وتسعين. وهي لرجل متوسط العمر في منطقة عكار يخضع حاليًا للمراقبة وحالته مستقرة”.

ولفت إلى أن “دخول الكوليرا إلى لبنان كان أمرًا مطروحًا، خصوصًا بعد انتشار الوباء في الدول المجاورة، وتسجيل سوريا أكثر من عشرة آلاف حالة”.

والكوليرا، هي مرض بكتيري عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد. وإذا لم يتمّ علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصِحَّاء سابقًا.

وشهِد العالم (7) مراحل من انتشار وباء الكوليرا على مدى نحو 150 عام، وقد ظهرت أولى مراحل هذا الوباء فى روسيا عام 1817، وتسبّب فى وفاة نحو مليون شخص، وكان السبب الرئيس لانتشارِه هو اختلاط مياه الشرب بفضلات البشر.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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