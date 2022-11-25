الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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اتهمت دولة ثالثة بالفتنة.. قطر تؤكد للهند عدم تقديمها دعوة رسمية للداعية ذاكر نايك!

الهند هددت بعدم المشاركة في افتتاح كأس العالم2022

كتب سالم حنفي
ذاكر نايك في قطر watanserb.com
الداعية الإسلامي الهندي الأصل ذاكر نايك
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وطن – كشفت صحيفة “إنديا تودي” بأن قطر لم توجه دعوة رسمية للداعية الإسلامي الهندي الأصل، ذاكر نايك، لحضور افتتاح مونديال كأس العالم 2022 أو المشاركة في فعالياته.

وانتشرت خلال الأيام الماضية فيديوهات توثق وصول الداعية الإسلامي ذاكر نايك للعاصمة القطرية الدوحة، وسط إشاعات بأنه حضر بدعوة رسمية من الحكومة القطرية للمشاركة في مؤتمرات دعوية ستقام على هامش المونديال.

من جانبها، أخبرت قطر الهند عبر القنوات الديبلوماسية بأنها لم توجه له دعوة رسمية للحضور إلى قطر، وذلك ردا على احتجاج ديبلوماسي هندي ضد الدعوة المزعومة، حيث أن “نايك” مطلوب لدى القضاء الهندي تحت مزاعم غسيل الأموال.

تورط طرف ثالث لتهديد العلاقات بين البلدين

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وقالت المصادر الدبلوماسية التي تحدثت للصحيفة إن قطر وصفت إشاعات تقديمها دعوة رسمية لـ”نايك” بأنها “معلومات مضللة” متعمدة تنشرها دول ثالثة لتؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين الهند وقطر.

الهند هددت بعدم المشاركة في افتتاح المونديال

ووفق للصحيفة، فقد جاءت التأكيدات القطرية بعد أن أبلغت نيودلهي الدوحة أنها ستضطر إلى إلغاء زيارة نائب الرئيس جاغديب دانكار إلى حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم إذا تمت دعوة الإسلامي ذاكر نايك رسميًا لمشاهدة الافتتاح الكبير للحدث في مقصورة كبار الشخصيات.

وتزعم السلطات الهندية بأن “نايك” متورط في عمليات غسيل الأموال وخطاب الكراهية في الهند، كما أن منظمته مؤسسة البحوث الإسلامية محظورة في البلاد.

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وبحسب الصحيفة، فإن من بين التهم الموجهة إلى “نايك” أنه كان متورطًا في عمليات اعتناق الإسلام بالقوة، وبناءً على الأدلة، تم رفع دعوى ضده بتهمة تحويل أشخاص من ديانات أخرى إلى الإسلام، وهي تهمة تثير سخرية الناشطين على مواقع التواصل.

إقامة ذاكر نيك في ماليزيا

ويعيش ذاكر نايك في المنفى في ماليزيا منذ عام 2017 باعتباره هاربًا بعد أن مارست الهند ضغوطا عليه لمحاكمته باتهامات غسيل الأموال.

وعلى الرغم من أن نايك لديه إقامة دائمة في ماليزيا، فقد مُنع من إلقاء الخطب في البلاد في عام 2020 لصالح “الأمن القومي”.

وكان قد اتُهم بإلقاء خطابات تحريضية واستجوبته الشرطة الماليزية المحلية بزعم إثارة خرق في السلام من خلال الإدلاء بتصريحات حول المجتمعات الهندوسية والصينية التي تعيش في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

المصدرإنديا تودي
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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