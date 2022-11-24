يوتيوبر بريطاني يصفع الإعلام الغربي وينقل هذه المشاهد من مونديال قطر

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وطن – صفع يوتيوبر بريطاني الإعلام الغربي ونقل في بث مباشر على قناته في “يوتيوب” مشاهد رائعة تظهر حجم الجماهير وتفاعلهم في استاد لوسيل أحد أفخم ملاعب كأس العالم.

ويتميز ملعب لوسيل بأنه أكبر ملاعب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ومسرح المباراة النهائية في المونديال الأول بالشرق الأوسط، كما أنه أكثر الملاعب الثمانية استضافة لمباريات البطولة، فضلا عن تشييده على أرض أحدث مدينة ذات طراز عالمي في قطر.

وظهر اليوتيوبر الشاب وهو يقف على منصة فيما ظهرت آلاف المشجعين خلفه وفي مشهد تال صور مدخل الجمهور إلى الملعب وبدا في مشهد آخر عدد من مشجعي منتخب الارجنتين داخل صالة مغلقة وعاد ليلتقط صور بانورامية للملعب والجمهور في لقطة آسرة.

شاهد | كيف تبدو أجواء المباريات داخل الملاعب القطرية …

يوتيوبر بريطاني ينقل أروع المشاهد من #استاد_لوسيل ويظهر حجم الجماهير وتفاعلهم في أحد أفخم ملاعب #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/7Lmp1AHTcB — الخليج بوست (@alkhalejpost) November 24, 2022

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وبدا في لقطة تالية عشرات السعوديين وهم يرفعون علمهم وإلى جانبهم يظهر مجسم ضخم لكأس العالم 2022 وتنطلق من حوله شعل نارية، ثم يظهر علم الأرجنتين وبدا اليوتوبير بعدها وهو يشير إلى مجريات المباريات بين فريقي السعودية والإرجنتين التي انتهت إلى فوز الأول بـهدفين مقابل هدف.

وتتحرك الكاميرا لتنقل مدى الحماس والانفعال لدى الجمهور السعودي وهو يقطف ثمرة الفوز، ثم يختم اليوتوبير البريطاني تغطيته برصد احتفالات السعوديين خارج الملعب وداخله حيث ملأوا الساحات والميترو معبرين عن فرحتهم الكبرى.

شاهد | كيف تبدو أجواء المباريات داخل الملاعب القطرية …

يوتيوبر بريطاني ينقل أروع المشاهد من #استاد_لوسيل ويظهر حجم الجماهير وتفاعلهم في أحد أفخم ملاعب #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/7Lmp1AHTcB — الخليج بوست (@alkhalejpost) November 24, 2022

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وكان الإعلامي البريطاني المعروف بيرس مورغان قد انتقد في مقال نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية في وقت سابق من وصفهم بـ “المتشدقين بالأخلاق” بسبب ما أسماه “الضوضاء السلبية المتزايدة حول بطولة كأس العالم والتي تصمّ الآذان”، وخاطبهم قائلًا “أبقوا تشدقكم المهترئ بعيدًا، ودعوني أشاهد مباريات كأس العالم دون محاولاتكم لجعلي أشعر بالعار أو بالذنب تجاه ذلك”.

وطرح مورغان جملة من التساؤلات لمنتقدي قطر وتساءل: “إذا كانت الحجة ضد تنظيمها بسبب ما يُقال عن سجل حقوق الإنسان في قطر، “فماذا عن البلدان الـ31 الأخرى المشاركة في البطولة؟”.