الخميس, نوفمبر 24, 2022
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يوتيوبر بريطاني يصفع الإعلام الغربي وينقل هذه المشاهد من مونديال قطر

كتب خالد الأحمد
حجم الجماهير في استاد لوسيل watanserb.com
يوتيوبر بريطاني يظهر حجم الجماهير في ملعب لوسيل
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وطن – صفع يوتيوبر بريطاني الإعلام الغربي ونقل في بث مباشر على قناته في “يوتيوب” مشاهد رائعة تظهر حجم الجماهير وتفاعلهم في استاد لوسيل أحد أفخم ملاعب كأس العالم.

ويتميز ملعب لوسيل بأنه أكبر ملاعب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ومسرح المباراة النهائية في المونديال الأول بالشرق الأوسط، كما أنه أكثر الملاعب الثمانية استضافة لمباريات البطولة، فضلا عن تشييده على أرض أحدث مدينة ذات طراز عالمي في قطر.

وظهر اليوتيوبر الشاب وهو يقف على منصة فيما ظهرت آلاف المشجعين خلفه وفي مشهد تال صور مدخل الجمهور إلى الملعب وبدا في مشهد آخر عدد من مشجعي منتخب الارجنتين داخل صالة مغلقة وعاد ليلتقط صور بانورامية للملعب والجمهور في لقطة آسرة.

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وبدا في لقطة تالية عشرات السعوديين وهم يرفعون علمهم وإلى جانبهم يظهر مجسم ضخم لكأس العالم 2022 وتنطلق من حوله شعل نارية، ثم يظهر علم الأرجنتين وبدا اليوتوبير بعدها وهو يشير إلى مجريات المباريات بين فريقي السعودية والإرجنتين التي انتهت إلى فوز الأول بـهدفين مقابل هدف.

وتتحرك الكاميرا لتنقل مدى الحماس والانفعال لدى الجمهور السعودي وهو يقطف ثمرة الفوز، ثم يختم اليوتوبير البريطاني تغطيته برصد احتفالات السعوديين خارج الملعب وداخله حيث ملأوا الساحات والميترو معبرين عن فرحتهم الكبرى.

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وكان الإعلامي البريطاني المعروف بيرس مورغان قد انتقد في مقال نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية في وقت سابق من وصفهم بـ “المتشدقين بالأخلاق” بسبب ما أسماه “الضوضاء السلبية المتزايدة حول بطولة كأس العالم والتي تصمّ الآذان”، وخاطبهم قائلًا “أبقوا تشدقكم المهترئ بعيدًا، ودعوني أشاهد مباريات كأس العالم دون محاولاتكم لجعلي أشعر بالعار أو بالذنب تجاه ذلك”.

وطرح مورغان جملة من التساؤلات لمنتقدي قطر وتساءل: “إذا كانت الحجة ضد تنظيمها بسبب ما يُقال عن سجل حقوق الإنسان في قطر، “فماذا عن البلدان الـ31 الأخرى المشاركة في البطولة؟”.

المصدرذا صن + تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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