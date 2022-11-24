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ياسر برهامي يهاجم الدعوة إلى الإسلام في قطر بعد صمته عن قتل المصريين وتعذيبهم

سخر من منع قطر إدخال الخمور إلى الملاعب

كتب شيراز ماضي
ياسر برهامي يهاجم قطر watanserb.com
الداعية السلفي المصري ياسر برهامي
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وطن– في حملة تطبيلٍ متواصِلة للنظام العسكري الحاكم في مصر، قرّر الداعية السلفي المصري، “ياسر برهامي” مهاجَمةَ قطر عبر حديثه عمّا وصفه بـ”المنكرات التي جلبها كأس العالم في قطر ومنها إلهاء العالم عن حضور دروسه الدعوية”، وسط انتقادات وسخرية قُوبل بها عبر منصات السوشيال ميديا.

ياسر برهامي يهاجم قطر

حيث شكّك برهامي، في الجهود التي تبذلها بعض الجمعيات وعشرات الدعاة خلال كأس العالم -بمساندة قطرية- في محاولاتهم المتواصلة في الدعوة إلى الإسلام.

وتابع القيادي السلفي المثير للجدل، خلال مقطع فيديو منشور عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” نقلت مفاده صحيفة القاهرة 24: “نحن نثني على من قام بالحق، ولكننا لا نثني على ما في هذه البطولة من منكرات، أخطرها بأنها إلهاء للعالم، أنا كنت خايف إني أجي ألقي الدرس على النصف، جيب لقيت على التلتين”.

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كما حذّر برهامي الناسَ، من الانشغال بمباريات بطولة كأس العالم.

وعن ذلك قال: “إن ذلك يعتبر انحرافًا بالغًا وهناك أخوة وأخوات يشجعون فرقًا بل ويحزنون عند خسارتهم”.

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موضحًا أن، “هناك منكرات أخرى مثل التعصب والنزاعات الجاهلية، وكذلك إحياء محبة الكفار لأنهم يلعبون لعبة حلوة”.

سخرية من السلفي المصري ياسر برهامي

أشعلت هذه التصريحات المستفزة -بحسب بعض المتابعين السوشيال ميديا- ضد القيادي السلفي الذي وصفه بعض النشطاء بـ”المُطبل المنافق”.

و استذكر ناشطون، المواقفَ غير المُشرّفة التي ظهر فيها “برهامي” في عدد من الوقائع التي هزت سواء الشارع المصري أو العربي.

فسكت برهامي، الداعية السيسي، عن قتل السيسي لآلاف المصريين دون أي رحمة منذ رابعة العدوية وما بعدها من إصدار أحكام بالإعدام، وصولاً إلى الزج بعشرات الآلاف في السجون.

وهو أيضاً السلفي المتملّق لنظام السيسي، الذي لم يصدر أي فتوى أو تصريح في الوقت الذي أصبحت في الرياض وعدد من المدن السعودية بمثابة الملهى الليلي الكبير، وصمته، كما ذكر بعض المغردين، هو تماشي مع سياسة مصرية سعودية قوامها التحالف الموضوعي، من أجل قمع وإسكات كل صوت معارض في مقابل تعزيز كل صوت متملق أو مُطبل.

أشار آخرون أيضاً، إلى الصمت الذي عُرف عن الداعية السلفي في انتقاد أي مظهر من مظاهر العُريّ والمشاهد المُخلة بالآداب، التي دائماً ما تُلاحظ في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وفي المقابل، أكدت بعض التعليقات على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه برهامي وهو يهاجم قطر، على أنّ تصريحه في الواقع في غير محله، وأنه منافٍ للواقع في مدن قطر.

يُعتبر ياسر برهامي الوجه السلفي المصري المُطبل لعبد الفتاح السيسي، ومن ورائه النظام العسكري الحاكم منذ عقود.

المصدرالقاهرة 24 + تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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