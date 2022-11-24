الخميس, نوفمبر 24, 2022
الرئيسيةحياتناوهم بصري يكشف مهارات الملاحظة لديك..هل يمكنك إيجاد الطائر في أقل من...
حياتنا

وهم بصري يكشف مهارات الملاحظة لديك..هل يمكنك إيجاد الطائر في أقل من 7 ثوان؟

الطائر الذي تبحث عنه هو طائر رمادي اللون، وهو من أشهر الطيور في اسكتلندا

كتب ايمان الباجي
وهم بصري يكشف مهارات الملاحظة لديك..هل يمكنك إيجاد الطائر في أقل من 7 ثوان؟ watanserb.com
هل يمكنك إيجاد الطائر في هذه الصورة؟
- Advertisement -

وطن– تعتبر الصور التي تحمل خدعا بصرية طريقة رائعة لاختبار العقول، والصورة التي اخترناها اليوم نقلا عن موقع jagranjosh،  تحمل خدعة بصرية مثيرة للاهتمام. المطلوب منك اكتشاف مكان الطائر في 7 ثوان فقط.

هناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية، مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

ولقد ارتفعت شعبية الأوهام البصرية في العقد الماضي، وهو ما يتضح من حقيقة أنها أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية لكثيرين من محبي هذا النوع من الاختبارات.

- Advertisement -

تجد الخدع البصرية فائدتها في مجال التحليل النفسي. بصرف النظر عن هذا، فإن الأوهام البصرية مفيدة أيضًا في تحديد الاضطرابات النفسية المختلفة، مثل: الفصام ومتلازمة الأطراف الشبحية.

وليس ذلك فحسب، فإن الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة، وكذلك التركيز.

فهل أنت مستعد لتعزيز مهاراتك في الملاحظة؟

- Advertisement -

Jagranjosh

الصورة المعروضة أعلاه هي واحدة من أكثر الصور المحيرة التي التقطتها المصورة البلجيكية لورانس ديبايول، عندما كانت تتسلق المرتفعات الاسكتلندية. يمكنك رؤية كتل من الصخور، وهو مشهد شائع في المرتفعات الاسكتلندية.

يختبئ بين كتلة الصخور هذه طائر يعد من أشهر الطيور في اسكتلندا، والمطلوب منك هو العثور عليه في مدة لا تتجاوز 7 ثوانٍ.

هلا لاحظته أم لا؟

الوقت ينفد، ومن الأفضل أن تسرع.

إذا نظرت بعناية إلى الصورة، يمكنك رؤية الصخور المنتشرة عبر المرتفعات الاسكتلندية جنبًا إلى جنب مع النباتات المتناثرة.

قبل أن نكشف الحل، يجب أن نقدر جهود القراء الذين أمضوا وقتهم في اكتشاف الطائر.

دعنا نعلمك أن الطائر الذي تبحث عنه هو طائر رمادي اللون، وهو من أشهر الطيور في اسكتلندا.

الإجابة

قم بالتمرير أدناه للحصول على الحل.

Jagranjosh

يمكن رؤية الطائر جالسًا على صخرة، في أسفل الجانب الأيسر من الصورة.

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

هل أنت قائد بالفطرة أم لا؟ الحيوان الذي تراه في هذه الصورة سيكشف عن نوع شخصيتك

حياتنا

اختبار الذكاء..هل يمكنك اكتشاف مكان التمساح في أقل من 15 ثانية فقط؟

حياتنا

وهم بصري عجّز كثيرين .. لديك عيون صقر إذا اكتشفت الإبرة في كومة القش في 9 ثوانٍ

حياتنا

وهم بصري يدلّ على ذكائك .. معك 9 ثوانٍ لتكتشف أين حبة الأفوكادو الغريبة!

حياتنا

وهم بصري: اعثر على أبو بريص في 9 ثوانٍ

حياتنا

هل أنت دقيق الملاحظة؟ اكتشف الغزال بدون قرون في غضون 7 ثوان فقط!

حياتنا

اختبار ذكاء يكشف العباقرة .. ما هو الوقت الذي يجب أن تظهر فيه آخر ساعة؟

حياتنا

أين الملكة؟..فقط العبقري يمكن أن يعثر عليها في 11 ثانية فقط!

حياتنا

اختبار الذكاء .. هل يمكنك عد أفراد الأسرة المختلفين في الصورة خلال 3 ثوان؟

حياتنا

تحدي لشديدي الملاحظة .. هل يمكنك اكتشاف ضفدع في هذا الوهم البصري خلال 17 ثانية؟

حياتنا

وهم بصري.. أين التاج؟ إذا عثرت عليه خلال 13 ثانية فأنت ذكي للغاية!

حياتنا

تحدي العباقرة .. هل تستطيع اكتشاف الغزال المخفي في الغابة خلال 15 ثانية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال في منافسات كأس العالم 2022

دراسة: التظاهر بالابتسامة يحسن الحالة المزاجية!

“ماما عريانة في حضن عمو”.. تعذيب طفلة مصرية حتى الموت!

“فيديو الحملة الصليبية” في مونديال قطر يغزو تويتر.. ما قصته؟

مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

“تفجيرات في قطر خلال المونديال”.. تسجيل صوتي خطير لإيدي كوهين

أنغام في خطر.. جراحة كبيرة أدت إلى شلل في منطقة حساسة بجسدها!

بوجه مرعب.. فيفي عبده توجه رسالة للاعبي المنتخب السعودي! (شاهد)

جندي إسرائيلي يسخر من نفسه بعد سقوطه أثناء إلقاء قنبلة على فلسطينيين (شاهد)

جماهير اليابان تُنظف مدرجات “استاد خليفة” بعد انتهاء نزالهم أمام ألمانيا (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC