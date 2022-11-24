وهم بصري يكشف مهارات الملاحظة لديك..هل يمكنك إيجاد الطائر في أقل من 7 ثوان؟

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وطن– تعتبر الصور التي تحمل خدعا بصرية طريقة رائعة لاختبار العقول، والصورة التي اخترناها اليوم نقلا عن موقع jagranjosh، تحمل خدعة بصرية مثيرة للاهتمام. المطلوب منك اكتشاف مكان الطائر في 7 ثوان فقط.

هناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية، مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

ولقد ارتفعت شعبية الأوهام البصرية في العقد الماضي، وهو ما يتضح من حقيقة أنها أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية لكثيرين من محبي هذا النوع من الاختبارات.

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تجد الخدع البصرية فائدتها في مجال التحليل النفسي. بصرف النظر عن هذا، فإن الأوهام البصرية مفيدة أيضًا في تحديد الاضطرابات النفسية المختلفة، مثل: الفصام ومتلازمة الأطراف الشبحية.

وليس ذلك فحسب، فإن الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة، وكذلك التركيز.

فهل أنت مستعد لتعزيز مهاراتك في الملاحظة؟



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الصورة المعروضة أعلاه هي واحدة من أكثر الصور المحيرة التي التقطتها المصورة البلجيكية لورانس ديبايول، عندما كانت تتسلق المرتفعات الاسكتلندية. يمكنك رؤية كتل من الصخور، وهو مشهد شائع في المرتفعات الاسكتلندية.

يختبئ بين كتلة الصخور هذه طائر يعد من أشهر الطيور في اسكتلندا، والمطلوب منك هو العثور عليه في مدة لا تتجاوز 7 ثوانٍ.

هلا لاحظته أم لا؟

الوقت ينفد، ومن الأفضل أن تسرع.

إذا نظرت بعناية إلى الصورة، يمكنك رؤية الصخور المنتشرة عبر المرتفعات الاسكتلندية جنبًا إلى جنب مع النباتات المتناثرة.

قبل أن نكشف الحل، يجب أن نقدر جهود القراء الذين أمضوا وقتهم في اكتشاف الطائر.

دعنا نعلمك أن الطائر الذي تبحث عنه هو طائر رمادي اللون، وهو من أشهر الطيور في اسكتلندا.

الإجابة

قم بالتمرير أدناه للحصول على الحل.

يمكن رؤية الطائر جالسًا على صخرة، في أسفل الجانب الأيسر من الصورة.