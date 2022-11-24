نادٍ سعودي جديد يُغري كريستيانو رونالدو بعرض ولا في الأحلام

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وطن- كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن نادي النصر السعودي قد عرضاً مغريّ للدون كريستيانو رونالدو 37 عاماً، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يدرس في الوقت الحالي عرضيين مغريين من نوادي في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. من أجل الحصول على خدماته رغم تقدمه في العمر.

كريستيانو رونالدو وعرض نادي النصر السعودي

وأردفت الصحيفة، ” بأن نادي النصر السعودي ضمن الفرق التي تقدمت بالفعل عرضاً مغرياً، للحصول على خدمات رونالدو في الموسم المقبل”.

🚨🚨الماركا | كل شيء يشير لـ انتقال كرستيانو رونالدو الى نادي النصر السعودي في يناير ، عرض النصر ( موسمين – كل موسم 120 مليون يورو ). pic.twitter.com/W9attKWtRn — The Exceptional (@allahakami) November 24, 2022

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كما وذكرت، ” قيمة العرض المقدم للتعاقد مع رونالدو، هو 242 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين. حيث سيحصل في الموسم الواحد على 120 مليون يورو”.

فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

وأعلن نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، فسخ تعاقده بشكل نهائي، الثلاثاء، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب التصريحات التي هاجم فيها الدون ضد إدارة النادي وبعض اللاعبين السابقين. ومدربه الهولندي الحالي إريك تين هاج.

صفقة ستهز أرجاء العالم! 😱 النصر أول من تقدم بعرض إلى كريستيانو رونالدو لضم اللاعب وفقاً لماركا 😳 pic.twitter.com/ivGuInBdbD — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) November 24, 2022

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وبالعودة إلى عرض نادي النصر السعودي المغري، للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، لم يؤكد النادي صحة ذلك وحتى اللاعب نفسه المنشغل حالياً. مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 قطر.

⚽️ تقارير صحفية ترجح انضمام النجم البرتغالي 🇵🇹 كريستيانو رونالدو @Cristiano إلى نادي النصر السعودي @AlNassrFC بعد #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/hvulErEkkx — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 24, 2022

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي تشيلسي (البلوز)، قد يدخل في مفاوضات مع وكيل أعمال رونالدو خورخي مينديز. للتعاقد معه في الميركاتو القادم، إلى جانب حديث دخول نيوكاسل يونايتد على خط المفاوضات مع اللاعب كذلك.

يشار إلى أن الدون رونالدو، في الوقت الحالي لا يمثل أي نادٍ بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد، حيث أن عقده كان سينتهي في صيف 2023. مع وجود بند يتيح له التمديد لموسم إضافي آخر.