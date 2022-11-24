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مونديال قطر 2022

نادٍ سعودي جديد يُغري كريستيانو رونالدو بعرض ولا في الأحلام

نادي النصر السعودي يغري الدون رونالدو بعرض للتعاقد معه بقيمة تصل إلى 242 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
نادي النصر السعودي يغري كريستيانو رونالدو للتعاقد معه watanserb.com
كريستيانو رونالدو وعرض نادي النصر السعودي
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وطن- كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن نادي النصر السعودي قد عرضاً مغريّ للدون كريستيانو رونالدو 37 عاماً، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يدرس في الوقت الحالي عرضيين مغريين من نوادي في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. من أجل الحصول على خدماته رغم تقدمه في العمر.

كريستيانو رونالدو وعرض نادي النصر السعودي

وأردفت الصحيفة، ” بأن نادي النصر السعودي ضمن الفرق التي تقدمت بالفعل عرضاً مغرياً، للحصول على خدمات رونالدو في الموسم المقبل”.

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كما وذكرت، ” قيمة العرض المقدم للتعاقد مع رونالدو، هو 242 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين. حيث سيحصل في الموسم الواحد على 120 مليون يورو”.

فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

وأعلن نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، فسخ تعاقده بشكل نهائي، الثلاثاء، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب التصريحات التي هاجم فيها الدون ضد إدارة النادي وبعض اللاعبين السابقين. ومدربه الهولندي الحالي إريك تين هاج.

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وبالعودة إلى عرض نادي النصر السعودي المغري، للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، لم يؤكد النادي صحة ذلك وحتى اللاعب نفسه المنشغل حالياً. مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 قطر.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي تشيلسي (البلوز)، قد يدخل في مفاوضات مع وكيل أعمال رونالدو خورخي مينديز. للتعاقد معه في الميركاتو القادم، إلى جانب حديث دخول نيوكاسل يونايتد على خط المفاوضات مع اللاعب كذلك.

يشار إلى أن الدون رونالدو، في الوقت الحالي لا يمثل أي نادٍ بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد، حيث أن عقده كان سينتهي في صيف 2023. مع وجود بند يتيح له التمديد لموسم إضافي آخر.

المصدروطن + صحيفة ماركا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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