الخميس, نوفمبر 24, 2022
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ميريام فارس تفقد سيطرتها بالرقص على مسرح دبي وملابسها الداخلية تظهر بوضوح! (شاهد)

تساءل ناشطون عن دور المسؤولين تجاه حفلات كهذه

كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس تفقد سيطرتها بالرقص على مسرح دبي وملابسها الداخلية تنكشف! watanserb.com
ميريام فارس
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وطن– أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جدلاً واسعاً في حفلها الغنائي أمس في دبي، ضمن سلسلة موسم حفلات بالقرية العالمية هناك.

وأدت ميريام فارس على الحفل، رقصتها الغريبة على أغنية “توكا تاكا”  لكأس العالم في قطر، التي تجمعها ومالوما ونيكي ميناج.

ديسكو بول

وارتدت ميريام فستاناً لماعاً قصيراً للغاية، نسقته مع حذاء عالي، لكن ذلك لم يمنع ملابسها الداخلية من الظهور أثناء رقصها.

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ورأى متابعون أن ميريام تعمدت الرقص بطريقة غريبة ومستفزة، لتكشف ملابسها الداخلية.

ومما جاء في التعليقات: “شو لابسه حفاضه تحت الفستان”.

وكتب آخر: “يا الله معقول قطر غلطت هذه الغلطة المهينه طيب يتراجعوا يلغوا الرجال اللي وراها”.

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وتساءل متابع: “ضروري اعرف واسطتها لانها لا صوت ولا كلمات ولا فن ولا ستايل و دمها ثقيل مع ذلك حاضرة بكل مناسبة”.

وتساءلت متابعة عن دور نقابة الفنانين والمسؤولين عن هذا العري. وكتبت: “يعني افورت لدرجة انو بينن اشياء مالازم تبين. خلص أوفر عنجد اوڤر هاد. ماصار حريه شخصيه. وين المسؤولين عن هالحفلات؟ وين النقابه شو هالابتذال والقرف شي مقزز وكانها لابسها جني”.

وعلق آخر: “مبتذلة شو ماعملت وحركات غير محترمة مافي منها الا هدف رديئ”.

وكشف متابع لون ملابسها الداخلية ساخراً: “ما عجبتني الإطلالة .. عالقليلة تكسر اللون حتى الأندر وير موف ملمع”.

5 أشهر وليس سنوات

وكانت ميريام قد اعتذرت عن كلمة سقطت سهواً في تصريح حول أغنية “توكا تاكا”.

وكتبت الفنانة اللبنانية عبر حسابها في تويتر “بشكر كل من كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره 5 أشهر، وبعتذر إنّو بإحدى المقابلات قلت 5 سنين سهوًا”.

جاء توضيح ميريام بعدما قالت في مداخلة مع برنامج et بالعربي: “صراحة مشروع كتير حلو وبقالنا 5 سنوات بنحضر له”.

وتابعت حينها : “الرؤية الفنية كتير حلوة.. نفذنا أغنيتين ولكني كنت مقتنعة بأغنية توكو تاكا عملت اللحن العربي وعملت التوزيع بتاعه وأختي كتبتلي الكلام”.

وأضافت فارس: “كان عندي كام كلمة كنت عايزة أدخلهم في الأغنية. منهم السلام عليكم كنت عايزة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين.. يلا سوى وأقول للعالم يلا نتجمع ويجوا عندنا في الشرق العربي ويجوا على قطر ونتحد كلنا في المونديال الفيفا”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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