الخميس, نوفمبر 24, 2022
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مونديال قطر 2022

لماذا رفض لاعب المنتخب السويسري “إمبولو” الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون؟(شاهد)

إمبولو كاميروني المولد

كتب سالم حنفي
بريل إمبولو watanserb.com
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وطن – سجل المهاجم السويسري بريل إمبولو هدفا في مرمى أرض مسقط رأسه الكاميرون في مباراة المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم على استاد الجنوب اليوم الخميس لكنه رفض الاحتفال وأبدى اعتذاره تقريبا مع اندفاع زملائه في الفريق لتهنئته.

واكتسح “إمبولو” كرة عرضية من شيردان شاكيري ليمنح المنتخب السويسري التقدم في الدقيقة 48 بعد أن عانى لكسر الجمود في الشوط الأول.

ووفقا لـ”رويترز”، فقد ظهر المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، والذي وُلد في ياوندي لكنه نشأ في بازل، ساكنًا مع عبوس اعتذار على وجهه بعد أن سجل هدفًا بينما احتفل لاعبو سويسرا حوله.

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وكان الهدف تسديدة أولى على المرمى للسويسري الذي كافح لاحتواء المنتخب الأفريقي في أول 45 دقيقة.

محاولات فاشلة

ولم تفلح محاولات كارل توكو إيكامبي وإريك-مكسيم شوبو-موتنغ ومارتن هونغلا في إدراك التعادل للكاميرون، كما أهدرت سويسرا فرصا عديدة لتعزيز تقدمها في ظل تألق الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

سويسرا تحصد أول 3 نقاط

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وبذلك، حصد منتخب سويسرا -الذي يشارك في كأس العالم للمرة الـ12 في تاريخه- أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي البرازيل وصربيا.

في المقابل، بقي المنتخب الكاميروني -الذي يسجل ظهوره الثامن في كأس العالم كأكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في المحفل الكروي الكبير- بلا رصيد من النقاط.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره الصربي الاثنين القادم في الجولة المقبلة التي تشهد مواجهة نارية للمنتخب السويسري ضد منتخب البرازيل في اليوم ذاته.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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