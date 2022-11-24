الخميس, نوفمبر 24, 2022
الرئيسيةالهدهد"فيديو الحملة الصليبية" في مونديال قطر يغزو تويتر.. ما قصته؟
الهدهد

“فيديو الحملة الصليبية” في مونديال قطر يغزو تويتر.. ما قصته؟

الشرطة القطرية منعت مشجعين إنجليزيين من دخول الملعب

كتب خالد السعدي
فيديو الحملة الصليبية watanserb.com
فيديو الحملة الصليبية
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيدو يوثق لحظة منع الشرطة القطرية، منع مشجعين إنجليز من دخول ملعب مباراة منتخب بلادهم أمام إيران التي جمعت بينهما في بطولة كأس العالم.

وشوهد المشجعان الإنجليزيان وهما يرتديان ملابس غريبة، وُصفت بأنها ترمز إلى أزياء الحملة الصليبية.

ورغم إلحاح الإنجليزيين من أجل دخول ملعب المباراة، إلا أن الشرطة القطرية منعتهما من ذلك.

- Advertisement -

تفاعل واسع

أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا وحظي بانتشار واسع على موقع تويتر، وسط موجة إدانة كبيرة لما أقدم عليه المشجعان.

مونديال قطر..الغارديان تفضح ازدواجية الغرب وتُحرج صناع القرار الأوروبيين

وقال الصحفي عثمان الأهدل، ناشرا مقطع الفيديو: “رجل لا اعرف من سمح له أن يرتدي زي الحملة الصليبية اللعينة التي انتهكت حقوق الإنسان وفي ارض مسلمة ويقول : “في أماكن مثل قطر لا يفهمون أن المشجعين هم روح اللعبة” … وهو لايرى أن لبسه هذا يعكر صفو الآخرين ..”.

- Advertisement -

وكتب الناشط هشام بن عبد العزيز الغنام: “الإنجليز، مستمعين بأجواء الحملات الصليبية”.

وكتب عمر: “في فيديو لواحد انجليزي بينتقد قطر في قضية العجل وحقوق العمال.. طالع لابس لبس الحملة الصليبية.. دا يحرق ابو البجاحة”.

وسخرت أم أحمد: “ريتشارد قلب الاسد و الحمله الصليبيه ظهروا فى كأس العالم للدراجات”.

وغرد محمد: “زيما إحنا الإسلام جزء أساسي من هويتنا وثقافتنا، و كمان بنعتز بقادة إسلاميين بارزين، الإنجليز عندهم نفس الشيء. ده جزء من هويتهم، حبينا الموضوع أم كرهناه. الزي ده كان زي محاربيهم في عهد دوق نورماندي، ريتشارد الأول،المعروف بقلب الأسد. وكان عمود الحملة الصليبية الثالثة ضد صلاح الدين.”.

وكان المنتخب الإنجليزي قد حقق فوزا ساحقا على منتخب إيران بسداسية مقابل هدفين في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بكأس العالم، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية، أيضا منتخبي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية التي انتهت مباراتهما بالتعادل الإيجابي 1/1.

شائعة قذرة أطلقها متصهين مقرب من أبوظبي ضد مونديال قطر تلقفتها وسائل إعلام غربية!

بهذه النتيجة، يكون المنتخب الإنجليزي، قد حقق أكبر فوز له على الإطلاق في المباريات الافتتاحية بالبطولات الكبرى (يورو، كأس العالم).

كما أن العملاق الأوروبي يكون قد سجل 6 أهداف في مباراة واحدة، للمرة الثانية فقط بعد الفوز على بنما (6-1) في مونديال 2018.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“تفجيرات في قطر خلال المونديال”.. تسجيل صوتي خطير لإيدي كوهين

حياتنا

أجمل مشجعة في مونديال قطر.. المنافسة بين مغربية وتونسية (شاهد)

الهدهد

غانم المفتاح يلفت الأنظار بما فعله مع أجنبي يعاني نفس مرضه (فيديو)

الهدهد

“أميرة من ديزني” في قطر.. من هي الحسناء التونسية آية حقي؟

الهدهد

هل وزيرة الداخلية الألمانية شاذة جنسيا؟.. ظهور مثير من قطر فجر جدلا

الهدهد

إسلام عائلة برازيلية بالكامل في قطر والأم عاجزة عن وصف شعورها

حياتنا

السعودية والأرجنتين.. هذا ما حدث في غرفة الملابس وقلب النتيجة (فيديو)

الهدهد

بعد مغادرة تبون.. ملك المغرب في قطر لحضور مباراة أسود الأطلس

الهدهد

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا استثنائيا بمناسبة فوز المنتخب السعودي

حياتنا

علا الفارس تخطف الأنظار بجمال ساحر وسط جماهير المونديال (شاهد)

الهدهد

أبو تريكة فاجأ الجميع بما قاله عن السعودية بعد هزيمة الأرجنتين (فيديو)

الهدهد

مراسلة أرجنتينية تعرضت للسرقة في قطر والشرطة تخيرها بين عقوبتين ضد الجاني(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تخادم جديد مع الاحتلال.. الإمارات تدرج إنكار الهولوكوست في مناهجها التعليمية

تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال في منافسات كأس العالم 2022

دراسة: التظاهر بالابتسامة يحسن الحالة المزاجية!

“ماما عريانة في حضن عمو”.. تعذيب طفلة مصرية حتى الموت!

وهم بصري يكشف مهارات الملاحظة لديك..هل يمكنك إيجاد الطائر في أقل من 7 ثوان؟

مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

“تفجيرات في قطر خلال المونديال”.. تسجيل صوتي خطير لإيدي كوهين

أنغام في خطر.. جراحة كبيرة أدت إلى شلل في منطقة حساسة بجسدها!

بوجه مرعب.. فيفي عبده توجه رسالة للاعبي المنتخب السعودي! (شاهد)

جندي إسرائيلي يسخر من نفسه بعد سقوطه أثناء إلقاء قنبلة على فلسطينيين (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC