“فيديو الحملة الصليبية” في مونديال قطر يغزو تويتر.. ما قصته؟

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وطن- انتشر مقطع فيدو يوثق لحظة منع الشرطة القطرية، منع مشجعين إنجليز من دخول ملعب مباراة منتخب بلادهم أمام إيران التي جمعت بينهما في بطولة كأس العالم.

وشوهد المشجعان الإنجليزيان وهما يرتديان ملابس غريبة، وُصفت بأنها ترمز إلى أزياء الحملة الصليبية.

ورغم إلحاح الإنجليزيين من أجل دخول ملعب المباراة، إلا أن الشرطة القطرية منعتهما من ذلك.

#مونديال_قطر_2022#قطر_رفعتوا_الراس إنها قطر العز مشجعون إنجليز يرتدون لباس الصليبيين الذين غزو به أرض المسلمين تم منعهم من دخول الملعب .. كفو قطر العز 👍🙆🏻‍♂️✌️ pic.twitter.com/hKMgqxs3Uv — خالد العوضي ؛ بوعبدالله (@disguisedq8) November 23, 2022

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تفاعل واسع

أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا وحظي بانتشار واسع على موقع تويتر، وسط موجة إدانة كبيرة لما أقدم عليه المشجعان.

وقال الصحفي عثمان الأهدل، ناشرا مقطع الفيديو: “رجل لا اعرف من سمح له أن يرتدي زي الحملة الصليبية اللعينة التي انتهكت حقوق الإنسان وفي ارض مسلمة ويقول : “في أماكن مثل قطر لا يفهمون أن المشجعين هم روح اللعبة” … وهو لايرى أن لبسه هذا يعكر صفو الآخرين ..”.

رجل لا اعرف من سمح له أن يرتدي زي الحملة الصليبية اللعينة التي انتهكت حقوق الإنسان وفي ارض مسلمة ويقول : "في أماكن مثل قطر لا يفهمون أن المشجعين هم روح اللعبة" … وهو لايرى أن لبسه هذا يعكر صفو الآخرين ..

pic.twitter.com/D2TjVNeMC0 — عثمان الأهدل (@oalahdal) November 23, 2022

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وكتب الناشط هشام بن عبد العزيز الغنام: “الإنجليز، مستمعين بأجواء الحملات الصليبية”.

وكتب عمر: “في فيديو لواحد انجليزي بينتقد قطر في قضية العجل وحقوق العمال.. طالع لابس لبس الحملة الصليبية.. دا يحرق ابو البجاحة”.

في فيديو لواحد انجليزي بينتقد قطر في قضية العجل وحقوق العمال.. طالع لابس لبس الحملة الصليبية.. دا يحرق ابو البجاحة — عُمَر (@OmarElkassas3) November 24, 2022

وسخرت أم أحمد: “ريتشارد قلب الاسد و الحمله الصليبيه ظهروا فى كأس العالم للدراجات”.

ريتشارد قلب الاسد و الحمله الصليبيه ظهروا فى كأس العالم للدراجات https://t.co/iOFN5eQWB6 — 🇪🇬ام احمد👩‍👦🌻 (@ElsnanSafaa) November 24, 2022

وغرد محمد: “زيما إحنا الإسلام جزء أساسي من هويتنا وثقافتنا، و كمان بنعتز بقادة إسلاميين بارزين، الإنجليز عندهم نفس الشيء. ده جزء من هويتهم، حبينا الموضوع أم كرهناه. الزي ده كان زي محاربيهم في عهد دوق نورماندي، ريتشارد الأول،المعروف بقلب الأسد. وكان عمود الحملة الصليبية الثالثة ضد صلاح الدين.”.

زيما إحنا الإسلام جزء أساسي من هويتنا وثقافتنا، و كمان بنعتز بقادة إسلاميين بارزين، الإنجليز عندهم نفس الشيء. ده جزء من هويتهم، حبينا الموضوع أم كرهناه. الزي ده كان زي محاربيهم في عهد دوق نورماندي، ريتشارد الأول،المعروف بقلب الأسد. وكان عمود الحملة الصليبية الثالثة ضد صلاح الدين. https://t.co/azZEqjHvyM — Mohamed El Mustafa (@M7md_Mus6afa) November 23, 2022

وكان المنتخب الإنجليزي قد حقق فوزا ساحقا على منتخب إيران بسداسية مقابل هدفين في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بكأس العالم، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية، أيضا منتخبي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية التي انتهت مباراتهما بالتعادل الإيجابي 1/1.

بهذه النتيجة، يكون المنتخب الإنجليزي، قد حقق أكبر فوز له على الإطلاق في المباريات الافتتاحية بالبطولات الكبرى (يورو، كأس العالم).

كما أن العملاق الأوروبي يكون قد سجل 6 أهداف في مباراة واحدة، للمرة الثانية فقط بعد الفوز على بنما (6-1) في مونديال 2018.