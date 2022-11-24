الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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الهدهد

شهادة وفاة على “ساندوتش كبدة” تثير ذهول المصريين.. ما القصة؟

تغريدات ساخرة تضمنت انتقادات

كتب شيراز ماضي
شهادة وفاة على ساندوتش كبدة watanserb.com
ساندوتش كبدة ملفوفة بشهادة وفاة في أحد المطاعم بمصر
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وطن – أثار مقطع فيديو متداول، حالة من الجدل في مصر بعدما أظهر شهادة وفاة ملفوفة على “ساندوتش كبدة” بأحد المطاعم.

وقال المواطن الذي صادف هذه الواقعة الغريبة: “ساندوتشات الكبده اللي عند هو هو ملفوفة في شهادة وفاة”.

وأظهر الفيديو، أن هذه الشهادة تُعطى مجانا عند استصدارها للمرة الأولى، وتصدر عن وزارة الداخلية وتحديدا قطاع الأحوال المدنية.

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أثار هذه الواقعة، جدلا كبيرا بين النشطاء على موقع تويتر، الذين سخروا بشدة منها.

فقال مغرد: “طيب دور كده يمكن تلقى مغسل قاعد جانبه كده او تربى”.

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وكتب آخر: “عارفة سواد العسل”.

وغرد ثالث: “المحل اسمه هو هو و الساندوتشات ملفوفة في شهادة وفاة … عاوز علامة اكتر من كدة ايه”.

وتفاعل ناشط: “موضوع ضمن مهزلة الدوله ومايحدث فى المصالح الحكومية”.

وسخر ناشط: “كبده المرحوم”.

استخراج شهادة الوفاة في مصر

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أتاحت عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية استصدار شهادة الوفاة إلكترونيا.

وهناك عشر خطوات لهذا الإجراء، وهي دخول موقع وزارة الداخلية، وتسجيل الدخول بالحساب أو إنشاء حساب جديد، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الأحوال المدنية، بعدها اختيار شهادة وفاة.

بعد ذلك، يُدخِل طالب الخدمة بيانات المتوفى كاملة، والضغط على جملة “موافق على الشروط”، ثم إدخال بيانات مستلم شهادة الوفاة، بشرط أن يكون ذات صلة من الدرجة الأولى للمتوفى، واختيار طريقة الدفع المطلوبة، ثم الضغط على إرسال الطلب.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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