شهادة وفاة على “ساندوتش كبدة” تثير ذهول المصريين.. ما القصة؟

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وطن – أثار مقطع فيديو متداول، حالة من الجدل في مصر بعدما أظهر شهادة وفاة ملفوفة على “ساندوتش كبدة” بأحد المطاعم.

وقال المواطن الذي صادف هذه الواقعة الغريبة: “ساندوتشات الكبده اللي عند هو هو ملفوفة في شهادة وفاة”.

وأظهر الفيديو، أن هذه الشهادة تُعطى مجانا عند استصدارها للمرة الأولى، وتصدر عن وزارة الداخلية وتحديدا قطاع الأحوال المدنية.

فيديو متداول لأحد المواطنين يفاجأ بشهادة وفاة ملفوفة على "سندوتش كبدة" بأحد المطاعم pic.twitter.com/oUeoTPKj3I — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 24, 2022

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أثار هذه الواقعة، جدلا كبيرا بين النشطاء على موقع تويتر، الذين سخروا بشدة منها.

فقال مغرد: “طيب دور كده يمكن تلقى مغسل قاعد جانبه كده او تربى”.

طيب دور كده يمكن تلقى مغسل قاعد جانبه كده او تربى — درش درش (@drshdrs80402642) November 24, 2022

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وكتب آخر: “عارفة سواد العسل”.

عارفة سواد العسل ..💔 — BYAN ELSHAMY..بيان ̜̌الشامـيَ (@BYAN_ELSHAMY) November 24, 2022

وغرد ثالث: “المحل اسمه هو هو و الساندوتشات ملفوفة في شهادة وفاة … عاوز علامة اكتر من كدة ايه”.

المحل اسمه هو هو و الساندوتشات ملفوفة في شهادة وفاة … عاوز علامة اكتر من كدة ايه …. — Architect Medhat DarewishⓂ️🇪🇬 (@MedhatKDarewish) November 24, 2022

وتفاعل ناشط: “موضوع ضمن مهزلة الدوله ومايحدث فى المصالح الحكومية”.

موضوع ضمن مهزلة الدوله ومايحدث فى المصالح الحكوميه — Awd (@SaidAwd13) November 24, 2022

وسخر ناشط: “كبده المرحوم”.

كبده المرحوم — كيمِيت ♡♧♡ (@oiXyQBfI9SMvWve) November 24, 2022

استخراج شهادة الوفاة في مصر

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أتاحت عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية استصدار شهادة الوفاة إلكترونيا.

وهناك عشر خطوات لهذا الإجراء، وهي دخول موقع وزارة الداخلية، وتسجيل الدخول بالحساب أو إنشاء حساب جديد، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الأحوال المدنية، بعدها اختيار شهادة وفاة.

بعد ذلك، يُدخِل طالب الخدمة بيانات المتوفى كاملة، والضغط على جملة “موافق على الشروط”، ثم إدخال بيانات مستلم شهادة الوفاة، بشرط أن يكون ذات صلة من الدرجة الأولى للمتوفى، واختيار طريقة الدفع المطلوبة، ثم الضغط على إرسال الطلب.