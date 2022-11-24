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مونديال قطر 2022

سويسرا تهزم الكاميرون في كأس العالم 2022 (فيديو)

الكاميرون تفشل في مستهل مشوارها في منافسات كأس العالم 2022 بالخسارة أمام سويسرا

كتب فارس أبو شيحة
مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022
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وطن- حقق منتخب سويسرا الفوز النظيف على منافسه الكاميرون، بهدف دون رد، الخميس، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وسجل هدف المنتخب السويسري في المباراة، اللاعب بريل إيمبولو ذو الأصول الكاميرونية عند الدقيقة ال48.

مباراة سويسرا والكاميرون

ولم يحتفل اللاعب السويسري ذو الأصول الكاميرونية إيمبولو، بهدف فوز سويسرا ، الذي سجله في مرمى شباك أسود الكاميرون تقديراً لبلده الأصلي.

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وشهدت المباراة تفوق منتخب سويسرا على الكاميرون، وعلى وجه الخصوص في الشوط الثاني من مجريات أحداث اللقاء، وسط العديد من الفرص التي أهدرها أسود الكاميرون في الشوط الأول من المباراة.

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ووصل عدد تسديدات سويسرا باتجاه شباك مرمى الكاميرون، إلى 7 تسديدات، فيما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 8 تسديدات.

وتفوق منتخب سويسرا في نسبة الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 51%، كما وصل استحواذ منتخب الكاميرون بنسبة 49% في المباراة.

ترتيب مجموعة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022

ويستعد منتخب الكاميرون بعد تلك الخسارة للمواجهة القوية المقبلة أمام صربيا، بينما سيخوض سويسرا مواجهة من العيار الثقيل أمام البرازيل في منافسات الجولة الثانية في دور مجموعات كأس العالم 2022، الأسبوع المقبل.

ويتصدر منتخب سويسرا صدارة ترتيب المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

كما وآتى منتخب الكاميرون في أدنى ترتيب المجموعة بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة البرازيل وصربيا اليوم في ذات المجموعة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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