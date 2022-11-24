سويسرا تهزم الكاميرون في كأس العالم 2022 (فيديو)

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وطن- حقق منتخب سويسرا الفوز النظيف على منافسه الكاميرون، بهدف دون رد، الخميس، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وسجل هدف المنتخب السويسري في المباراة، اللاعب بريل إيمبولو ذو الأصول الكاميرونية عند الدقيقة ال48.

مباراة سويسرا والكاميرون

ولم يحتفل اللاعب السويسري ذو الأصول الكاميرونية إيمبولو، بهدف فوز سويسرا ، الذي سجله في مرمى شباك أسود الكاميرون تقديراً لبلده الأصلي.

احتفال بريل امبولو بأول أهداف سويسرا في اللقاء 🇨🇭 احتفال صامت من المهاجم صاحب الأصول الكاميرونية احترامًا لبلد منشأه 👏#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 | @nati_sfv_asf pic.twitter.com/bAO8r9HCeB — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 24, 2022

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وشهدت المباراة تفوق منتخب سويسرا على الكاميرون، وعلى وجه الخصوص في الشوط الثاني من مجريات أحداث اللقاء، وسط العديد من الفرص التي أهدرها أسود الكاميرون في الشوط الأول من المباراة.

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ووصل عدد تسديدات سويسرا باتجاه شباك مرمى الكاميرون، إلى 7 تسديدات، فيما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 8 تسديدات.

وتفوق منتخب سويسرا في نسبة الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 51%، كما وصل استحواذ منتخب الكاميرون بنسبة 49% في المباراة.

ترتيب مجموعة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022

ويستعد منتخب الكاميرون بعد تلك الخسارة للمواجهة القوية المقبلة أمام صربيا، بينما سيخوض سويسرا مواجهة من العيار الثقيل أمام البرازيل في منافسات الجولة الثانية في دور مجموعات كأس العالم 2022، الأسبوع المقبل.

ويتصدر منتخب سويسرا صدارة ترتيب المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

كما وآتى منتخب الكاميرون في أدنى ترتيب المجموعة بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة البرازيل وصربيا اليوم في ذات المجموعة.