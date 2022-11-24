سر سؤال “كيف النومة أمس؟” الذي وجهه أمير قطر لوزير الرياضة السعودي!

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بفيديو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يمازح وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، ويقول له “كيف النومة أمس؟”.

الفيديو تم التقاطه صباح الأربعاء، وهو اليوم التالي للمباراة التي جمعت بين المنتخب السعودي والأرجنتيني والتي حقق فيها “الأخضر” فوزا مستحقا، مخالفا جميع التوقعات التي زعمت هزيمة ساحقة له.

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وبحسب الفيديو، قال أمير قطر لوزير الرياضة السعودي: “كيف النومة أمس؟”، قبل أن ينتابهما الضحك سويا، وذلك في إشارة إلى فرحة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، بهدفين لواحد، في افتتاح مشوار الفريقين في نهائيات كأس العالم 2022، التي تقام في قطر.

وبالبحث عن سبب ممازحة أمير قطر للوزير السعودي بهذا السؤال، اتضح أن الشيخ تميم بن حمد كان متابعا لتصريحات الوزير السعودي التي ادلى بها لشبكة “CNN” الأمريكية عقب انتهاء المباراة والتي توجت بفوز المنتخب السعودي.

أنتظر من يوقظني

وخلال اللقاء الذي رصدته “وطن“، فقد أعرب وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل عن سعادته الغامرة بفوز المنتخب السعودي في المباراة، قائلا: “أنتظر من يوقظني، لقد كانت نتيجة لا تصدق، لكن الفريق لعب بشكل جيد جدا واستعددنا لمدة ثلاث سنوات لهذا اليوم. المدرب قام بعمل مذهل، وهناك انسجام بين لاعبي الفريق وتسود مشاعر جيدة بسبب تحقيق هذه النتيجة”.

فرحة عربية وإسلامية

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كما أشار الوزير السعودي إلى فرحة الشعوب العربية والإسلامية بالفوز، موضحا أن الفرحة لم تقتصر على السعوديين فقط.

وفي إشارة للأداء المتميز لـ”الأخضر”، قال الوزير السعودي إنه كان هناك الكثير من الانتقادات التي تم توجيهها للمنتخب خلال فترة الإعداد لكأس العالم، إلا أنه بعد أداء الفريق الأخير لا يمكن لأحد أن يتذمر.

الاستثمار السعودي في الرياضة

وتابع قائلا: “استثمرنا كثيرا في الرياضة خلال الأعوام القليلة الماضية وظهرت نتيجة هذا. لقد أعدنا بناء الرياضة في المملكة لجعلها احترافية مثل أي مكان في العالم”، مشيرا إلى التوسع في مختلف الرياضات التي لم يلعبها السعوديون سابقا واستمرار المجهودات للاستثمار بشكل مناسب ووفق المعايير الدولية لتطوير الرياضة في المملكة، وذلك في إشارة لفرق الأداء بين لاعبي المنتخب السعودي الذين يلعب أغلبهم بالدوري المحلي والمنتخب الأرجنتيني الذي يحترف أغلب لاعبيه في أوروبا.

النقد للمنتخب أتى بثماره

وأضاف: “لقد فاجئنا الجميع ويا لها من مفاجأة…كان الأمر لا يصدق، أنا سعيد لأن كل المجهودات التي قمنا بها والتضحيات التي قدمها اللاعبون خلال الأعوام القليلة الماضية وكل النقد حول الكرة السعودية آتي ثماره بالأمس بظهور أداء من طراز عالمي”.

وعن توقعاته لأداء المنتخب في المباريات القادمة، أعرب عن أمله بالتأهل للجولة المقبلة والاستمرار بنفس الأداء، مؤكدا على استعداد الفريق بشكل جيد، موضحا أنه “لا نعلم إلى أين سنصل”.