الخميس, نوفمبر 24, 2022
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الهدهد

“تفجيرات في قطر خلال المونديال”.. تسجيل صوتي خطير لإيدي كوهين

الدوحة تتعرض لحملة تشويه بسبب استضافتها كأس العالم

كتب خالد السعدي
إيدي كوهين watanserb.com
إيدي كوهين
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وطن- انتشر تسجيل صوتي للصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، يعبر فيه عن تمنيه أن تتعرض قطر لتفجيرات خلال بطولة كأس العالم التي تُقام حاليا على أراضيها.

وكان كوهين يتحدث مع شخص، عبر له عن تمنيه أن تشهد قطر مشكلات وتفجيرات خلال استضافتها للبطولة.

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كوهين تحدث في عديد المرات، عن مونديال قطر، بينها تغريدة كانت قد أثارت جدلا عاصفا، قال فيها: “مش مرتاح للمونديال في قطر صدقوني يا عرب”، من دون أن يوضح سبب عدم ارتياحه لتنظيم بطولة كأس العالم في قطر.

تغريدة خبيثة لإيدي كوهين أرسلت له عبر “واتساب” من الإمارات للهجوم على قطر

حملة تشويه ضد قطر

وتعرضت قطر لحملة تشويه متعمدة منذ ما قبل استضافتها للمونديال، شارك فيها مسؤولون غربيون ووسائل إعلام أجنبية.

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ومنذ الإعلان عن استضافة الدوحة لهذا الحدث، مارس الغرب حالة من العنصرية وبات يرفع شعارات الهجوم على الدوحة، حتى أخرج اللعبة من ساحة كرة القدم، ووظف وسائل إعلامه لإطلاق حرب نفسية لا يُنظر إليها بأنها تستهدف قطر وحدها لكن كل العرب.

تحريض كوهين ضد قطر وتعبيره عن رغبته في حدوث تفجيرات إرهابية، جاء بالتزامن مع تعرض إسرائيل لصفعة قوية، فيما يخص مخططات التطبيع.

غضب إسرائيلي من الصفعة المونديالية

قال متابعون لدوائر إعلامية إسرائيلية، إن هناك حالة غضب واستياء متصاعدة خلال الساعات الماضية، ومطالبات للمستوى السياسي بالتحرك ضد قطر،

ووجد مراسلو القنوات العبرية ردود أفعال صادمة من قبل المشجعين العرب في مونديال قطر، وخرج بعضها على الهواء ليمثل إحراجا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بعدما رفض مشجعون عرب إجراء مقابلات معها.

وقال متابعون إن مراسلي قنوات الاحتلال أصيبوا بصدمة، وحرصوا على نقل تلك الصورة إلى رؤسائهم في تل أبيب، والذين فوجئوا أيضا من حالة الرفض الشعبي للتطبيع مع دولة الاحتلال.

صدمة مراسل إسرائيلي

ففي هذا السياق، عبّر مراسل إسرائيلي عن غضبه الشديد، من تصرّفات العرب التي شكّلت دعماً للفلسطينيين خلال مونديال قطر، الذي تحوّلت ساحاته الجماهيرية إلى منصة للفظ الإسرائيليين وإعلامهم.

مراسل قناة 13 الإسرائيلية “تال شولير”، ظهر في مقطع فيديو وهو يقول: “هؤلاء يستغلون المنصة هنا في بطولة كأس العالم.. وأيضا يوجد هنا مؤيدون للفلسطينيين .. رأينا الكثير من أعلام فلسطين”.

وأضاف: “رأينا الشعارات على الأذرع مع العلم الفلسطيني”، فقاطعه المذيع من الأستوديو: “أظهر لهم الإسرائيلي يا تال”.

تغريدة إسرائيلية عن مونديال قطر تثير جدلا صاخبا.. ما القصة؟

كما انتشر مقطع فيديو، يوثّق وقوف مراسلي قناة إسرائيلية وحيدين دون أن يجدوا أحداً يُصوّر معهم.

وقال ملتقط الفيديو: “هذه القناة اليهود.. جايين يصوروا عندنا ، مفيش حد بيعمل لقاءات معاهم”.

كما شوهد في مقطع الفيديو، أعلامَ فلسطين وهي ترفرف على أكتاف المشجعين العرب الذي توافدوا على الدوحة لمشاهدة المونديال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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