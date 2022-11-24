الخميس, نوفمبر 24, 2022
الرئيسيةالهدهدتفاصيل طرد مصر 11 طياراً إسرائيلياً ومنعهم من تزويد طائراتهم بالوقود!
الهدهد

تفاصيل طرد مصر 11 طياراً إسرائيلياً ومنعهم من تزويد طائراتهم بالوقود!

طرد السلطات المصرية للطيران جاء لاعتبارات الأمن القومي

كتب شيراز ماضي
طرد 11 طيار اسرائيلي من مصر watanserb.com
مصر تطرد 11 طيار اسرائيلي وتمنعهم من التزود بالوقود
- Advertisement -

وطن – كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بأن السلطات المصرية قامت بطرد طيارين إسرائيليين سافروا إليها على متن طائرات خفيفة أمس الأربعاء.

وزعمت الصحيفة أن الطيارين حصلوا على تصريح هبوط مقدمًا، إلا أنهم أصبحوا عالقين هناك بعد رفض مصر منحهم تأشيرات دخول.

وأشارت الصحيفة إلى انه بعد الجلوس دون إجابة لمدة ساعتين دون الحصول على الموافقة على التأشيرة، طُلب من الطيارين الصعود على متن طائراتهم والعودة إلى إسرائيل “لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

- Advertisement -

وادعت الصحيفة أن وقود الطيارين نفذ ولم يسمح لهم بالتزود بالوقود، مع إجبارهم على التحليق بدون وقود، في حين أشارت إلى أنه مع حالة الطقس العاصفة تعذر عليهم العودة.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية “تلقينا طلبًا ونحاول المساعدة. من خلال تفتيشنا، حصل الإسرائيليون على إذن بهبوط الطائرات لكنهم لم يتلقوا تأشيرات لدخولهم إلى البلاد”.

11 طيار على متن 4 طائرات

من جانبها، قالت قناة “كان حدشوت” الإسرائيلية إن الحدث الذي وقع في مصر غير معتاد بين بلدين من المفترض أن بينهما اتفاقية سلام منذ سنوات طويلة، مضيفة أن الطيارين الإسرائيليين البالغ عددهم 11 طيارا لا يزالون عالقين في مصر بعد دخولهم الأجواء المصرية على متن 4 طائرات خفيفة.

- Advertisement -

وأدعت القناة الإسرائيلية أن الطيارين حصلوا على إذن للهبوط مقدمًا ووصلوا إلى هناك في فترة ما بعد ظهر الأربعاء، لكن لم يكن لديهم إذن لدخول البلاد، لذلك أجبرتهم السلطات المصرية على مغادرة أراضيها فورا.

اعتبارات الأمن القومي

وأضافت أنه بعد انتظار طويل للطيارين، طُلب منهم العودة إلى الطائرات لأسباب تتعلق بـ “الأمن القومي”.

ومع ذلك، زعم الطيارون الإسرائيليون أنه ليس لديهم وقود كاف للعودة لإسرائيل، ولكن قوبل طلبهم بالرفض ولم يُسمح لهم بالتزود بالوقود.

وأوضحت القناة التلفزيونية الإسرائيلية أن المصريين أجبروا الطيارين على العودة إلى الطائرات ومن ثم العودة إلى إسرائيل، لكن الطقس لم يسمح لهم باستكمال الرحلة.

المصدرجيروزاليم بوست
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“ماما عريانة في حضن عمو”.. تعذيب طفلة مصرية حتى الموت!

الهدهد

مشهد غير معتاد في برلمان مصر.. نائب ينفجر في وجه الحكومة ويطلب محاسبة أحد وزرائها

الهدهد

مصريون خائفون من السخرة في اليونان بعد قرار مفاجئ للقاهرة

حياتنا

بيان رسمي يحسم سبب وفاة أشرف طلفاح وابن عمه يكشف مفاجآت

حياتنا

زفة الشريفة العفيفة.. آلام في عضوها التناسلي قد تسجن والدها 15 عاماً! (شاهد)

الهدهد

مصرية قفزت من السادس لتنتحر فقتلت شخصا آخر ونجت هي وما حدث لا يصدق!

حياتنا

طلاق نسرين طافش رسميا.. زوجها كسر صمته وكشف ما حدث

حياتنا

مصر.. فتاة تحتفل بعذريتها أمام أهل القرية لسبب لا يُصدق! (فيديو)

الهدهد

مؤتمر المناخ يوجه ضربة قاضية للنظام المصري.. فشل كبير وإعلام النظام يحتفي بشيء واحد

حياتنا

أحمد حلمي يحمل منى زكي.. إطلالة مثيرة احتفالا بعيد ميلادهما (شاهد)

الهدهد

إسرائيلي يتقمص شخصية السيسي على قناة عبرية.. ما فعله قد يحدث أزمة

حياتنا

رامز جلال يصاب بالعمى ومقالبه انتهت.. ما حقيقة الأمر؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يوتيوبر بريطاني يصفع الإعلام الغربي وينقل هذه المشاهد من مونديال قطر

مفاجأة.. حكومات عربية اشترت تذاكر مونديال قطر وحرمت جماهيرها منها بهدف إفشاله!

رئيس الاتحاد الآسيوي يهاجم الدول والمنظمات المنتقدة لمونديال قطر بمثل عربي صادم!

تحذير بريطاني للمشجعين الإنجليز من ارتداء زي “الحملات الصليبية” في قطر

“ابن سلمان” يعتقل زوجة وابنة المعتقل عبد الكريم النمر من منزلهما في الدمام

شاهين السليطي يشيد بـ الشيخ “خالد بن ثاني” بعد ظهوره في اجتماع بنكي داخل استاد البيت

“أردوغان” يفاجىء أنور إبراهيم باتصال على الهواء وهكذا تصرف الأخير!(شاهد)

مباراة الجنون .. البرتغال تفوز على غانا بشق الأنفس (شاهد)

ديبلوماسية عصير المانجا.. هكذا استمال “السيسي” نظيره التركي لمصافحة المونديال!

عبد الرحمن القرضاوي يهجو “السيسي” و”ابن سلمان” و”ابن زايد” بقصيدة نارية وبشعار +18

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC