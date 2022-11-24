تشكيلة منتخب هولندا أمام الإكوادور في كأس العالم قطر 2022

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب هولندا المواجهة القوية أمام الإكوادور، الجمعة، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وستنطلق صافرة اللقاء بين هولندا (الطواحين) ونظيره الإكوادور (التري كولور)، على ميدان (استاد خليفة) الدولي، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور

فيما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، وفلسطين في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان عند الساعة الثامنة مساءً.

- Advertisement -

كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين في منافسات البطولة العالمية بنسختها ال22.

تشكيلة منتخب هولندا أمام الإكوادور

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي لويس فان خال، المباراة القوية أمام الإكوادور، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

دفاع هولندا: ماتايس دي ليخت، فيرجيل فان ديك، ناثان أكي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بليند، ستيفن بيرغويس، دينزل دومفريس.

مركز الهجوم: فينيسنت يانسن، كودي جابكبو، ستيفن بيرجون (ممفيس ديباي).

معلق أحداث مباراة هولندا أمام الإكوادور

وسيعلق على مباراة هولندا والإكوادور، على قناة (beIN sport Max 1 ) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق العماني عامر الخوذيري، إلى جانب نقل مجرياتها كذلك على قنوات (الكأس).

ترتيب مجموعة منتخب هولندا في كأس العالم قطر 2022

ويعتلي منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف المنافس الإكوادور في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى منتخب السنغال والمستضيف قطر في المركزين الثالث والرابع، بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

🔥 ¡En el centro del Mundo, en los ojos de todos! 🔥#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MOwJ8xAsZ4 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 20, 2022

وكان منتخب هولندا (الطواحين) قد حقق الفوز النظيف على السنغال (أسود التيرانغا)، وبذات النتيجة حقق الإكوادور على المستضيف العنابي القطري في المباريات الماضية.