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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال في منافسات كأس العالم 2022

صاحب الأرض العنابي القطري في مواجهة قوية أمام السنغال في دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب قطر اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال في كأس العالم 2022
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وطن- يلتقي منتخب قطر المستضيف لأحداث مونديال 2022، أمام نظيره السنغال، الجمعة، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وستقام مباراة قطر والسنغال، على ملعب ” استاد الثمامة”، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مباراة قطر ضد السنغال

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر وفلسطين، عند الساعة الثالثة عصراً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

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فيما ستكون بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل هذا الحدث المرتقب بين كلا المنتخبين في بطولة مونديال 2022.

تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للعنابي القطري، المباراة القوية والصعبة في ذات الوقت أمام السنغال، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: سعد الشيب، مشعل برشم.

دفاع التشكيلة: همام الأمين، خوخي بوعلام، بسام الراوي، عصام مادبو ( عبد الكريم حسن).

خط الوسط: محمد وعد، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم، طارق سليمان (عليّ أسد).

مركز الهجوم: حسن الهيدروس، المعز عليّ، أكرم عفيف.

تشكيلة منتخب السنغال ضد قطر

وسيدخل المدرب السنغالي أليو سيسيه، المباراة أمام صاحب الأرض العنابي القطري، بتشكيلة أساسية متوقعة ، كما يلي:

حراسة المرمى: أليوني فاتي، إدوارد ميندي.

دفاع التشكيلة: خاليدو كوليبالي، عبده ديالو، يوسف سابالي، بونار سار (فودي توريه).

خط الوسط (أسود التيرانغا): مطر سار، نامبيلس ميندي، شيخو كوتاي، إدريسا جاي.

مركز الهجوم: إسماعيلا سار، حيبب ديالو (بامبا ديانج).

معلق مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022

وسيعلق على مباراة قطر أمام السنغال، في منافسات الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على قناة (beIN sport Max 1)، الرياضية القطرية المشفرة، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وستنقل على قنوات (الكأس) القطرية، المالكة لحقوق بث مباريات بطولة كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب منتخب قطر والسنغال في كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما ويليه في الوصافة الإكوادور في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

كما وحلّ منتخب السنغال في ثالث الترتيب بدون أي من النقاط، وفي أدنى الترتيب المستضيف قطر بدون نقاط حتى الآن.

المصدروطن + صفحة منتخب قطر + صفحة منتخب السنغال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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