تشكيلة منتخب تونس ضد أستراليا في مونديال قطر 2022

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وطن- يستعد منتخب تونس للمواجهة القوية المرتقبة أمام أستراليا، السبت، في منافسات الجولة الثانية دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد الجنوب)، مباراة تونس ضد أستراليا، القوية والمثيرة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة تونس ضد أستراليا

وستقام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت فلسطين ومصر، كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

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بينما ستكون بتوقيت عمان والإمارات، في تمام الساعة الثانية ظهرا، لنقل أحداث المباراة المنتظرة بين نسور قرطاج التونسي وأستراليا.

تشكيلة منتخب تونس ضد أستراليا

وسيلعب المدرب التونسي جلال القادري، المباراة القوية أمام أستراليا، في الأسبوع الثاني من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي.

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حراسة المرمى: أيمن دحمان، معز حسن.

دفاع نسور قرطاج التونسي: منتصر طالبي، محمد دراغر، ياسين مرياح، بلال العيفة (علي معلول).

خط الوسط: غيلان شعلالي، إلياس سخيري، عيسى العابدوني، فرجاني ساسي (حنبعل مجبري).

تدريبات منتخب تونس إستعداداً لمواجهة أستراليا 🦅🇹🇳 pic.twitter.com/Gl3GxnASMm — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) November 24, 2022

مركز الهجوم: عصام الجبالي (وهبي الخزري)، يوسف المساكني (سيف الدين الجزيري).

معلق مباراة تونس وأستراليا

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا المنتخبين، على قناة (beIN sport Max 1 ) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستبث وقائع أحداث مباراة تونس وأستراليا، كذلك على قنوات ( الكأس) القطرية، التي من المتوقع أن يعلق على أحداثها خليل البلوشي.

واستهل منتخب تونس (نسور قرطاج)، في الجولة الأولى الماضية من منافسات البطولة العالمية، بفرض التعادل السلبي أمام الدنمارك بدون أهداف.

ترتيب مجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2022

ويتصدر حامل اللقب فرنسا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

كما وآتى منتخب تونس في المركز الثاني من الترتيب بنقطة واحدة، متساوياً بذلك مع الدنمارك الذي حل في ثالث جدول الترتيب.

بينما تذيل منتخب أستراليا في أدنى ترتيب المجموعة بعد الخسارة أمام حامل الديوك الفرنسي في الجولة الماضية بدون أي من النقاط حتى الآن.