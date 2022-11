تشكيلة منتخب تونس ضد أستراليا في مونديال قطر 2022

- Advertisement -

وطن- يستعد منتخب تونس للمواجهة القوية المرتقبة أمام أستراليا، السبت، في منافسات الجولة الثانية دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد الجنوب)، مباراة تونس ضد أستراليا، القوية والمثيرة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية وقطر.

وستقام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت فلسطين ومصر، كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

The dressing room of the Tunisian national team 🇹🇳 Education City Stadium. #DENTUN 🇩🇰🇹🇳 #QatarWorldCup2022 🇶🇦 #TUN #FIFAWorldCup #TeamTunisia pic.twitter.com/9VFfcWT88o

بينما ستكون بتوقيت عمان والإمارات، في تمام الساعة الثانية ظهرا، لنقل أحداث المباراة المنتظرة بين نسور قرطاج التونسي وأستراليا.

وسيلعب المدرب التونسي جلال القادري، المباراة القوية أمام أستراليا، في الأسبوع الثاني من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي.

حراسة المرمى: أيمن دحمان، معز حسن.

دفاع نسور قرطاج التونسي: منتصر طالبي، محمد دراغر، ياسين مرياح، بلال العيفة (علي معلول).

خط الوسط: غيلان شعلالي، إلياس سخيري، عيسى العابدوني، فرجاني ساسي (حنبعل مجبري).

مركز الهجوم: عصام الجبالي (وهبي الخزري)، يوسف المساكني (سيف الدين الجزيري).

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا المنتخبين، على قناة (beIN sport Max 1 ) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستبث وقائع أحداث مباراة تونس وأستراليا، كذلك على قنوات ( الكأس) القطرية، التي من المتوقع أن يعلق على أحداثها خليل البلوشي.

Next up at the @FIFAWorldCup: Tunisia.

🇹🇳 v 🇦🇺: 26.11.22, 9pm AEDT

📺💻📱: SBS, SBS On Demand#Socceroos #GiveIt100 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/a0045xY9rc

— Socceroos (@Socceroos) November 23, 2022