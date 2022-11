تحذير بريطاني للمشجعين الإنجليز من ارتداء زي “الحملات الصليبية” في قطر

- Advertisement -

وطن – خوفا من “إهانة مشاعر المسلمين”، حذرت السلطات البريطانية مواطنيها الوافدين إلى قطر من أجل متابعة مباريات منتخب بلادهم في كأس العالم، من عدم ارتداء ملابس ترمز للحملة الصليبية.

حيث طُلب من المشجعين الانكليز في قطر عدمارتداء أي ملابس فيها إشارة إلى الحروب الصليبية ماقد يُعتبر إهانة لمشاعر الملايين من المسلمين الحاضرين، بالتزامن أيضاً من أجل تشجيع منتخبات بلادهم، وفقاً لما أكدته صحيفة “التلغراف“.

وتؤكد إن الطلب جاء بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام رجال أمن بإيقاف مشجعين كانا يرتديان ملابس مستوحاة من زي المقاتلين الإنكليز خلال الحملة الصليبية في القرن الحادي عشر الميلادي، من دخول ملعب مباراة إنكلترا ضد إيران.

كما أشارت في سياق متصل، إلى أنه “لم يتضح ما إذا كان رجال الأمن اعتقلوا المشجعين أو منعوهما فقط من دخول ملعب المباراة التي جرت الاثنين الماضي في استاد خليفة الدولي وفازت بها إنكلترا بنتيجة عريضة (6-2)”.

وبينت الصحيفة أن إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية قبل البطولة كانت قد دعت المشجعين إلى التعرف على العادات المحلية واحترامها.

هذا وأفادت مؤسسة “Kick It Out” الخيرية الرائدة في مجال محاربة التمييز، بحسب مانقلت عنها الصحيفة البريطانية، بأن الملابس التي ظهر بها المُشجعان، تمثل “فرسان المعبد أو الصليبيين”.

وأنها “ربما تكون غير مرحب بها في قطر والعالم الإسلامي بشكل عام”، بحسب ذات المصدر.

يشار إلى أنه عادة ما يرتدي مشجعو المنتخب الانكليزي، أزياء مستوحاة من حقبة الحروب الصليبية التي ووقعت بين عامي 1095 و1291.

الحروب التي حاولت خلالها الجيوش المسيحية طيلة قرون الاستيلاء على القدس والمنطقة المحيطة عبر إنتزاعها من الحكم الإسلامي.

