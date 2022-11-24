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بوجه مرعب.. فيفي عبده توجه رسالة للاعبي المنتخب السعودي! (شاهد)

تعرضت لحملة تنمر غير مسبوقة

كتب رفيف عبدالله
بوجه مرعب.. تهنئة فيفي عبده للاعبي المنتخب السعودي watanserb.com
فيفي عبده
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وطن– حرصت الراقصة المصرية فيفي عبده، على تهنئة المنتخب السعودي، بالفوز أمام نظيره الأرجنتيني في مباراة تاريخية، انتهت لصالح الأخضر.

نمنا فرحانين

وظهرت فيفي عبده بفيديو عبر “انستجرام”، ظهرت خلاله بدون مكياج، مرتدية بيجامة نوم باللون الموف، مكتفية ببعض فلاتر التطبيق.

وقالت فيفي: “يا صباح الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، يا جماعة ألف مبروك للسعودية، للمملكة السعودية”.

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وتابعت: “الحقيقة احنا فرحانين جداً ونمنا فرحانين وانبسطنا جدا امبارح انه السعودية تفوز بهدفين في المونديال. دي حاجة عظيمة جداً بلد عربية نفتخر بيها طبعا مش عايزة كلام”.

واختتمت الراقصة المصرية: “بقولكوا ألف مليون مبروك للمملكة كلها واللاعبين. واحنا كلنا نمنا فرحانين جداً عشان خاطر السعودية بقولكم بحبكم وخمسة مواه”.

لكنّ تهنئة فيفي عبده قوبلت بالسخرية، بسبب شكلها الذي وصفوه بالمرعب.

فلتر شعبان عبدالرحيم!

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ومما كتبه أحدهم معلّقاً: “ما حدا عتبان عليكي كملي نومتك”.

وسخر آخر: “حاطه فلتر فردوس عبدالحميد”.

وكان لمتابعة رأيٌ مغاير، وكتبت: “هذا فلتر شعبان عبد الرحيم”.

وتساءل متابع: “بشرفك يا فيفي ما شفتي هالفلتر قبل ما تنزلي الفيديو بيخوف”.

وسخرت أخرى: “دي طالعه من القبر تستكشف وترعبنا وراجعه تاني ولا ايه”.

فيفي تدافع عن هيفاء

وكان أحدث ظهور صادم لفيفي بدون أي مكياج، حين برّرت بفيديو ظهورَ الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بملامح مشوّهة أثناء مشاركتها في موسم الرياض.

وقالت فيفي عبده: “متضايقة قوي من اللي بيقال عن هيفاء. يا جماعة هيفاء زي القمر مش عايزة كلام وهي من الستات الباربي”.

وتابعت فيفي التي ظهرت بدون أيّ مساحيق تجميل: “الاضاءة ما كانتش كويسة، هيا خاسة شوية ده لوك ومن حقها تغيّر من شكلها. امال بتقلدوا الفنانين ليه”.

وأضافت: “ايه ده يا جماعة ليه كل هالسخرية والانتقادات ايه اللي عملته هيفا. بسيطة المكان غير مناسب للتصوير عشان الأمن”.

وفي وقت سابق، كشفت فيفي، سببَ نشاطها المكثّف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فيفي خلال بث مباشر، إنّها تقوم بنشر فيديوهات رقص، لتنفي شائعات المرض التي تلاحقها خلال الفترة الماضية.

وتابعت: “أنا بطلع أرقص على الأغاني الجديدة في فيديوهاتي علشان الناس تعرف إني واقفة على رجليا. الله أكبر عليا ودايمًا بيطلع شائعات وأنا بقول إني موجودة حتى لو هطلع أتمشى”.

فيفي عبده سترقص يومياً “أون لاين” لهدف صادم! (فيديو)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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