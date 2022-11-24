بعد دوره الحاسم في فوز المنتخب السعودي.. ظهور لافت لـ سالم الدوسري برفقة زوجته!

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وطن – يواصل “سالم الدوسري” نجم المنتخب السعودي التألق تصدر الترند في السعودية، بدوره الحاسم في الفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتيني، وبظهوره اللافت مع زوجته “أشواق العمير” .

سالم الدوسري رفقة زوجته

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر الدوسري ممسكا بيد زوجته، عند حضوره معها حفل إفتتاح محل لها في أحد المدن السعودية.

تو اشوف سالم الدوسري وزوجته يا حلوهم الله يخليهم لبعض🖤🖤🖤🖤 pic.twitter.com/sl10sxYXbP — 🏹 (@blabla8__) November 24, 2022

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ورصد المتابعون الدوسري، وقد كان يشارك زوجته أحد اللحظات الجميلة خلال افتتاحها محلا لبيع البقول الجافة وغيرها.

فكانت تعليقات المغردين عبر توتير عن الدعم الذي يُقدمه الدوسري لزوجته وكيف أنه ليس فقط لاعبا متميزا إنما أيضاً زوجا حنونا وداعما.

فكتب البعض أن “الدعم الحقيقي هو دعم الزوج لزوجته ودعم الزوجه لزوجها ؛ حفظهم الله وربي يسعدهم الكابتن سالم الدوسري وزوجته الكريمة”.

الدعم الحقيقي هو دعم الزوج لزوجته ودعم الزوجه لزوجها ؛ حفظهم الله وربي يسعدهم الكابتن سالم الدوسري وزوجته الكريمة ،، — فهد العجمي ؛ 2030 🇸🇦 (@Fhad_alajmi9) November 24, 2022

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علق أحد النشطاء وكتب “مع ان سالم الدوسري وجه رجولي جميل وزوجته كامله الرقي الله يحفظهم لايقين لبعض فليس الجمال في وجه الفتي شرف له ان لم يكن في خلقه والخلائق وهو ماساء الله خلقه واخلاق واقول له سير ياسالم وحرمك المصون ودعوا الكلاب تنبح واشهد انكم مثال جميل يحتدى به ورفعتم الراس والله يكفيكم شر الحساد”

مع ان سالم الدوسري وجه رجولي جميل وزوجته كامله الرقي الله يحفظهم لايقين لبعض فليس الجمال في وجه الفتي شرف له ان لم يكن في خلقه والخلائق وهو ماساء الله خلقه واخلاق واقول له سير ياسالم وحرمك المصون ودعوا الكلاب تنبح واشهد انكم مثال جميل يحتدى به ورفعتم الراس والله يكفيكم شر الحساد — yahya alhamawi (@yahyaalhamawi) November 24, 2022

فيما قالت أخرى “المنشن بتويتر عبارة عن نقد ويدخلون بخيارات الاشخاص ويبدون رايهم لاول مره اقول للبعض الناقدين . تعلموا من التيك توك الكلام السنع ودعوا ان الله يزيدهم مودة ويهنيهم ويرزقكم مثلهم واكثر وخلو عنكم الكلام اللي بدون فايدة”.

المنشن بتويتر عبارة عن نقد ويدخلون بخيارات الاشخاص ويبدون رايهم لاول مره اقول للبعض الناقدين . تعلموا من التيك توك الكلام السنع ودعوا ان الله يزيدهم مودة ويهنيهم ويرزقكم مثلهم واكثر وخلو عنكم الكلام اللي بدون فايدة💚🤍. pic.twitter.com/Wn56pl8lGb — َ (@2mll_) November 24, 2022

وشاركت أخرى برأيها وكتبت ” فرق بين الرجل اللي يحترم زوجته والرجل اللي يقمعها ..الاول ناجح ومن اقوى لعيبة السعودية اما النوع الثاني يتشكى من العطالة والضرايب وفاشل بكل شي”.

فرق بين الرجل اللي يحترم زوجته والرجل اللي يقمعها

الاول ناجح ومن اقوى لعيبة السعودية اما النوع الثاني يتشكى من العطالة والضرايب وفاشل بكل شي — Rawan. (@Rsiiii) November 24, 2022

هدف سالم الدوسري في مرمى الأرجنتين

وأكد مهاجم المنتخب السعودي سالم الدوسري علو كعبه، وسعة إمكانياته الكروية بعد أن استهل كأس العالم 2022 بشكل رائع، ودوّن اسمه بأحرف ذهبية في تاريخ مشاركات بلاده في كأس العالم.

وفي ظهوره الثاني في النهائيات أسهم في تفجير مفاجأة سعودية من العيار الثقيل في ثالث أيام المونديال وطار بالصقور الخضر عاليا في سماء ملعب لوسيل.

وفي الدقيقة 53 من المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من الدور الأول، استقبل اللاعب المكنّى “نيمار الخليج” الكرة على خط منطقة الجزاء من زاوية ضيقة.

قبل أن يتلاعب بالدفاع الأرجنتيني بشكل رائع ويطلق تسديدة جميلة جدا هزّت شباك الحارس إيميليانو مارتينيز معلنة تقدما تاريخيا وعودة من بعيد للصقور الخضر في مباراة لم يكونوا بالمرة مرشحين حتى للخروج منها بنقطة التعادل.

ووضع الدوسري (31 عاما) منتخب السعودية في المقدمة، بعد شوط ثان كان بمثابة الزلزال، ولم يحلم فيه الكثير من السعوديين بأن يتحول تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز هو الأهم في تاريخ الكرة السعودية بعد 5 مشاركات سابقة في كأس العالم شهدت تأهلها مرة وحيدة إلى الدور الثاني عام 1994 من المشاركة الأولى.