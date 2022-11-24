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وطن- يترقب عشاق راقصو السامبا، مشاهدة مباراة البرازيل ضد صربيا، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبث مباراة البرازيل وصربيا كالعادة، على مجموعة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس“، الناقلتين لمباريات منافسات كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

توقيت مباراة البرازيل ضد صربيا

وستكون توقيت المباراة بين البرازيل وصربيا، في دور منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

É hoje! 🇧🇷🙏 Depois de muita espera, chegou o grande dia! Às 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Contamos com o seu apoio. Veste a Amarelinha e bora torcer por mais uma ⭐️! #VemJogarJunto com a Canarinho!

Vamos, Brasil! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/F11v3jktlw — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

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ولكن بتوقيت دول الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

كما وبتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون في تمام التاسعة مساءً، لنقل اللقاء الكروي الأبرز الذي ينتظره عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة.

Boa sorte, Monstro! Thiago Silva vai ser o nosso capitão na estreia contra a Sérvia! Vamos juntos pela sexta ⭐️ 📸: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/3wFAKEBRMP — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 22, 2022

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بث مباشر مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم بجودة عالية يلا شوت

ونرفق لكم روابط بث مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم بجودة عالية، في منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

معلق مباراة البرازيل وصربيا

وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل (راقصو السامبا) أمام صربيا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

Trabalho e alegria! 💪🤩 Primeiro dia de treino no Qatar! ✅😁 Vamos, Brasil! 🇧🇷💛 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/RlbjFU1vhp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 20, 2022

كما ويحل راقصو السامبا البرازيلي في المجموعة السابعة، من دور منافسات كأس العالم 2022، برفقة الكاميرون وصربيا وسويسرا.

Srce na teren 🇷🇸 pic.twitter.com/v1VSmaxFJA — Serbian Football (@SerbianFooty) November 24, 2022

يذكر بأن منتخب البرازيل أكثر المنتخبات تتويجاً بتلك البطولة العالمية. برصيد 5 ألقاب، كما ويليه في الوصافة منتخب إيطاليا برصيد 4 مرات، الغائب عن هذه النسخة الحالية.