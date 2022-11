بث مباشر مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم بجودة عالية يلا شوت

- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق راقصو السامبا، مشاهدة مباراة البرازيل ضد صربيا، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبث مباراة البرازيل وصربيا كالعادة، على مجموعة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس“، الناقلتين لمباريات منافسات كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستكون توقيت المباراة بين البرازيل وصربيا، في دور منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

Contamos com o seu apoio. Veste a Amarelinha e bora torcer por mais uma ⭐️! #VemJogarJunto com a Canarinho! Vamos, Brasil! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/F11v3jktlw

- Advertisement -

ولكن بتوقيت دول الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

كما وبتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون في تمام التاسعة مساءً، لنقل اللقاء الكروي الأبرز الذي ينتظره عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة.

- Advertisement -

ونرفق لكم روابط بث مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم بجودة عالية، في منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل (راقصو السامبا) أمام صربيا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما ويحل راقصو السامبا البرازيلي في المجموعة السابعة، من دور منافسات كأس العالم 2022، برفقة الكاميرون وصربيا وسويسرا.

يذكر بأن منتخب البرازيل أكثر المنتخبات تتويجاً بتلك البطولة العالمية. برصيد 5 ألقاب، كما ويليه في الوصافة منتخب إيطاليا برصيد 4 مرات، الغائب عن هذه النسخة الحالية.

📌 Final training before Brazil.

Nothing to lose, everything to gain.

Let's shock the World! 🇷🇸💪 pic.twitter.com/7j1cde83Pn

— Serbian Football (@SerbianFooty) November 23, 2022