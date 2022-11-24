الخميس, نوفمبر 24, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022بث مباشر مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم بجودة عالية يلا شوت
مونديال قطر 2022

بث مباشر مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم بجودة عالية يلا شوت

البرازيل أمام صربيا في ختام منافسات الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة بث مباشر مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم watanserb.com
مشاهدة بث مباشر مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم
- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق راقصو السامبا، مشاهدة مباراة البرازيل ضد صربيا، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبث مباراة البرازيل وصربيا كالعادة، على مجموعة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس“، الناقلتين لمباريات منافسات كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

توقيت مباراة البرازيل ضد صربيا

وستكون توقيت المباراة بين البرازيل وصربيا، في دور منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

- Advertisement -

ولكن بتوقيت دول الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

كما وبتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون في تمام التاسعة مساءً، لنقل اللقاء الكروي الأبرز الذي ينتظره عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة.

- Advertisement -

بث مباشر مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم بجودة عالية يلا شوت

ونرفق لكم روابط بث مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم بجودة عالية، في منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا اليوم (اضغط هنا) 

مباراة البرازيل ضد صربيا بث مباشر (اضغط هنا) 

بث مباشر مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم بجودة عالية (اضغط هنا)

معلق مباراة البرازيل وصربيا

وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل (راقصو السامبا) أمام صربيا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما ويحل راقصو السامبا البرازيلي في المجموعة السابعة، من دور منافسات كأس العالم 2022، برفقة الكاميرون وصربيا وسويسرا.

يذكر بأن منتخب البرازيل أكثر المنتخبات تتويجاً بتلك البطولة العالمية. برصيد 5 ألقاب، كما ويليه في الوصافة منتخب إيطاليا برصيد 4 مرات، الغائب عن هذه النسخة الحالية.

المصدروطن + يلا شوت + كورة ستار + كورة لايف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

التعادل سيد الموقف بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية (فيديو)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب هولندا أمام الإكوادور في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

سويسرا تهزم الكاميرون في كأس العالم 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت في مونديال 2022

مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022..ما قصة الأقنعة التي إرتداها بعض اللاعبين في المباريات؟

مونديال قطر 2022

الاتحاد الإنجليزي يعاقب رونالدو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال في منافسات كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

جماهير اليابان تُنظف مدرجات “استاد خليفة” بعد انتهاء نزالهم أمام ألمانيا (شاهد)

مونديال قطر 2022

هذا ما قاله نجم المنتخب السعودي البليهي لميسي خلال المشادة معه (فيديو)

مونديال قطر 2022

البلجيكي كورتوا يتصدى لركلة جزاء أمام كندا ببراعة (شاهد)

مونديال قطر 2022

ترتيب مجموعة إسبانيا بعد اكتساح كوستاريكا بنتيجة مُذلة (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التعادل سيد الموقف بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية (فيديو)

سيدة سعودية توثق لحظات كارثية لسيول جدة المدمرة(شاهد)

لماذا رفض لاعب المنتخب السويسري “إمبولو” الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون؟(شاهد)

أحكام إعدام بالجملة في قضية مقتل جمال بن إسماعيل بالجزائر

علماء يكشفون عن دواء يبطئ تطور مرض ألزهايمر..هل هي لحظة تاريخية؟

تعرف على أخطر وأقوى 5 زلازل هزت العالم (صور)

المحللة نادية نديم تلقت خبر وفاة والدتها على الهواء أثناء تحليل مباراة تونس والدنمارك(شاهد)

تشكيلة منتخب هولندا أمام الإكوادور في كأس العالم قطر 2022

سويسرا تهزم الكاميرون في كأس العالم 2022 (فيديو)

أقوى تعليق من مفتي عمان على تنظيم المونديال ورسالة خاصة لقطر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC